פול מרינו: ״ציפיות להורדת ריבית בספטמבר בשיא״

סקטור הטכנולוגיה נחלש, אך הדו"חות מציגים עוצמה – יבלונסקי: "סיבוב חד מהטכנולוגיה להגנה"

סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ראשית ב-Defiance, מצביעה על סיבוב חד של משקיעים מתוך מניות הטכנולוגיה וה-AI לעבר סקטורים מגוננים יותר כמו אנרגיה, בריאות ומוצרי צריכה בסיסיים. לדבריה, "הנפילה של כ-3.5% במדד ה-Magnificent Seven לעומת יציבות יחסית במדד S&P 500 במשקל שווה מצביעה על שינוי ברור בהעדפות המשקיעים". יבלונסקי מוסיפה כי נתוני מאקרו חזקים בארה"ב פגעו בציפיות להורדת ריבית מהירה, והעלו חשש לפני נאומו של יו"ר הפד בג'קסון הול. עם זאת, הרמיזות של הפד לשקילת הורדה כבר בספטמבר תרמו לבלימת הירידות.

בצד הדו"חות, היא מציינת כי "כ-30% מהחברות עדכנו תחזיות כלפי מעלה, אך הפערים בין ענפים נותרים משמעותיים: טכנולוגיה ותקשורת מציגות צמיחה דו־ספרתית, בעוד אנרגיה ונדל"ן ממשיכים לדשדש".

סנדיפ ראו, אנליסט מחקר ב-Leverage Shares, מתאר תגובה כפולה להתפתחויות בחזית רוסיה-אוקראינה: "בשווקי המניות נראה שילוב של זהירות וחוסר עניין, כאשר משקיעים זרים יצאו מהודו בעקבות הלחץ להפסיק רכישת נפט רוסי, אך הון מקומי שמר על שוק שורי". מנגד, שוקי האנרגיה דווקא הגיבו בעליית מחירי הגז באירופה, על רקע הסתברות נמוכה להסכם מול רוסיה.

בסקירתו לעונת הדו"חות, ראו מדגיש כי הטכנולוגיה "סוחבת על כתפיה את השוק", עם האצה בהשקעות ב-AI שמחליפות כוח אדם. מנגד, מגזרי האנרגיה והתעשייה סובלים מלחץ מחירים ועלויות ייצור גבוהות בשל מכסים. בענף הקמעונאות נרשמה חלוקה: "חנויות דיסקאונט כמו Walmart ו-TJX נהנו מביקוש, בעוד רשתות יקרות יותר כמו Target הציגו ירידות". לדבריו, נתוני צריכה חלשים בארה"ב מאותתים על האטה נוספת.

מרינו: ציפיות להורדת ריבית בספטמבר בשיא – "94% מהשוק מתמחר הורדה"

לפי פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות בחברת Themes ETF's הסבירות להורדת ריבית כבר בהחלטת הפד ב-17-16 בספטמבר "גבוהה מתמיד". לדבריו, "כאשר גם טראמפ וגם וורן דורשים הפחתה, ברור שהלחץ הפוליטי והציבורי משמעותי". הכלי CME FedWatch משקף הסתברות של 85%-94% להורדה של 0.25%, מול סיכוי זניח (5%-10%) לאי-שינוי. נתוני תעסוקה חלשים – תוספת של 73 אלף משרות בלבד ביולי – לצד אבטלה של 4.2% חיזקו את ההערכה כי הפד יעדיף תמיכה בשוק העבודה.

לצד זאת, עונת הדו"חות בארה"ב מציגה זינוק של כ-11.8% ברווחי ה-S&P 500 ברבעון השני, כאשר 81% מהחברות עקפו את התחזיות. הטכנולוגיה, הבריאות והפיננסים מובילים את העליות, בעוד אנרגיה ותעשייה סובלות מעלויות מכסים וירידת ביקושים. "דו"חות Nvidia הצפויים יהפכו למבחן מרכזי לשוק כולו", הוא מזהיר.

בזירת המט"ח, הצפי להורדת ריבית מקשה על הדולר, אך יוזמות מכסים חדשות של טראמפ עשויות דווקא לחזקו. "הדולר נע בין לחצים מחזוריים של חולשה לבין כוחות מבניים של ירידה בחשיבותו, כאשר בטווח הקצר אי-הוודאות רק תגדל", הוא מסכם.