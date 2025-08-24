עובד דבי, מנכ"ל דליה חברות אנרגיה: ״דליה מסיימת מחצית חיובית בשני מתחמי הייצור, בצפית ובאשכול״

דליה חברות אנרגיה מציגה בחציון המשך צמיחה והתקדמות משמעותית בהקמת תחנות ׳דליה 2׳ ו׳אשכול-אבשל׳.

ממשיכה לפעול להגדלה משמעותית של כושר הייצור בכ – 1,700 מגה וואט באמצעות תוספת של שתי תחנות כוח חדישות, תחנות ׳דליה 2׳ ו׳אשכול- אבשל׳.

ה- EBITDA המתואם לאחר איחוד יחסי צמח ב- 47% ל- 503 מיליון ש״ח לעומת התקופה המקבילה, והתזרים מפעילות שוטפת צמח בכ- 27.8% לכ- 285 מיליון ש"ח.

הכנסות דליה חברות אנרגיה, בתחום מכירה בילטראלית ללקוחות עסקיים וביתיים, צמחו בחציון לשנת 2025 לסך של כ- 1.2 מיליארד ש״ח, גידול של 12.1%, ה- EBITDA המתואם גדל לכ- 286 מיליון שׁ״ח, ונרשם הפסד נקי בסך של כ- 16 מיליון ש״ח.

הכנסות ׳אשכול ייצור׳ במתחם ׳אשכול׳ (המוחזקת 75% ע"י דליה חברות אנרגיה לאחר שנרכשה מחח"י ביום 3.6.2024 ופועלת במודל השוק בו היא מעמידה זמינות ומוכרת את החשמל למנהל המערכת בלבד), הסתכמו לסך של כ- 716 מיליון ש״ח, ה- EBITDA המתואם הסתכם בכ- 276 מיליון שׁ״ח, ונרשם הפסד נקי שהסתכם בכ- 94 מיליון ש״ח.

ההון העצמי של דליה חברות אנרגיה ליום 30.6.25 הסתכם לסך של כ- 2,443 מיליון ש"ח ותזרים המזומנים מהפעילות השוטפת הסתכם לסך של כ- 285 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2025.

דליה חברות אנרגיה מקדמת הקמת 2 תחנות כח, הראשונה היא באמצעות דליה אנרגיות הרחבה (׳דליה 2׳) (100% בבעלות דליה חברות אנרגיה) בהספק של כ- 850 מגה וואט, וזאת על פי האסדרה הקונבנציונאלית עם תעריף זמינות של 3.31 אגורות לקוט"ש לתקופה של 25 שנות הפעלה מסחרית, עם אופציה של רשות החשמל להאריך את תקופת ההפעלה ב – 10 שנים נוספות. תחנת הכח השניה היא באמצעות ׳אשכול אבשל אנרגיות׳, (המוחזקת 75% ע"י דליה חברות אנרגיה בהספק של כ- 850 מגה וואט, וזאת על פי האסדרה הייחודית שנקבעה בהליך רכישת אתר אשכול מידי חברת החשמל, עם תעריף זמינות של כ- 6.5 אגורות לקוט"ש לתקופה של 20 שנות הפעלה מסחרית, עם אופציה של רשות החשמל להאריך את תקופת ההפעלה ב – 10 שנים נוספות. בשתי התחנות חתמו דליה 2 ואשכול-אבשל על מזכר הבנות למימון הקמת תחנת הכוח במתחם, על הסכם להבטחת מועדי אספקת הציוד העיקרי לתחנות הכוח, דליה 2 חתמה על הסכם EPC ואשכול-אבשל חתמה על מזכר הבנות מחייב להקמת תחנת הכוח, כמו כן דליה חברות אנרגיה חתמה על מזכר הבנות לאספקת גז מאנרג'יאן.

בהתאם להסכמים אלו תחנת דליה 2 צפויה לסיים את ההקמה ולהתחיל לפעול מסחרית בסוף שנת 2028, ואילו תחנת אשכול-אבשל צפויה לסיים את ההקמה ולהתחיל לפעול מסחרית במחצית שנת 2029.

עם השלמת הקמתן והפעלתן של שתי התחנות הנוספות בהספק יחדיו של כ- 1,700 מגה, תחזיק דליה חברות אנרגיה בכושר ייצור קונבנציונלי משמעותי של כ- 3,300 מגה ובצי של 6 מחז"מים מהיעילים במשק הישראלי שיועמדו לטובת המשק והצרכן הישראלי.

עובד דבי, מנכ"ל דליה חברות אנרגיה, ציין היום: ״דליה מסיימת מחצית חיובית בשני מתחמי הייצור, בצפית ובאשכול. דליה מבצעת שיפור מתמיד במכירות ובתמהיל הלקוחות, עובדות שבאות לידי ביטוי בתוצאות הכספיות, לצד הקפדה על יעילות הייצור והשקעה מתמדת בתחזוקת התחנות. בנוסף, אנו פועלים במרץ לקידום ההקמה של שתי תחנות כוח חדישות מדגם H Class, ולמן תחילת השנה ביצענו פעולות רבות וחתמנו על הסכמים שמקדמים אותנו למטרה להפוך ליצרן חשמל משמעותי עם צי יחידות ייצור שיהיו מהיעילות במשק לקראת סוף העשור הנוכחי.

מעבר לתוצאות היפות של החברה במחצית הראשונה לשנת 2025, חשוב להבין גם כי היקף הייצור והביקוש לחשמל מושפע מאד ממזג האוויר המשתנה על פני עונות השנה. בהתאם לכך ברבעון השני, המאופיין במזג אוויר נוח יחסי של עונת מעבר, היקף ייצור החשמל והביקוש לחשמל הינו הנמוך ביותר בשנה ביחס לשאר הרבעונים הן ברמת החברה והן ברמה המשקית. כמו כן, תקופה זו של ביקוש נמוך יחסי לחשמל מנוצלת לביצוע הטיפולים הכבדים ביחידות הייצור הנדרשים אחת לכשלוש שנות עבודה ובהתאם, ברבעון השני בשנת 2025 בוצע טיפול תחזוקה כבדה ביחידה 21 בדליה שנמשך 46 יום בעוד בתקופה המקבילה לא נדרש היה לבצע טיפול תחזוקה כבדה. מעבר לאמור לעיל, ברבעון השני התעריפים הינם גם הנמוכים ביותר באופן ממוצע ביחס לשאר הרבעונים, ולכן באופן מסורתי התוצאות הכספיות ברבעון השני הינן, באופן יחסי, החלשות ביותר ביחס לשאר הרבעונים".