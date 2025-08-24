NVIDIA מציגה את Spectrum-XGS Ethernet, טכנולוגיה פורצת דרך לבניית מפעלי AI עצומים

אנבידיה הכריזה היום על Spectrum-XGS Ethernet, טכנולוגיית Scale-Across שפותחה במרכז המחקר והפיתוח של אנבידיה בישראל ומאפשרת לבנות מפעלי AI בקנה מידה עצום (Giga-Scale) באמצעות חיבור של מרכזי נתונים (Data Centers) נפרדים לכדי יחידה מאוחדת.

בעקבות הזינוק בביקוש לבינה מלאכותית, מרכזי נתונים בודדים מגיעים לקצה גבול היכולת של אספקת החשמל והקיבולת שמתקן יחיד יכול לאפשר. על מנת להמשיך ולהתרחב, מרכזי נתונים חייבים לגדול מעבר למגבלות של מבנה יחיד, אלא שכיום הם מוגבלים על ידי זמני שיהוי (Latency) גבוהים, ריצוד (Jitter) ואי יכולת לצפות את רמת הביצועים של תשתיות התקשורת.

NVIDIA Spectrum-XGS Ethernet היא פריצת דרך טכנולוגית המצטרפת לפלטפורמת NVIDIA Spectrum-X, ומסירה את המגבלות הללו באמצעות תשתיות Scale-Across. היא מהווה את עמוד התווך השלישי של הגידול במחשוב בינה מלאכותית, לצד Scale-Up (בארון השרתים), ו-Scale-Out (במרכז הנתונים), ונועדה להרחיב את הביצועים וה-Scale של פלטפורמת Spectrum-X כך שתחבר בין מרכזי נתונים מבוזרים לכדי מפעלי AI עצומים המסוגלים להפיק אינטליגנציה ב-Giga-Scale.

"מהפכת ה-AI התעשייתית כבר כאן, ומפעלי בינה מלאכותית בקנה מידה עצום הם תשתית הכרחית״, אמר ג׳נסן הואנג, מייסד ומנכ״ל אנבידיה. ״עם NVIDIA Spectrum-XGS Ethernet, אנחנו מוסיפים יכולות Scale-Across ליכולות Scale-Up ו-Scale-Out על מנת לחבר בין מרכזי נתונים שנמצאים בערים, מדינות ויבשות שונות כדי לבנות מפעלי-על עצומים של בינה מלאכותית ב-Giga-scale״.

טכנולוגיית Spectrum-XGS Ethernet משתלבת באופן מלא בפלטפורמת Spectrum-X, וכוללת אלגוריתמים שמאפשרים לרשת להתאים את עצמה באופן דינמי למרחק בין מרכזי הנתונים. באמצעות בקרת עומסים מתקדמת המותאמת למרחק באופן אוטומטי, ניהול שיהוי (Latency) מדויק, וניטור מרוחק (Telemetry) מקצה-אל-קצה, Spectrum-XGS Ethernet מאיצה את התקשורת ביןGPUs ושרתים מרובים על מנת לספק ביצועים יציבים על גבי מחשבי-על ל-AI הנמצאים במיקומים גיאוגרפיים שונים. כתוצאה מכך, מספר מרכזי נתונים יכולים לפעול כמפעל AI יחיד, לאחר שעברו אופטימיזציה לתקשורת ארוכת טווח.

חברות Hyperscale כבר מאמצות את התשתית החדשה, כולל CoreWeave, שתהיה בין הראשונות שיחברו את מרכזי הנתונים שלהן בעזרת Spectrum-XGS Ethernet.

"המשימה של CoreWeave היא לספק את התשתית העוצמתית ביותר ל-AI עבור מי שמניעים חדשנות בכל מקום בעולם", אמר פיטר סלנקי, מייסד-שותף וסמנכ״ל הטכנולוגיות של CoreWeave. "באמצעות NVIDIA Spectrum-XGS Ethernet, אנחנו יכולים לחבר את מרכזי הנתונים שלנו לכדי מחשב על אחד, ולספק ללקוחות שלנו גישה לבינה מלאכותית ב-Giga-Scale שתאיץ פריצות דרך בכל תעשייה".

ההכרזה על Spectrum-XGS Ethernet מצטרפת לשורת חידושים של אנבידיה בתחום התקשורת, ובהם מתגי Spectrum-X ו-Quantum-X המבוססים על טכנולוגיית סיליקון פוטוניקס (CPO) ומאפשרים למפעלי AI לחבר מיליוני מעבדים גרפיים (GPUs) באתרים שונים, תוך הפחתת צריכת האנרגיה והעלויות התפעוליות.

