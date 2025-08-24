מנכ"ל גולד בונד, עמוס דעי: ״אנחנו מסכמים את הרבעון השני של השנה עם צמיחה משמעותית בכל תחומי הפעילות המרכזיים שלנו״

ההכנסות ברבעון צמחו בכ-46% לכ-62.8 מיליון שקל, הודות לגידול משמעותי בפעילות מסופי FCL ו-LCL ותחומי הלוגיסטיקה והאיקומרס.
הרווח הנקי ברבעון גדל בכ-7.3% לכ-6.4 מיליון שקל.
הרווח הנקי של החברה בפעילות הליבה (בנטרול חברה כלולה) זינק ברבעון בכ-161% ל כ-6.5 מיליון שקל.
קבוצת גולד בונד מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2025 ולמחצית הראשונה של השנה.
עיקרי התוצאות לרבעון השני
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 עלו בכ-45.7% לשיא של כ-62.8 מיליון שקל, לעומת כ-43.1 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2024. הגידול בהכנסות מיוחס לכל תחומי הפעילות המרכזיים של החברה, ובעיקר לעלייה בפעילות במסופי FCL ו-LCL אל מול הרבעון המקביל שהושפע משמעותית ממלחמת חרבות ברזל, וכן מעלייה בהיקפי הפעילות בפעילות החופשית שנובעת מגידול בתחום הלוגיסטיקה.
הרווח הגולמי ברבעון השני של השנה עלה בכ-76.6% והסתכם בכ-12.8 מיליון שקל, לעומת כ-7.3 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. הגידול נובע מהעלייה בהיקפי הפעילות, בעיקר במסופי FCL ו- LCL.
הרווח התפעולי זינק בכ-120% לכ-7.1 מיליון שקל, לעומת כ-3.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2024.
ה-EBITDA ברבעון השני של השנה עלה בכ-47% % לכ-16 מיליון שקל, לעומת כ-11 מיליון שקל ברבעון השני המקביל.
חלק החברה ברווחי חברה כלולה (תעשיות מספנות ישראל) הסתכם ברבעון השני של השנה בהפסד של כ-105 אלף שקל, לעומת רווח של כ-3.5 מיליון שקל ברבעון השני של 2024.
רווח החברה לפני מס בפעילות הליבה (ללא חלק החברה ברווחי החברה הכלולה) זינק ברבעון השני בכ-157% לכ-8.4 מיליון שקל, לעומת כ-3.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
בשורה התחתונה, הרווח הנקי ברבעון השני של 2025 עלה בכ-7.3% % לכ-6.4 מיליון שקל, לעומת כ-5.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2024. הגידול נבע מעלייה ברווח התפעולי ועלייה בהכנסות המימון נטו, בקיזוז חלקי עם ירידה ברווחי חברה כלולה. הרווח הנקי בפעילות הליבה )בנטרול חברה כלולה( עלה בכ-161% לכ-6.5 מיליון שקל, לעומת כ-2.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
עיקרי התוצאות למחצית הראשונה
ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2025 עלו בכ-39.7% לכ-120.7 מיליון שקל, לעומת כ-86.4 מיליון שקל במחצית הראשונה של שנת 2024. הגידול בהכנסות נבע מעלייה בפעילות במסופי FCL ו-LCL אל מול המחצית המקבילה שהושפעה משמעותית ממלחמת חרבות ברזל וכן מעלייה בהיקפי הפעילות בפעילות החופשית שנובעת מגידול בתחום הלוגיסטיקה וכן עלייה בהכנסות מפעילות האיקומרס.
הרווח הגולמי במחצית הראשונה של השנה עלה בכ-45.9% והסתכם בכ-25.1 מיליון שקל, לעומת כ-17.2 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהעלייה ברווח הגולמי במסופי FCL ו-LCL וצמצום ההפסד בתחום האיקומרס.
הרווח התפעולי עלה בכ-58.9% לכ-14.3 מיליון שקל, לעומת כ-9 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2024.
ה-EBITDA בששת החודשים הראשונים של השנה עלה בכ-33% לכ-32.2 מיליון שקל, לעומת כ-24.2 מיליון שקל בששת החודשים הראשונים של 2024.
חלק החברה ברווחי חברה כלולה (תעשיות מספנות ישראל) הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ-1.9 מיליון שקל, לעומת כ-5.4 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2024.
רווח החברה לפני מס בפעילות הליבה )בנטרול חברה כלולה( זינק במחצית הראשונה של 2025 בכ-62% לכ- 15.4 מיליון שקל, לעומת כ- 9.5 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.
בשורה התחתונה, הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2025 עלה בכ-9.6% לכ-13.8 מיליון שקל, לעומת כ-12.6 מיליון שקל במחצית המקבילה ב-2024. הרווח הנקי בפעילות הליבה )בנטרול חברה כלולה( עלה בכ-65% לכ- 11.9 מיליון שקל, לעומת כ-7.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
מנכ"ל גולד בונד, עמוס דעי: "אנחנו מסכמים את הרבעון השני של השנה עם צמיחה משמעותית בכל תחומי הפעילות המרכזיים שלנו, זאת על אף התמתנות זמנית של הפעילות בחודש יוני בימי מבצע עם כלביא. התוצאות החיוביות הן פועל יוצא של החזרה לשגרה במשק לעומת הרבעון המקביל אשתקד לצד מהלכים רבים שביצענו להרחבה וחיזוק של הפעילויות השונות בחברה. אנחנו מציגים ברבעון למעלה מהכפלה של ההכנסות מפעילות מסוף FCL, גידול דו ספרתי בהכנסות מפעילות מסוף LCL והמשך צמיחה בפעילות החופשית (לוגיסטיקה) והאיקומרס. אנו מזהים עניין רב אצל לקוחות קיימים וחדשים לפתרונות שילוח ולוגיסטיקה לכל אורך שרשרת הערך, ונמשיך לפתח את העסקים שלנו תוך שירות ברמה הגבוהה ביותר ללקוחות".
15 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 6.77 מיליון בגולד
קרנות נאמנות שמחזיקות את גולד. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
0.72%
|
241958
|
0.51%
|
1080447.5
|
0.5%
|
401837
|
0.48%
|
284942.5
|
0.42%
|
851910
|
0.27%
|
596337
|
0.26%
|
20811.5
|
0.26%
|
60295
|
0.13%
|
492863
|
0.1%
|
2481236.5