טראלייט ממנה מנכ״לית חדשה ומציגה גידול ניכר בהכנסות ברבעון השני

ההכנסות זינקו ברבעון השני לכ-25 מיליון שקל, רבעון מלא ראשון בהפעלה מסחרית של פרויקט תענך-1, והחברה עברה לרווחיות תפעולית.

טראלייט מודיעה כי המשנה למנכ"ל, שגית חן, תמונה למנכ"לית החברה - במקומו של רני ליפשיץ, מייסד ומנכ"ל החברה, שימונה ליו"ר דירקטוריון חברת הבת מנורה אנרגיה.

חברת האנרגיה המתחדשת טראלייט מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2025, לראשונה רבעון מלא בהפעלה מסחרית של פרויקט תענך-1. במקביל, טראלייט מודיעה כי המשנה למנכ"ל, שגית חן, תמונה למנכ"לית החברה - במקומו של רני ליפשיץ, מייסד ומנכ"ל החברה, שימונה ליו"ר דירקטוריון חברת הבת מנורה אנרגיה.

במסגרת פעילותה הכוללת של החברה, ההספק הכולל של מערכותיה ליום אישור הדוחות הכספיים הינו:

פרויקטים בהפעלה מסחרית - הספק מותקן של כ-319 מגה וואט (חלק החברה כ-184 מגה וואט).

פרויקטים בהקמה - הספק מותקן של כ-463 מגה וואט והספק אגירה של כ-440 מגה ואט שעה (כ-392 מגה-וואט וכ-440 מגה-וואט שעה, בהתאמה, חלק החברה).

פרויקטים בייזום מתקדם - הספק מותקן של כ-574 מגה וואט והספק אגירה של כ-3,730 מגה ואט שעה (כ-574 מגה-וואט וכ-3,730 מגה-וואט שעה, בהתאמה, חלק החברה).

פרויקטים בייזום - הספק מותקן של כ-620 מגה וואט והספק אגירה של כ-3,516 מגה ואט שעה (כ-385 מגה-וואט וכ-1,758 מגה-וואט שעה, בהתאמה, חלק החברה).

לדברי רני ליפשיץ: "אנו מציגים צמיחה משמעותית בשורת ההכנסות ומעבר לראשונה לרווחיות תפעולית - על רקע רבעון מלא ראשון של הפעלה מסחרית בפרויקט הדגל תענך-1 וכאשר אנו ממשיכים בפיתוח הפורטפוליו המשמעותי שלנו. השורה התחתונה הושפעה משערוך חשבונאי של הלוואות צמודות (למרות שההכנסות בגין אותם הפרויקטים צמודות למדד) ואנו נערכים כיום לקידום פרויקטים נוספים להפעלה מסחרית - ובראשם פרויקט תענך-2 ובהמשך הקמת פרויקט מגלן בבקעת הירדן - מהלך שצפוי להביא את החברה לרווח נקי משמעותי בשנים הקרובות. לסיום, אני גאה להעביר את שרביט ניהול החברה לשגית חן, שותפתי לדרך מראשיתה של טראלייט והמועמדת המתאימה ביותר להוביל את החברה לשלב הבא - של צמיחה מואצת, הצלחות והישגים נוספים".

רני ליפשיץ, ימונה ליו"ר דירקטוריון חברת הבת מנורה אנרגיה, וימשיך לתמוך ולחזק את מימוש חזון החברה, בין היתר באמצעות הובלת האסטרטגיה המימונית של מנורה אנרגיה. החברה מתוכננת להקים פרויקטים בהיקף של כ־2 ג׳יגה-ואט בשנים הקרובות, באמצעות הכנסת שותפים אסטרטגיים לחברות הבנות וקידום מהלכים עסקיים שיאפשרו צמיחה מואצת.

עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השני

הכנסות החברה ברבעון השני של 2025 זינקו בכ-470% לכ-25.1 מיליון שקל, לעומת כ-4.4 מיליון שקל ברבעון השני ב-2024. הגידול נבע בעיקר מהכנסות מפרויקט תענך 1 וכן משיפור תפעולי של פרויקטי מתח גבוה.

הרווח הגולמי ברבעון השני של השנה עלה בכ-420% לכ-10.4 מיליון שקל, לעומת כ-2 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.

החברה עברה ברבעון השני של השנה לראשונה לרווח תפעולי בהיקף של כ-6.6 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי של כ-7.1 ברבעון השני של 2024.

החברה רשמה ברבעון השני של השנה הפסד מיוחס לבעלי המניות בסך של כ-4.9 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-7.8 מיליון שקל ברבעון השני של 2024. ההפסד ברבעון נובע מגידול בהוצאות המימון, נטו לכ-13.5 מיליון שקל לעומת כ-2.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, מחצית מהוצאות המימון נובעות מהשפעה חשבונאית של שיערוך המדדים על הלוואות החברה. בנטרול השפעה זו, סיימה החברה את הרבעון באיזון.

עיקרי התוצאות הכספיות במחצית הראשונה

הכנסות החברה במחצית הראשונה של 2025 זינקו בכ-302% לכ-38.6 מיליון שקל, לעומת כ-9.6 מיליון שקל במחצית הראשונה ב-2024. הגידול נבע בעיקר מהפעלה מסחרית של פרויקט תענך-1 במהלך המחצית הראשונה של השנה.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של השנה זינק לכ-14.6 מיליון שקל, לעומת כ-2.4 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד.

החברה עברה בששת החודשים הראשונים של 2025 לרווח תפעולי של כ-3.8 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי של כ-16.2 בתקופה המקבילה ב-2024.

החברה רשמה במחצית הראשונה של השנה הפסד מיוחס לבעלי המניות בסך של כ-8.8 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-18.6 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2024. עיקר ההפסד מיוחס להוצאות מימון, נטו כמפורט בהתייחס לרבעון.

התפתחויות עיקריות

לאחר ההפעלה המסחרית של פרויקט תענך-1 במהלך הרבעון הראשון של השנה הנוכחית, טראלייט מקימה כיום גם את פרויקט תענך-2, שהספקו 104 מגה־וואט בשילוב מתקן בעל יכולת אגירה של כ-440 מגה־וואט שעה. פרויקט תענך 2 צפוי להתחבר לרשת החשמל במהלך המחצית השנייה של 2026 ולהניב הכנסות של כ-80 מיליון שקל ורווח תפעולי תזרימי (Ebitda) של כ-62 מיליון שקל בשנה. בחודש מרץ 2025 עדכנה החברה כי חתמה על מזכר הבנות, הכפוף להסכם מחייב, להשקעה מצד מגדל בפרויקט תענך 2. במסגרת ההסכם, מגדל תשקיע עד 120 מיליון שקל בתמורה ל-40% מההחזקה בפרויקט הסולאר תענך-2 וטראלייט תחזיק ב-60% הנותרים.

סך הפרויקט הכולל (תענך 1 ותענך 2) הינו בהספק מותקן של 254 מגה, המהווים כ-5.2% מהיקף האנרגיה הירוקה במדינת ישראל ו-1.2% מסך ההספק של משק החשמל.

פרויקט נוסף שמקדמת טראלייט כיום, שעם הקמתו יהיה פרויקט האנרגיה הירוקה הגדול ביותר בישראל, הוא פרויקט מגלן, ששטחו 3,250 דונם ועליו יקום מתקן של כ-350 מגה-וואט ומתקן בעל יכולת אגירה של כ-1,500 מגה-וואט שעה. הפרויקט מקודם בשיתוף עם 13 יישובים בבקעת הירדן וצפוי להתחבר לרשת ב-2028.



