הורדת הריבית תידחה עד לרגיעה ביטחונית

בהודעת הריבית בנק ישראל שם דגש על ההתפתחויות הגיאופוליטיות אשר משפיעות על שוק העבודה ההדוק, מגבלות בצד ההיצע והרחבה פיסקאלית.
שוק העבודה חזר למצב "ההדוק" ערב המלחמה מול איראן, כולל במספר המשרות הפנויות, עם עלייה בביקוש לעובדים בענף הבינוי.
ייצוא שירותי ההיי טק + הגיוסים בחו"ל ממשיכים לתמוך בשקל.
בארה"ב, מדד מנהלי הרכש באוגוסט מצביע על האצה בפעילות עם התגברות בלחצי המחירים.
שוק האג"ח: נראה שבתקופה הקרובה השוק (בדומה לשוק המט"ח) ימשיך להגיב להתפתחויות הגיאופוליטיות. בארה"ב, התשואות ירדו ביום שישי לאחר אמירה של פאוול: "שינוי מאזן הסיכונים עשוי להצדיק התאמה של עמדת המדיניות שלנו." האטרקטיביות באפיקים הארוכים בישראל פחתו לאור הימשכות הלחימה והגישה הניצית בבנק ישראל.
יציבות בריבית עם נימה ניצית
הריבית נותרה יציבה ביום רביעי כאשר נדמה שבנק ישראל קושר את הורדת הריבית למצב הגיאופוליטי. "הפעילות הכלכלית במשק מתאוששת לאחר ירידה ניכרת במהלך מבצע "עם כלביא". זאת לצד התמשכות אי ודאות גיאופוליטית גבוהה". סיכוני האינפלציה כוללים: "ההתפתחויות הגיאופוליטיות והשפעותיהן על הפעילות במשק, עלייה בביקושים לצד מגבלות היצע והרעה בתנאי הסחר העולמיים".
בנק ישראל מציין את ההתאוששות המהירה לאחר המלחמה עם איראן, רמת הרכישות בכרטיסי האשראי גבוהה יותר יחסית לערב המלחמה, שוק העבודה נותר הדוק, השכר העסקי עולה בקצב מהיר של 5% . מספר העובדים הזרים (כולל פלסטינאים ועובדים מחו"ל) נמוך ב- 50 אלף איש לעומת ספטמבר 2023 . אין ביטוי לחשש להתפתחויות בענף הנדל"ן: "בחודש יולי הועמדו משכנתאות בסך של כ- 10.7 מיליארדי ₪. שיעורי הפיגורים במשכנתאות נותרו יציבים ברמה נמוכה".
בנק ישראל חושש מעליית הגירעון. "אי הוודאות הגיאופוליטית גבוהה, ומגוון האפשרויות להתפתחויות הביטחוניות הוא רחב". אינפלציית הליבה עולה בקצב של 3.5% (בלי לציין את השפעת המע"מ וצעדי הממשלה האחרים) ולמרות ההתמתנות במחירי השירותים ל- 3.7% הקצב "נותר גבוה". בנק ישראל כן מציין ש"מסתמנת התמתנות בדינמיקת האינפלציה".
נדמה שכל עוד נמשכת המלחמה בעזה בנק ישראל יתקשה להוריד את הריבית. יחד עם זאת, השגת הפסקת אש תביא לחידוש הייסוף בשקל ותאפשר הורדת ריבית.