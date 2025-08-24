נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות (TASE: NXSN), חברת צמיחה טכנולוגית המפתחת, מייצרת ומשווקת פתרון צילומי, יום ולילה מיוצב לכלים קרקעיים ואוויריים כדוגמת מיקרו ומיני מזל"טים ורחפנים, בעלות יחס משקל/גודל וביצועים מהטובים בעולם, מדווחת היום על קבלת שתי הזמנות לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים של החברה ללקוחות קיימים בתמורה כוללת של כ – 5.1 מיליון דולר.

הזמנה ראשונה בסך של כ-2.1 מיליון דולר: שיעור של 25% מהתמורה שולמה כמקדמה. יתרת התמורה תשולם לפני כל אספקה של מוצרים ללקוח, בהתאם למועדים מוסכמים בין הצדדים. בהתאם לאמור בהזמנה, החברה תספק את ההזמנה במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2025.

הזמנה שניה בסך של כ-3 מיליון דולר: שיעור של כ-20% מהתמורה שולמה כמקדמה במועד ההזמנה. 10% מהמורה תשולם עד ליום 25 בספטמבר 2025. יתרת התמורה תשולם לפני כל אספקה של מוצרים ללקוח, בהתאם למועדים מוסכמים בין הצדדים. החברה תספק את ההזמנה במועדי אספקות כפי שהוסכם עם הלקוח ועד לתום הרבעון הראשון לשנת 2026.

מתחילת השנה דיווחה נקסט ויז'ן על 20 עסקאות למכירת מצלמות ואביזרים נוספים שתמורתן מעל שני מיליון דולר. סך עסקאות אלה מסתכם להיקף כולל של כ-101 מיליון דולר.

החברה דיווחה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2025 מדוחותיה הכספיים עולה כי הכנסות החברה צמחו בכ-32% ברבעון השני של שנת 2025 והסתכמו בכ- 37 מיליון דולר וכי הרווח הנקי עמד על כ-23.2 מיליון דולר בדצמבר 2024 דיווחה החברה על יעד צמיחה שנתי לשנת 2025 של 160 מיליון דולר.

חן גולן, יו"ר נקסט ויז'ן: "אנחנו שמחים לדווח על שתי הזמנות נוספות בהיקף כולל של כ־5.1 מיליון דולר. בסך הכול, דיווחה נקסט ויז'ן על עסקאות חדשות בהיקף כולל של כ־11.6 מיליון דולר בשבועיים האחרונים - נתון שממחיש את התרחבות הביקוש ואת האמון הגובר בפתרונות החברה מצד לקוחות ברחבי העולם. רצף העסקאות הזה תומך ביעדי הצמיחה שלנו לשנת 2025, שבהם הצבנו יעד הכנסות של 160 מיליון דולר. כחלק מהיערכות לכך, אנו משקיעים בהרחבת כושר הייצור, בחיזוק שרשרת האספקה ובהעמקת הנוכחות בשווקים אסטרטגיים. יכולות אלו מאפשרות לנו לתת מענה מהיר להזמנות בהיקפים משמעותיים, ולהמשיך לבסס את נקסט ויז'ן כספק מוביל בשוק העולמי."



