טורבוג׳ן: היהלום של אליוט טננבאום, ג׳קי בן זקן וברק אברמוב, בדרך לנאסד״ק

החברה חתמה על הסכם לגיוס הון של 7.5 מיליון דולר באמצעות הנפקה פרטית בפרמיה של 17% על מחיר השוק ובאמצעות מימוש אופציות קיימות בחברה- לצורך רישום ניירות הערך של החברה בבורסת הנאסד"ק בארה"ב.

החברה תגייס סך של 5 מיליון דולר באמצעות הנפקה פרטית במחיר של 18.5 ש"ח למניה, המשקף פרמיה של 17% מידי אלכס כץ, יזם נדל״ן אמריקאי. בנוסף, החברה תגייס הון בדרך של מימוש אופציות קיימות של קבוצת טננבאום, הכוללים בין היתר את היהלומן הבכיר, מבעלי חברת היהלומים השנייה בגודלה בישראל, שכטר-נמדר, אליוט טננבאום, אשר יממשו את כלל האופציות המוחזקות על ידם וכן אלכס כץ. מימוש זה עשוי להניב לחברה סך של כ-2.5 מיליון דולר. להערכת החברה הגיוס הנוסף יאפשר לחברה להגשים את האסטרגיה העסקית שלה, במהלך תקופה של 24 החודשים הקרובים לפחות, וכן לעמוד בדרישות לצורך רישום ניירות הערך בבורסת הנאסד"ק בארה"ב.

חברת טורבוג'ן, בה מושקעים בין היתר אנשי העסקים ג׳קי בן זקן וברק אברמוב בהיקף של למעלה מכ-10 מיליון שקלים, פיתחה טכנולוגיה ייחודית ופורצת דרך: מיקרו-טורבינה רב דלקית לייצור מקומי של חשמל וחום במבנים. מוצרי החברה הנכללים בקטגוריית CHP, משפרים את הנצילות האנרגטית הכוללת של מבנים ומאפשרים ייצור חשמל וחום יעילים יחד עם חסכון אנרגטי והורדה של פליטות גזי חממה לצד הפחתת השפעת הפסקות חשמל. המערכת הייחודית שפיתחה טורבוג׳ן, תדע להעניק יציבות ובטחון אנרגטי ללקוחות החברה תוך הוזלה של עלויות אנרגית חשמל וחום.

טורבוג׳ן, אשר זוכה גם לאמון מתמשך של רשות החדשנות, דיווחה לפני כחודש על אישור לקבלת מענק בסך של כ-1.5 מיליון ש״ח עבור פיתוח והרצה של קו ייצור של מיקרו טורבינות היברידיות. עד כה, העניקו רשות החדשנות לחברה מענקים בהיקף של כ-9 מיליון ש״ח.

בנוסף, לטורבוג׳ן הסכם שיתוף פעולה עם חברה ביטחונית, רב לאומית, לפיתוח וייצור מדגים מעבדתי של טורבו-גנראטור לשימוש צבאי ביטחוני. פתרון של מערכת ניידת המאפשרת יישום אופטימלי במערכות ניידות שישרתו את שדה הקרב העתידי.

גודל השוק הפוטנציאלי לפתרון של טורבוג׳ן בארה״ב בלבד, כולל כ-781 אלף מבנים ונאמד בכעשרות מליארדי דולר. מלבד ארה״ב, טורבוג׳ן מסמנת את גרמניה ואנגליה כשווקי יעד עיקריים, שם ישנה תשתית גז מתקדמת (צינור הובלת גז עד הבניין). במדינות אלו ישנה הכרה בפתרונות שמציעה החברה וכן מוענקים תמריצים, מענקים והטבות. הלקוחות הפוטנציאליים העיקריים של טורבוג'ן, הינם בין היתר, מקבצי דיור, בתי מלון, בתי אבות, בתי חולים ומרכזים מסחריים.

ירון גלבוע, מנכ״ל טורבוג׳ן ציין: ארה"ב היא שוק היעד הטבעי והאסטרטגי של טורבוג׳ן ולשם אנו מכוונים. טורבוג׳ן שואפת להפוך לשחקן מרכזי בתעשיית האנרגיה ההיברידית והפתרונות העצמאיים. עם הפוטנציאל העצום של השוק ותגבור ההשקעות והתמיכות בו, אנו בטוחים שהטכנולוגיה הייחודית שלנו תאפשר לנו להרחיב את הפעילות במהירות, להציע פתרונות יעילים ואמינים לשוק המסחרי והביתי ולתרום לקידום האנרגיה היציבה והבטוחה בארה"ב ובעולם כולו. גיוס ההון הנדרש מהמשקיעים שלנו עוד קודם הרישום, היא תעודת אמון משמעותית על ההכרה והביטחון שלהם בחברה ובפתרון שהיא מציעה ומעניקה לנו את הגב הכלכלי להמשיך קדימה בכל הכוח״.



