מינוי חדש בחברת דירוג האשראי מידרוג: איריס שדה-אור מונתה לסמנכ״ל וראש תחום פרויקטים ותשתיות במידרוג

מידרוג מודיעה על מינויה של איריס שדה-אור לסמנכ"ל ולראש תחום פרויקטים ותשתיות.
שדה-אור תחליף את אלעד סרוסי, שלאחר 7 שנות עבודה במידרוג ביקש לסיים את תפקידו.
שדה-אור עובדת במידרוג מעל 3 שנים, שבמהלכן ביצעה, מספר תפקידים מקצועיים וניהוליים בחברה ובתפקידה האחרון שימשה כראש צוות בכירה במחלקת פרויקטים ותשתיות.
במסגרת תפקידה החדש תהיה שדה-אור אחראית, בין היתר, על דירוג פרויקטים וחברות בתחומי האנרגיה המתחדשת, התפלת מים, תחנות כוח, תשתיות ועוד.
איריס שדה-אור, בעלת ניסיון רב בתחום הפיננסי ובמהלך השנים טרם עבודתה במידרוג, ביצעה מספר תפקידים שונים בתחומי האנליזה, ניהול סיכונים וייזום אשראי במגדל חברה לביטוח.
שדה-אור בוגרת תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת הריוט וואט.
אבי שטרנשוס, מנכ"ל חברת מידרוג: "אני בטוח שיכולותיה המקצועיות של איריס יאפשרו לה למלא תפקיד זה בצורה הטובה ביותר, תוך שימור וקידום המובילות של מידרוג בתחומי הדירוג שבאחריותה.
ברצוני להודות לאלעד סרוסי על עבודתו ותרומתו המקצועית לאורך השנים במידרוג ולאחל לו הצלחה בהמשך דרכו."
מידרוג, מקבוצת Moody's, מדרגת יותר מ-320 חברות בתחומי התאגידים, נדל"ן, פרויקטים, תשתיות, מימון מובנה, חברות החזקה ומוסדות פיננסיים. מנכ"ל החברה הוא אבי שטרנשוס והיו"ר הוא ברק סורני.