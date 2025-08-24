שיכון ובינוי משיקה את פרויקט "הדרי השרון" בכפר יונה

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז מרכז הפקידה את אחת מתוכניות הפיתוח העירוניות הגדולות באזור השרון בשנים האחרונות, תכנית "הדרי השרון", פרויקט רחב היקף הממוקם בצפון־מערב כפר יונה, אשר צפוי לשנות את פניה של העיר ולהפוך אותה לאחד ממוקדי המגורים והפיתוח המרכזיים בשרון.

את התכנית מקדמת שיכון ובינוי נדל"ן, והיא כוללת הקמת שכונה חדשה על שטח של כ־400 דונם המשמשים היום כקרקע חקלאית. במסגרת התכנית ייבנו כ־2,656 יחידות דיור חדשות (גידול של למעלה מפי שניים בהשוואה לתוכנית הקודמת משנת 2013, שאישרה רק כ־1,200 יחידות דיור), לצד מרכזי מסחר ותעסוקה, קריית חינוך מודרנית, שטחי ציבור נרחבים, שבילי אופניים ופארקים ירוקים. את התכנית עורך אדריכל גיל שנהב, ניהול וקסמן גרופ וניהול מטעם היזם מנהלת חטיבת התכנון אורלי כרוב.

התכנית מהווה מהלך אסטרטגי משמעותי עבור כפר יונה והאזור כולו, ותכלול שכונת מגורים מודרנית ומתקדמת. הבנייה צפויה להתבצע במגדלים של עד 16 קומות, תוך שילוב פתרונות אדריכליים בני־קיימא המנצלים אור טבעי, מקדמים חיסכון באנרגיה ומשתלבים עם הנוף המקומי.

הפרויקט מציע תמהיל מגוון של דירות, הכולל כ־10% יחידות לדיור בר־השגה בשטח של עד 62 מ"ר, כ־20% דירות בשטח של עד 80 מ"ר ודירות נוספות בשטח ממוצע של כ־100 מ"ר. בנוסף, חלק מהדירות מיועדות להשכרה ארוכת טווח, במטרה להרחיב את ההיצע ולאפשר פתרונות דיור מותאמים לכל שכבות האוכלוסייה.

אחד המרכיבים המרכזיים בתוכנית הוא ההקפדה על שילוב מערכות תומכות לאיכות חיים עירונית גבוהה. הפרויקט יכלול קריית חינוך אזורית מודרנית, שתתפרס על שטח נרחב ותכלול בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים מתקדמים. בנוסף, יוקמו מרכזים קהילתיים ומוסדות ציבור שישרתו את תושבי השכונה והעיר כולה.

כ־72 דונם יוקדשו לשטחים ירוקים פתוחים, פארקים ושבילי אופניים שיחברו בין מתחמי המגורים והמרכזים הציבוריים, במטרה לשמר אורח חיים ירוק ובר־קיימא. התכנית כוללת גם כ־19,000 מ"ר של שטחי מסחר ותעסוקה, אשר ייצרו מקומות עבודה חדשים ויחזקו את הכלכלה המקומית.

בנוסף, במטרה לשפר את הנגישות למתחם, התכנית כוללת מערך תחבורתי חדשני: הרחבת צירי תנועה קיימים, חיבור לשדרות העצמאות ולכביש 4, וכן שדרוג חיבורי התחבורה הציבורית לאזורי תעסוקה מרכזיים ולתחנת הרכבת בנתניה. התכנון התחבורתי שם דגש על נגישות גבוהה ויעילות, תוך עידוד שימוש בתחבורה ציבורית ושילוב שבילי אופניים פנימיים.

אבישי קימלדורף, מנכ"ל שיכון ובינוי נדל"ן מסר: "תכנית 'הדרי השרון' מגלמת בתוכה חזון אורבני פורץ דרך, המשלב בין מגורים איכותיים, שירותי ציבור, מסחר ותעסוקה לבין מרחבים ירוקים ואורח חיים בר־קיימא. מדובר באחת מתוכניות הפיתוח החשובות ביותר באזור השרון בעשור האחרון. שיכון ובינוי ממשיכה ליזום ולפתח פרויקטים רחבי היקף שמעניקים מענה לצורכי הדיור, מייצרים תשתיות מתקדמות ותורמים לפיתוח כלכלי משמעותי ואנו גאים להוביל עם ראש העיר כפר יונה והצוות המקצועי תהליך תכנוני שמעמיד את רווחת התושבים במרכז".





הדמייה, קרדיט: משרד כנען שנהב אדריכלים