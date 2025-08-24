הפעם: בשני המקרים (אצלנו ובחו"ל) הדולר נחלש. אבל מסיבות שונות המביאות את שוקי המניות לעלייה משותפת

על הדולר-שקל (USDILS) נאמר:





ההורדה האפשרית של הריבית בארה"ב, על פי נאומו של ראש הפד, ג" פאוול, בכנס Jackson Hole זעזעה לא מעט שווקים. שוקי המניות עלו בצורה משמעותית, והדולר העולמי נפל 0.90%- (97.73) כאשר הדולר-שקל היה גם קורבן לעניין על ידי ירידה של 1.18%- ל-3.3692 במסחר הבין-בנקאי. האם יש כאן סימן טכני מובהק של שינוי כיוון? מעולה ליורד? אני תמיד אומר שיום אחד אינו קובע מגמה ולכן נחכה לפתיחת השבוע הבא כדי לומר בוודאות שהעניינים שונו מגמתית.

למעשה, הייתה חשיבות גדולה למה שקרה ביום שישי... המניות והמטבע עמדו ברגע הכרעה חשוב כאשר רכבו על קווי מגמה שתמכו, או חסמו, תקופות ארוכות, במחיר. פסיכולוגית, חיכינו המון זמן לאותה הודעה מרנינה כאשר הנתונים של המקרו האמריקאי אמרו לנו תקופה ארוכה שהריבית אמורה לרדת מכמה בחינות: המכסים נבלעים על ידי המייבאים, והממשל רוצה דולר חלש כמדיניות. לכן, חוסר האינפלציה המובהק היה חייב להביא את הפד לאותה החלטה שדחו אותה המון זמן.

לא בכדי הנשיא טראמפ כינה את פאוול “Too Late” בנוסף ל"עקשן אידיוט", "איש טיפש", ו-"קשה גולגולת". למעשה, אי הורדת הריבית הייתה הצעד החסר למימוש מלא של מדיניות הממשל החדש להיפוך הכיוון של תופעות הגלובליזציה. לכן, התגובה הראשונית מובנת בהחלט אבל האם הרמז והפעולה האלו כבר לא מוכלים במחירים? והאם לא נראה חזרה למסלול שלילי מתון במניות בטווח הקצר? כאמור, השבוע הבא יאמר זאת..

טכנית: הדולר-שקל היה במסלול התחזקות מקומית אבל יום שישי הינו עם פוטנציאל רציני של שבירת קו המגמה התומך וליצירת מהלך יורד חדש. אם זה יהיה מטרתו של המטבע האמריקאי במקומותינו, 3.30 הינו יעד ברור ומאסיבי לבחינה מחודשת. מעבר מעל 3.45 יבטל כל שלילה כזו מיד.



עבור היורו (EURUSD) והדולר גלובלי (DXY) נאמר:





מאז תחילת יולי, ראינו שהיורו מתקשה מאוד לעשות את הנדרש: לפרוץ את רמת ההתנגדות הפשוטה והגלויה של 1.18. עכשיו שהפור נפל לגבי הריבית האמריקאית, האם הוא יצליח לעשות זאת בשבוע הבא? זה בהחלט אפשרי ומעניין.

יש לזכור תמיד: כאשר מתקיים דשדוש או תבנית של דחייה מול רמת מחיר חוזרת ונשנית, נבנית מאחוריה כמות גדולה מאוד של פקודות קטיעת הפסד. כניסה של אלו לפעולה מעצימה מאוד את הפעולה הראשונית. במקרה שלפנינו, הפריצה של 1.18 יכולה להגיע די מהר ל-1.20 רק בגלל אותה כמות של פקודות קטיעת הפסד. במיוחד כאשר מדובר בשוק עם מינוף טבעי כה גבוה.

בכל אופן, נזכיר: הכלכלה האמריקאי בדרך לשיפור כאשר הכלכלות האירופיות בדרך להתרסקות בגלל צעדי הצנע הננקטים על מנת להגיע ליעדי גרעון ערטילאיים בהחלט. 3% מן התוצר. לכן, חוזקו של היורו נובע כולו מן החולשה של הדולר ולא בגלל שהיורו מייצג שגשוג ופריחה. לכן, אם וכאשר הדולר העולמי יתקן מעלה, והוא יעשה זאת כנראה בקרוב, נראה האצה של הירידה של יורו בגלל השילוב הקטלני הבא: מהות טכנית ומהות פונדמנטלית. מהו הסימן הראשוני לאירוע כזה? כרגע, שבירה של 1.17 מטה. כל עוד זה לא קורה, אנו נניח שהמסלול העולה המתמשך ימשיך להתקיים. יחד נכריע!





