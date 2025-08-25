אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס פיננסים: ״תוצאות החברה משקפות המשך של צמיחה אסטרטגית ארוכת טווח״

הרווח הכולל לחציון הראשון לשנת 2025 הסתכם בסך 1,496 מיליון ש"ח (6.0 ש"ח למניה) והתשואה להון כ-27%.

הרווח הכולל לרבעון השני הסתכם בסך של 928 מיליון ש"ח (3.7 ש"ח למניה) והתשואה להון כ- 35%.

הקבוצה ממשיכה לצמוח ורושמת גידול של 22% ברווח מפעילויות הליבה שהסתכם בחציון הראשון בסך של 1,318 מיליון ש"ח ותשואה להון מנורמלת כ – 24%; קצב הרווחיות נמצא בטווח היעד לשנת 2027 והחברה תפרסם יעדים אסטרטגיים מעודכנים ברבעון הרביעי.

הרווח מהשפעות שאינן תפעוליות הסתכם ב- 178 מיליון ש"ח בחציון הראשון ו-236 מיליון ש"ח ברבעון השני.

המשך צמיחה מואצת בפעילות ניהול הנכסים שבה הסתכם הרווח ב- 426 מיליון ש"ח בחציון הראשון, גידול של כ-44% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

הפניקס מייצרת רווח תזרימי וצומח, ומחלקת דיבידנד רבעוני, החלוקה בגין רווחי הרבעון השני עומדת על סך של 400 מיליון ש"ח (1.59 ש"ח למניה). סך הדיבידנדים בגין המחצית הראשונה של 2025 כולל הרבעון הראשון מסתכמים ב- 630 מיליון ש"ח; בנוסף, החברה מרחיבה את תכנית הרכישות העצמיות לשנת 2025 מ- 100 ל-200 מיליון ש"ח.

ביולי 2025 דיווחה החברה על עסקה לרכישת 17% ממניות הפניקס סוכנויות. לאחר השלמתה, תגדיל החברה את חלקה ל-95%; העסקה מבוצעת במסגרת אסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה והאצת תהליך יצירת הערך בסוכנויות.

חברת המדדים העולמית MSCI הודיעה על הכללתה של מניית הפניקס במדד MSCI ישראל.

רווחיות כוללת ותשואה להון

הפניקס פיננסים מדווחת על רווח כולל בחציון הראשון של שנת 2025 בסך של 1,496 מיליון ש"ח, המשקף רווח כולל של 6 ש"ח למניה ותשואה להון של כ-27%; הרווח הכולל מפעילות הליבה (ללא השפעות משוק ההון מעל ומתחת לתשואת ריבית חסרת סיכון בתוספת מרווח של 2.25%, השפעות מריבית והשפעות מיוחדות) הסתכם בסך של 1,318 מיליון, המשקף תשואה מנורמלת של כ- 24%, גידול של כ- 250 מיליון ש"ח בהשוואה לחציון המקביל אשתקד.

ברבעון השני של שנת 2025 הרווח הכולל הסתכם בסך של 928 מיליון ש"ח, המשקף רווח של 3.7 ש"ח למניה ותשואה להון בשיעור של כ- 35%; הרווח הכולל מפעילות ליבה ברבעון הסתכם ב-692 מיליון ש"ח המשקף תשואה מנורמלת על ההון של כ- 26%.

הרווח מהשפעות שאינן תפעוליות הסתכם ב- 178 מיליון ש"ח בחציון הראשון וב- 236 מיליון ש"ח ברבעון השני, בעיקר בשל תשואה על השקעות ותשואת נוסטרו נומינלית שנתית של 9.3% בחציון הראשון, רווח שקוזז בחלקו מהשפעות הריבית וזאת כתוצאה ממבנה הפעילות המייצר רגישות נמוכה להשפעות הריבית.

עדכון יעדים – לקבוצה קצב רווחיות אשר נמצא בטווח היעד לשנת 2027. לכן, ברבעון הרביעי הקבוצה תעדכן את יעדיה האסטרטגיים.

המשך צמיחה אסטרטגית

צמיחה מגוונת מייצרת תזרים חזק ותנודתיות נמוכה - מנועי הצמיחה של הפניקס המבוססים על פלטפורמות מובילות, יעילות ורווחיות כמו גם תמהיל העסקים המשתנה בביטוח, מייצרים לפניקס מגוון ופיזור משמעותי במקורות לצמיחה, תזרים מזומנים חזק וצומח, ותנודתיות נמוכה. גורמים אלה, בין היתר, מאפשרים חלוקת דיבידנד רבעונית.

פעילות ניהול הנכסים, מנוע הצמיחה - רווח הליבה מפעילות ניהול נכסים (כולל ניהול השקעות, פנסיה וגמל, אשראי וסוכנויות) בחציון הראשון וברבעון השני של 2025 גדל והסתכם ב-426 מיליון ש"ח וב- 222 מיליון ש"ח בהתאמה, בהשוואה ל-296 מיליון ש"ח ו-153 מיליון ש"ח בהתאמה בתקופות המקבילות אשתקד. שיפור של מעל 40% בהשוואה לחציון ולרבעון אשתקד. ה-EBITDA המותאם, על בסיס מאוחד כולל חלק המיעוט עלה והסתכם ב-761 מיליון ש"ח וב-385 מיליון ש"ח בחציון הראשון וברבעון השני של 2025 בהתאמה. בהשוואה ל-567 מיליון ש"ח ו- 287 מיליון ש"ח בתקופות המקבילות אשתקד, וזאת בזכות צמיחה מואצת, יעילות ומימוש יתרונות תחרותיים.

פעילות הביטוח - הרווח מפעילות הליבה עלה והסתכם ב- 892 מיליון ש"ח וב- 470 מיליון ש"ח בחציון הראשון וברבעון השני של 2025 בהתאמה, בהשוואה ל-783 מיליון ש"ח ו-384 מיליון ש"ח בתקופות המקבילות אשתקד; זאת בזכות מימוש היתרונות התחרותיים בביטוח כללי ומיישום תהליכי דיגיטציה ואופטימיזציה רחבים, מעבר להשפעות חיוביות כתוצאה מהטמעת התקינה החדשה.

גידול בתיק הנכסים והאשראי - ליום 30 ביוני 2025 סך הנכסים המנוהלים בקבוצה עלה ל- 560 מיליארד ש"ח. סך תיק האשראי של הפניקס גמא המשיך לצמוח והסתכם ב- 4 מיליארד ש"ח ומסגרות האשראי עלו לסך של כ-2 מיליארד ש"ח, כולל פעילות ליווי ובנייה ופעילות האשראי הצרכני שהושקה לאחרונה,(ללא פעילויות אשראי אחרות בקבוצה, בחברת הביטוח, בבית ההשקעות וכד'). כמו כן הפניקס השלימה ברבעון הראשון את העברת פעילות מועדון אל-על ל-הפניקס גמא, תחת פעילות כרטיסי האשראי, דבר שמחזק את תחום האשראי.

הגדלת חלק הקבוצה בפעילות הסוכנויות ל-95% - ביולי 2025 דיווחה החברה על עסקה לרכישת 17% ממניות הפניקס סוכנויות, ותגדיל, עם השלמתה, את חלקה ל-95%. העסקה נעשתה במסגרת אסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה, במטרה להאיץ את תהליך יצירת הערך בסוכנויות. יעד רווח הליבה לשנת 2027 (רווח נקי בניכוי חלק המיעוט) עודכן מ-250-350 מיליון ש"ח ל-350-450 מיליון ש"ח, לקראת העדכון בשאר יעדי הקבוצה בהמשך השנה.

מדד MSCI ישראל - לאור הצמיחה והגידול בשווי שוק ובהיקף המסחר במניית החברה, במהלך אוגוסט 2025 הודיעה חברת המדדים העולמית MSCI על הכללתה של מניית הפניקס במדד MSCI ישראל. מניות החברה צפויות להיכלל במדד החל מסיום המסחר ביום 26 באוגוסט 2025, עם אפשרות להיכלל במדדים נוספים בהמשך.

תמיכה בקהילה - החברה ממשיכה לתמוך בקהילה ובמהלך ולאחר מבצע "עם כלביא" פעלה לטובת משפחות מפונים. לחברה דירוג פלטינום פלוס של ארגון מעלה ושיפור מתמשך של 13 נקודות בדירוג S&P ESG הבינלאומי.

רווח תזרימי וצומח המתורגם לחלוקת דיבידנד.

הפניקס ממשיכה לשמור על איתנות פיננסית גבוהה, יתרות נזילות וחוב נטו נמוך וממוקדת בניהול יעיל של ההון למקסום רווחיות.

הפניקס מכריזה על חלוקת דיבידנד בגין רווחי הרבעון השני בסך 400 מיליון ש"ח. חלוקה זו הינה בהמשך לחלוקת דיבידנד בסך 230 מיליון ש"ח שבוצעה ביוני 2025 בגין רווחי הרבעון הראשון של שנת 2025. כמו כן הפניקס ביצעה בשנת 2025, עד כה, רכישות עצמיות של מניותיה בסך 52 מיליון ש"ח. בנוסף, החברה מרחיבה את תכנית הרכישות העצמיות לשנת 2025 מ-100 ל-200 מיליון ש"ח.

הפניקס מייצרת רווח ליבה חזק ותזרימי על בסיס פלטפורמות יעילות ורווחיות המייצרים לפניקס מגוון ופיזור משמעותי. גורמים אלה בין היתר מאפשרים ל-הפניקס לעבור מתדירות חלוקת דיבידנד חצי שנתית לרבעונית.

לחברת הבת הפניקס ביטוח יחס כושר פירעון (סולבנסי) ליום 31.3.25 בשיעור של 181% (כולל יישום הוראות המעבר ולאחר חלוקת דיבידנד), מעל היעד ארוך הטווח של 150-170%. כמו כן הקבוצה החליטה על חיזוק יעדי ההון בהעלאת הסף המינימלי של יחס כושר הפירעון ללא תקופת פריסה מסך של 121% לסך של 123%, דבר המציב את הפניקס בעודף הון של כ- 2.8 מיליארד ש"ח.

אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס פיננסים: "תוצאות החברה משקפות המשך של צמיחה אסטרטגית ארוכת טווח. במהלך החציון הציגה החברה ביצועים חזקים, הן ברמת הרווח הכולל והן ברמת הרווח מפעילות הליבה בפעילות הביטוח ובפעילות ניהול הנכסים.

הפניקס, כקבוצת הפיננסים המובילה בישראל, מתאפיינת בגיוון רחב של תחומי הפעילויות וביציבות ותנודתיות נמוכה. רווחי החברה חזקים, צומחים ותזרימיים. מאפיינים אלה מאפשרים לחברה לבצע חלוקת דיבידנד מידי רבעון, וכחלק מכך הכרזנו היום על חלוקת דיבידנד בסך 400 מיליון ש"ח.

הפניקס היא הגוף הפיננסי המוביל בישראל בהצעת הערך ללקוחות, ביצירת רווח איכותי וממוקמת בעמדה הטובה ביותר לניצול הזדמנויות בשוק. בכוונתנו להמשיך ולהתמקד במימוש אסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה, תוך העמקת החדשנות, המצוינות בשירות, והגיוון בתחומי הפעילות.

אנו ממשיכים לבצע מהלכים אסטרטגיים ליצירת ערך, כאשר לאחרונה הודענו על הגדלת חלקה של הפניקס ל-95% בחברה הבת הפניקס סוכנויות. מהלך זה צפוי להאיץ את יצירת הערך בפלטפורמת הסוכנויות, כחלק מיישום אסטרטגיה לצמיחה מואצת בחברה, הכולל בניית תשתיות ויכולות והטמעת מודלי ניהול מתקדמים, כפי שנעשה בפעילויות ובתחומים אחרים של קבוצת הפניקס.

תוצאות החציון הראשון של 2025 מגלמות קצב שנתי שכבר הולם את טווח היעדים שהציגה החברה לשנת 2027. לאור הביצועים החזקים והמגמות החיוביות, אנו מתכוונים לפרסם יעדים אסטרטגיים מעודכנים עד לסוף השנה.

באחרונה הודיעה חברת המדדים העולמית MSCI על הכללתה של מניית הפניקס במדד MSCI ישראל. הכללתה של הפניקס במדד זה הינה הכרה בינלאומית נוספת ביכולות של החברה ומחזקת עוד יותר את הנראות של החברה בזירה הבינלאומית, ופותחת אפשרות להצטרפות למדדי MSCI גלובליים נוספים בעתיד. ל-הפניקס 30-40% בעלי מניות מובילים בינלאומיים, עלייה מתחילת השנה, ואנו רואים התעניינות גוברת מצד משקיעים גלובליים.

גם בימים אלה הלחימה נמשכת – הנהלת ועובדי קבוצת הפניקס משתתפים בכאבם של המשפחות השכולות שאיבדו את יקיריהן ומייחלים לחזרתם במהרה של כל החטופים ולהחלמתם המלאה של הפצועים".



