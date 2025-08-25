תיק אישי
גיא נתן, מנהל קרן הגידור Valley: ״המשקיעים בישראל נכנסים לשבוע מסחר קריטי״

 

 
גיא נתן, איש שוק ההון והיזם, צילום: תומר שלוםגיא נתן, איש שוק ההון והיזם, צילום: תומר שלום
 
גיא נתן, מנהל קרן הגידור Valley
25/08/2025

גיא נתן, מנהל קרן הגידור Valley: "וול סטריט מצפה להורדת ריבית ראשונה בספטמבר וזה מה שתדלק את השווקים ביום שישי האחרון ואתמול בבורסה בתל אביב. המשקיעים בישראל נכנסים לשבוע מסחר קריטי, שבוע סיום עונת הדוחות, עם הדיווחים של ענקיות כמו הפניקס, כלל ביטוח, אלקטרה נדל"ן, אאורה וטופ גאם. 

נתוני השוק מצביעים על יציבות בתשואות האג"ח: התשואה האמריקאית על אג"ח 10 שנים טיפסה ל-4.27%, בעוד שבישראל התשואה עומדת על 4.11% לאחר ירידה קלה אתמול. 

בשווקים הגלובליים, המבט פונה לדוחות אנבידיה ביום רביעי הקרוב - דוחות שיקבלו הרבה מאוד מהמגמה בכל הנוגע לאימוץ הבינה המלאכותית והביקושים לשבבים ברחבי העולם".

