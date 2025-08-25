דורון ספיר, יו״ר דירקטוריון החברה ויניב ביטון, מנכ״ל החברה: ״צמיחה בתיק האשראי, עם התמקדות בנדל"ן למגורים״

תיק האשראי ברבעון השני הסתכם בכ-902 מיליון ש"ח. תיק האשראי, לרבות צבר עסקאות מימון בתהליך, צמח לכ-1.054 מיליארד ש"ח למועד פרסום הדו"ח, גידול של כ-241 מיליון ש"ח לעומת סוף שנת 2024, צמיחה של כ-30%.

הרווח לפני מס ברבעון השני הסתכם בכ-12.9 מיליון ש"ח לעומת כ-10 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, צמיחה של כ-29%.

הרחבת מקורות המימון - למועד פרסום הדו"ח מקורות המימון הקיימים והצפויים להיחתם מסתכמים בכ-1.42 מיליארד ש"ח – גידול של כ-18% לעומת הרבעון הראשון השנה, כשהמזומנים ומסגרות אשראי הלא מנוצלות מסתכמים בכ-456 מיליון ש"ח.

החברה המשיכה בגיוון של מקורות האשראי ושיפור בקובננטים בהם נדרשת לעמוד - מתחילת שנת 2025 נוספו למקורות האשראי כ-330 מיליון ש"ח מסגרות מבנקים וגופים מוסדיים.

ההון העצמי ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם בכ-229 מיליון ש"ח (כולל הלוואות נחותות), כ-23% מסך המאזן לעומת כ-191 מיליון ש"ח ברבעון מקביל אשתקד.

בתחילת אוגוסט 2025 החברה הקימה פעילות מימון במסגרת ליווי סגור לפרויקטים בתחום הנדל"ן למגורים תוך הרחבת פעילותה בתחום האקוויטי והשלמת ההון.

הכנסות מימון ברוטו של החברה ברבעון השני לשנת 2025 הסתכמו כ-28.2 מיליון ש"ח לעומת כ-27.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות מימון ברוטו של החברה במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכמו כ-56.9 מיליון ש"ח לעומת כ-55.7 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. החל מהחציון השני של שנת 2024 פעלה החברה להגדלת תיק האשראי, מגמה שנמשכת גם ברבעון השני לשנת 2025. החברה פעלה לטיוב והארכת מח"מ תיק האשראי והגדלת רכיב הבטוחות, ובהתאם הוקטנה רמת הסיכון בתיק וכתוצאה מכך ירד שיעור הריבית הנקובה.

הכנסות מימון נטו של החברה ברבעון הראשון לשנת 2025 הסתכמו בכ-14.2 מיליון ש"ח לעומת כ-17 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות מימון נטו של החברה במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכמו כ-30 מיליון ש"ח לעומת כ-34.3 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. הירידה נובעת מהחלטה יזומה של החברה לטיוב תיק האשראי, תוך שיפור משמעותי באיכותו, כאמור.

במסגרת ניהול הסיכונים שמבצעת החברה היא פועלת לטיוב הלקוחות ומעבר ללקוחות אשר פעילות המימון שלהם כוללת מיקוד בפרוייקטי נדל"ן למגורים. מתן הלוואות מגובות בטוחות מהווה למועד הדו"ח כ-70% מסך תיק האשראי של החברה. מיכמן ממשיכה להקפיד על ביצוע הליך סינון לקוחות ומגדילה את תיק האשראי תוך הקפדה על תהליך חיתום איכותי.

היקף תיק האשראי של החברה בסוף יוני 2025 הסתכם בכ-902 מיליון ש"ח, גידול של כ-40% לעומת כ-645 מיליון ש"ח בסוף יוני 2024 ולעומת כ-813 מיליון ש"ח בסוף שנת 2024. נכון ליום פרסום הדו"ח, תיק האשראי כולל צבר עסקאות מימון שנחתמו ונמצאות בתהליך, צמח לכ-1.054 מיליארד ש"ח, גידול של כ-30% מיליון ש"ח לעומת סוף שנת 2024.

החברה נהנית כיום ממבנה הון ומקורות מימון מגוון ויציב המסתכם בכ-1.423 מיליארד ש"ח, כאשר נכון ליום 30.6.25, ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-229 מיליון ש"ח (כולל הלוואה נחותה) ויחס הון למאזן עמד על כ-23% (כולל הלוואות נחותות). התשואה להון ברבעון השני לשנת 2025 עמדה על כ-20.5% במונחים שנתיים.

בתחילת מרץ 2025 חברת הדירוג P& Sמעלות שיפרה את תחזית הדירוג של החברה משלילית ליציבה, וזאת על אף מצב המאקרו הישראלי, ותחזית הדירוג לישראל שעודנה שלילית. ממעלות ציינו לטובה את ההתחזקות ביחסי ההון של החברה, את פרופיל המימון המגוון, ואת הצמיחה בתיק האשראי ואיכותו.

מקורות ההון והאשראי של החברה, נכון ליום פרסום הדו"ח, כוללים: כ-229 מיליון ש"ח הון עצמי (כולל הלוואה נחותה), כ-525 מיליון ש"ח אשראי בנקאי וממוסדיים (כולל סכום של כ-230 מיליון ש"ח בגין הסכמים הנמצאים בשלבי חתימה מתקדמים), כ-145 מיליון ש"ח ממקורות שאינם בנקאיים וכ-424 מיליון ש"ח כספי אג"ח. בנוסף, לחברה מסגרת חוץ מאזנית בסך כ-100 מיליון ש"ח כחלק מהסכם שיתוף פעולה עם גוף מוסדי.

כפי שצוין לעיל, נכון למועד פרסום הדו"ח, החברה מצויה במגעים מתקדמים לקבלת מסגרת אשראי להעמדת הלוואות מגובות נדל"ן מגוף מוסדי בהיקף של כ-150 מיליון ש"ח ומגוף פיננסי נוסף בהיקף של כ-50 מיליון ש"ח. כמו כן, עודכנה החברה על הגדלת מסגרת האשראי מתאגיד בנקאי מ-90 מיליון ש"ח ל-120 מיליון ש"ח, לרבות שיפור בתנאים העסקיים. מסגרות נוספות אלו מאופיינות בגיוון מקורות האשראי של החברה, הארכת מח״מ ובמתן הקלות משמעותיות בקובננטים בהם נדרשת החברה לעמוד.

הרווח לפני מס ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם בכ-12.9 מיליון ש"ח לעומת כ-10 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה לשנת 2025 הרווח לפני מס הסתכם בכ-23.1 מיליון ש"ח לעומת כ-21.8 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם בכ-9.5 מיליון ש"ח לעומת כ-7.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה לשנת 2025 הרווח הנקי הסתכם בכ-17.3 מיליון ש"ח לעומת כ-16.8 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

ברבעון השני לשנת 2025 מיכמן ביצעה רכישה עצמית של מניות בהיקף של כ-1.05 מיליון ש"ח.

דורון ספיר, יו"ר דירקטוריון החברה ויניב ביטון, מנכ"ל החברה, מסרו: "הרבעון השני התאפיין בהמשך מגמת הצמיחה בתיק האשראי תוך שמירה על איזון בין הרחבת הפעילות להקפדה על איכות התיק. במקביל, הצלחנו להשיג הקלות משמעותיות בקובננטים מול הבנקים – מהלך המחזק את הגמישות הפיננסית שלנו ותומך בהמשך הצמיחה.

אנו ממוקדים בפעילות מול יזמי נדל"ן למגורים בעלי איתנות פיננסית גבוהה ובמימון פרוייקטי נדל"ן למגורים – ברבעון השני כ-70% מסך תיק האשראי מגובה בבטוחות לעומת כ-62% בסוף הרבעון השני בשנת 2024. לאחרונה מינינו צוות ניהול בכיר בעל מוניטין רב שנים במערכת הפיננסית, המהווה חיזוק משמעותי לשדרת הניהול של מיכמן - רו"ח הדר זמיר מונתה לסמנכ"לית הכספים, שירן תמר- אזולאי מונתה כמנכ"לית חברה בת ומובילה את הפיתוח העסקי בחברה ואבי סוויסה מונה לסמנכ״ל ליווי בנייה, פעילות חדשה במיכמן שמתמקדת בליווי בנייה עם דגש על פרויקטים למגורים. אנו רואים הזדמנויות משמעותיות בשוק ובכוונתנו להרחיב את פעילותנו תוך גיוון מקורות המימון ולקדם מהלכים עסקיים, בעיקר בתחום הנדל"ן, להמשך צמיחה ורווחיות."



