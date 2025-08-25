תיק אישי
זו העלייה בשיעור האבטלה החודש

שיעור המועסקים וממוצע שעות העבודה עלו | נתונים מסקר כוח אדם לחודש יולי 2025 | Labour Force Survey Data, July 2025

 

 
נתוני הלמ״ס ליולי / תמונה: Dreamstimeנתוני הלמ״ס ליולי / תמונה: Dreamstime
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
25/08/2025

סקר כוח אדם בימי מלחמת "חרבות ברזל"

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבצעת בימים אלה, כמו בימי שגרה, את הסקרים השוטפים החיוניים לקבלת מידע על האוכלוסייה והכלכלה בישראל. נתוני סקר כוח אדם מאפשרים מעקב אחר השפעות המלחמה על מצב התעסוקה ושוק העבודה בישראל. גם בתקופה זו, אנו מחויבים ופועלים לפי שיטות עבודה בין-לאומיות, לפרסום האינדיקטורים הקיימים, כמו גם לפיתוח ולדיווח על אינדיקטורים חדשניים וניתוחים המתאימים למצב. 

בפרק א' יוצגו נתונים מנוכי עונתיות של חודש יולי 2025.

בפרק ב' יוצגו הנתונים המקוריים של יולי 2025. 

חלק מן הנתונים הוצגו כבר בהודעה מיום 18 באוגוסט 2025.

להרחבה ראו הסברים (מטא דאטה) – סקר כוח אדם.

