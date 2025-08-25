זו העלייה בשיעור האבטלה החודש

סקר כוח אדם בימי מלחמת "חרבות ברזל"
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבצעת בימים אלה, כמו בימי שגרה, את הסקרים השוטפים החיוניים לקבלת מידע על האוכלוסייה והכלכלה בישראל. נתוני סקר כוח אדם מאפשרים מעקב אחר השפעות המלחמה על מצב התעסוקה ושוק העבודה בישראל. גם בתקופה זו, אנו מחויבים ופועלים לפי שיטות עבודה בין-לאומיות, לפרסום האינדיקטורים הקיימים, כמו גם לפיתוח ולדיווח על אינדיקטורים חדשניים וניתוחים המתאימים למצב.
בפרק א' יוצגו נתונים מנוכי עונתיות של חודש יולי 2025.
בפרק ב' יוצגו הנתונים המקוריים של יולי 2025.
חלק מן הנתונים הוצגו כבר בהודעה מיום 18 באוגוסט 2025.
להרחבה ראו הסברים (מטא דאטה) – סקר כוח אדם.