סלקום מזנקת: לידר מעלה מחיר יעד ל-37 ש"ח וצופה שווי של 6.3 מיליארד ש"ח

לידר מעלים את מחיר היעד למניית סלקום ל- 37 ש"ח המייצג לסלקום שווי שוק של כ-6.3 מיליארד ש"ח
לידר מעדכנים היום (ב') את מחיר היעד למניית סלקום מ-30 שקל ל-37 שקל, לאור המשך מגמת הצמיחה של הקבוצה והשיפור העקבי בתוצאות העסקיות. עדכון זה משקף לחברה שווי שוק של כ-6.3 מיליארד שקל. זאת לאחר ששנה שעברה, עמד שווי החברה על כ-2 מיליארד שקל.
ההמלצה התעדכנה על בסיס פרסום דוחות הרבעון השני של 2025, שהציגו תוצאות חזקות עם שיא של עשור ברווח הרבעוני של החברה, 64 מיליון שקל, המשך גידול בהכנסות משירותי סלולר וקווי, לצד צמיחה במספר המנויים של החברה בכל תחומי הפעילות, תזרים חזק והמשך ירידה בהוצאות.
בדוח צוינה עסקת IBC אשר אושרה ברשות התחרות בשבוע שעבר וממתינה לאישור משרד התקשורת והגורמים המממנים, שתורמת אף היא להעלאת מחיר היעד של המנייה. העסקה מהווה מהלך אסטרטגי משמעותי שעשוי להכניס, על פי לידר, לקופת החברה סך של כ-420 מיליון שקל, צעד נוסף שיהווה צמצום משמעותי של החוב, אשר עומד נכון להיום על 1.554 מיליארד שקל. נכון לדו"ח רבעון 2 לשנת 2025, רק בשנה האחרונה צמצמה החברה את החוב ב-266 מיליון שקל נוספים.
191 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 247.48 מיליון בסלקום
קרנות נאמנות שמחזיקות את סלקום. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
3.99%
|
203589.25
|
אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta Mid – Small Cap MultiFactor Top 30 TA
|
3.29%
|
237818.4
|
3.19%
|
6269090.2
|
3.04%
|
812269.55
|
3.04%
|
10688750
|
2.97%
|
21201.45
|
2.73%
|
6121258.5
|
2.44%
|
6883856.8
|
2.33%
|
2084029.6
|
2.24%
|
7389749.05