הוכרז נוהל גילוי מרצון עד 31 באוגוסט 2026: חסינות מהליך פלילי למי שיתקנו דיווחיהם וישלמו את מלוא המס

רשות המסים, באישור היועצת המשפטית לממשלה, הכריזה היום על החלת נוהל גילוי מרצון שיעמוד בתוקף עד יום עד 31.8.26. על פי הוראות הנוהל, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים ומייצגים, תושבי ישראל ותושבי חוץ, שעברו עבירות על חוקי המס, יוכלו לבצע הליך של "גילוי מרצון", לשלם את המסים המתחייבים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים. בין התנאים, הדרישה לכך שהפנייה נעשתה בכנות ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.

הבקשות לגילוי מרצון תוגשנה לגורם המוסמך אך ורק באמצעות טופס מקוון שיעלה לאתר רשות המסים בימים הקרובים. הבקשות יטופלו באחד משני מסלולים: מסלול רגיל ומסלול ירוק. במסלול הרגיל, ייחתם הסכם שומה מול המשרד הרלוונטי. במסלול הירוק, אשר נועד לזרז את הטיפול בבקשות שהיקף ההון הגלום בהן נמוך יחסית, יגיש המבקש דו"ח מתקן או דו"ח במקרה שלא הוגש דו"ח בעבר אשר יכלול את ההכנסה שעליה הוא מבקש לדווח במסגרת הגילוי מרצון.

במסגרת המסלול הירוק יטופלו בקשות המתייחסות להכנסות שמקורן בנכסים פיננסים המוחזקים במוסד פיננסי מחוץ לישראל שהיתרה שלהם ליום 31/12/2014 נמוכה מ-4,000,000 ₪, וכן לא היו הפקדות/ העברות כספים חדשים לחשבון הפיננסי בתקופת הגילוי; או הכנסות משכ"ד למגורים בישראל ו/או בחו"ל בסכום שאינו עולה על 250,000 ₪ לשנה; או הכנסות שמקורן בנכסים דיגיטליים בסכום שאינו עולה על סך של 500,000 ₪ לכל תקופת הגילוי, וכן שווים ההוגן של כלל הנכסים הדיגיטליים ליום 31/12/2024 אינו עולה על סך של 1,500,000 ₪. ההחלטה על המסלול שבו תטופל הבקשה תתקבל על ידי רשות המסים, לאחר אישור הבקשה.

במקרים שבהם הבקשה לא אושרה, רשות המסים לא תוכל לעשות שימוש במידע שנמסר, בין אם בהליך אזרחי או במסגרת חקירה פלילית. רשות המסים תוכל לעשות שימוש בכל מידע הקשור לבקשה לגילוי מרצון שהגיע אליה בדרך אחרת, או במקרים שבהם לא שולם המס או שהבקשה לא נעשתה בתום לב, או הוסתר חלק מהמידע הרלוונטי.

הנוהל חל על עבירות המס המפורטות בנספח א' לנוהל ומתייחס לכלל מערכי המס (מס הכנסה, מע"מ ומכס ומיסוי מקרקעין) ולכל סוגי ההכנסות. תשלום המס ביחס לגילוי הכנסות שמקורן בנכסים דיגיטליים יכול שיעשה בהתאם ל"נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר".

נהלים דומים הופעלו בעבר בשנים 2011 - 2012, 2014 - 2016 ו-2017 – 2019. במסגרת נהלים אלה טופלו כ-9,000 תיקים ונגבה מס בסכום כולל של כ-5 מיליארד ₪.

