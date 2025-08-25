הפד בדרך להורדת ריבית בספטמבר? הכלכלה האירופית והסינית מציגות סימני האטה

מהלך הקיץ האחרון

השוק מעכל את הטון והמסקנות מסימפוזיון ג'קסון הול בשבוע שעבר, שם יו"ר הפד, ג'רום פאוול, רמז על אפשרות להפחתת ריבית כבר בחודש הבא. פאוול הדגיש כי מאזן הסיכונים משתנה ויכול להצדיק התאמות במדיניות בחודשים הקרובים. אף שנאומו היה יוני (dovish) יותר מהצפוי, הפד עדיין תלוי בנתונים, לנוכח חששות מעלייה בסיכוני האינפלציה ומנגד ירידה בסיכונים לשוק העבודה. נתוני מדד מחירי היצרן (PPI) ליולי מצביעים על כך שלחצי העלויות במעלה שרשרת האספקה מתגברים, ועסקים עשויים בקרוב לגלגלם אל הצרכנים ככל שהשפעת המכסים מעמיקה.

כעת מתמחרים השווקים הסתברות של 84% להפחתת ריבית בספטמבר, בעוד תשואת האג"ח הממשלתית ל־10 שנים ירדה ביום שישי ב־7 נקודות בסיס ל־4.3%. שוקי המניות הגיבו בעליות, עם עלייה של 1.5% במדד S&P 500 ביום שישי, ושוקי אסיה צעדו בעקבותיו במסחר ביום שני בבוקר. באירופה, הבנק המרכזי האירופי (ECB) צפוי להמשיך בהפסקה, על רקע היחלשות הצמיחה בגוש האירו ואינפלציה התואמת את היעד. כלכלת גרמניה התכווצה ב־0.3% ברבעון השני (QoQ), נתון גרוע יותר מההערכה המוקדמת של ירידה של 0.1%.

בהמשך, המשקיעים ימשיכו לעקוב אחר המשא ומתן בין רוסיה לאוקראינה, כאשר כל התקדמות חיובית עשויה להוביל לראלי הקלה במניות גלובליות ובמיוחד בסקטורים הרגישים לאנרגיה באירופה, כימיקלים, תעשייה ותחבורה.

באסיה, השווקים יעקבו אחר התפתחויות בפסגת SCO שתתקיים בסוף השבוע (31 באוגוסט – 1 בספטמבר), אשר עשויה להיות צומת חשובה בדיפלומטיה האירו־אסייתית ובכיוונון מחדש אזורי.

ארה"ב: הדופק המאקרו לקראת מהלכי סתיו במדיניות

השבוע יפורסמו נתוני מאקרו חדשים שיספקו תמונה עדכנית על פעילות הדיור, סנטימנט הצרכנים, דינמיקת האינפלציה ומגמות ההכנסה. בין הפרסומים המרכזיים: מכירות בתים חדשים (שני), אמון הצרכנים, הזמנות מוצרי בני קיימא, ומכירות בתים בהמתנה (שלישי), ומדד הליבה של PCE לצד נתוני הכנסה אישית (שישי).

מכירות הבתים החדשים צפויות לעלות ביולי ל־642.5 אלף, לעומת 627 אלף קודם לכן, נתון המעיד על התאוששות מתונה בביקוש לדיור חדש על אף אתגרי נגישות. אמון הצרכנים צפוי לעלות קלות ל־97.6 באוגוסט מ־97.2, ומעיד על יציבות יחסית לנוכח שוק עבודה מתקרר וחששות מאינפלציה מתמשכת. הזמנות מוצרי בני קיימא צפויות להתכווץ ב־1.5%- ביולי, שיפור חד לעומת נפילה של 9.4%- ביוני, מה שמעיד שהירידה החדה הקודמת נבעה בעיקר מהזמנות תנודתיות של מטוסים.

מכירות בתים בהמתנה צפויות לעלות ב־0.85% ביולי, לאחר ירידה של 0.8%- ביוני, ייתכן כסימן לנקודת מפנה בפעילות בשוק המשני. ביום שישי יתפרסם מדד הליבה של PCE – מדד האינפלציה המועדף על הפד – הצפוי לעלות ל־2.9% ביולי במונחים שנתיים, לעומת 2.8%, ולחזק את הסיפור של אינפלציית שירותים דביקה. במקביל, נתוני ההכנסה האישית יספקו תמונה ברורה יותר על כוח הקנייה של משקי הבית ודינמיקת השכר.

תובנה מרכזית: נתוני ארה"ב השבוע יאירו את תחום הדיור, הסנטימנט והאינפלציה, מנועי מפתח למדיניות הפד ולתנופת הכלכלה.

גוש האירו: אינפלציה סביב היעד

מלבד מדדי גוש האירו לגבי סנטימנט צרכני, כלכלי, תעשייתי ושירותים, וכן סקרי ECB לגבי ציפיות אינפלציה ל־1 ו־3 שנים, יתפרסמו עדכונים נוספים על מצב הכלכלה והאינפלציה במדינות האיחוד. נתוני אינפלציית מחירים לצרכן לאוגוסט יפורסמו בצרפת, איטליה, ספרד וגרמניה. ביולי עמדו שיעורי האינפלציה השנתית במדינות אלו על או מתחת ל־2%, למעט ספרד (2.7%).

על אף שמחירי המזון והאנרגיה עשויים להמשיך ליצור תנודתיות בחודשים הקרובים, נתוני השכר מצביעים על מתינות בקצב העלייה, מה שצפוי לשמור את לחצי האינפלציה בשליטה. רוב חברי מועצת ה־ECB רואים ברמת הריבית הנוכחית כמתאימה, וצפויים להאריך את ההפסקה ולהותיר את ריבית הפיקדון על 2.0% בהחלטת ספטמבר.

תחזיות הצוות של ה־ECB, שיפורסמו באותה ישיבה, ייקחו בחשבון את השינויים האחרונים במכסים ויתנו אותות להחלטות המדיניות המוניטרית בהמשך.

תובנה מרכזית: התפתחויות במכסים ממשיכות להיות גורם סיכון. לעת עתה, ה־ECB צפוי לנקוט בגישת "המתן וצפה" ולראות כיצד הכלכלה מתפתחת בסביבה זו.

בריטניה: קיץ שקט

לוח פרסומי הנתונים הכלכליים בבריטניה דל השבוע, ויכלול את נתוני מכירות הקמעונאות של התאחדות התעשיינים הבריטית (CBI) ואת סקרי מדד העסקים של לוידס ו־ציפיות המחירים של לוידס. לפיכך, סביר שהמשקיעים ימשיכו לעכל את נתוני המאקרו שפורסמו לאחרונה. גירעון התקציב החודשי של הממשלה ליולי יצא טוב מהצפוי, הנמוך ביותר בחודש זה בשלוש השנים האחרונות. גם מדדי מנהלי הרכש עלו על הציפיות, כשהם מטפסים ל־53 באוגוסט (51.5 ביולי). הצמיחה עדיין מונעת בעיקר על ידי מגזר השירותים, הפחות חשוף למכסים האמריקאיים אשר ככל הנראה היו הגורם המרכזי לירידה נוספת במדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ל־47.3 (48.0 ביולי).

אינפלציית המחירים לצרכן עלתה ל־3.8% ביולי, מעל לציפיות הקונצנזוס. על אף שהעלייה מעט גבוהה מתחזית בנק אנגליה, היא לא צפויה למנוע הורדת ריבית נוספת השנה, כל עוד קצב עליית השכר ממשיך להתמתן. עם זאת, נראה כי עבודתו של בנק אנגליה לא תהפוך קלה יותר, לאחר שמשרד הסטטיסטיקה הלאומי דיווח על בעיות איכות במדדי התוצר, האינפלציה, מחירי היצרן והסחר, בשל ירידה חדה בשיעורי המענה לסקרים.

תובנה מרכזית: אינדיקטורים הקשורים לצמיחה הכלכלית נעים בכיוון הנכון, ולכן סביר שבנק אנגליה יתמקד בעיקר בדינמיקת עליות השכר והאינפלציה.

סין: ייתכן שהרווחים התעשייתיים ימשיכו לרדת

השבוע תפרסם סין את נתוני הרווחים התעשייתיים ליולי. רווחי התעשייה של סין ירדו ב־1.8% מתחילת השנה ביוני, ירידה חדה יותר מהירידה של 1.1% בחודש הקודם. נתון זה מהווה אינדיקציה ללחצי הדפלציה המתמשכים בהם מתמודדת סין, הפוגעים ברווחיות החברות.

המגזרים התעשייתיים המסורתיים כגון כריית פחם, הפקת נפט וגז, טקסטיל וכימיקלים – דיווחו על ירידות חדות ברווחים. מנגד, חלק מענפי ההייטק היצרני, כגון מחשבים ותקשורת, ציוד מיוחד, הציגו עליות ברווחים. השנה הטמיעו קובעי המדיניות בסין את מדיניות "אנטי־אינבולושן", שנועדה לצמצם עודף ייצור ולהיאבק בדפלציה. אף שההשפעה לא צפויה להיות ניכרת בנתוני יולי, בטווח הבינוני ייתכן שתחול התאוששות ברווחי התעשייה.

תובנה מרכזית: המומנטום בצמיחת סין נחלש ביולי, עם האטה בפעילות הייצור התעשייתי. צמצום ההיצע, כחלק מהמדיניות האנטי־אינבולושנית, היה אחד מהגורמים לכך. אף שהמדיניות עשויה לפגוע בצמיחה המאקרו־כלכלית בטווח הקצר, היא צפויה לתמוך ברווחיות החברות בטווח הארוך.