פאוול סיפק ׳דלק׳ לשווקים בהודעתו מסוף השבוע האחרון

"הודעת יו"ר הפד, ג'רום פאוול, מסוף השבוע ולפיה הורדת ריבית בארה"ב הפכה לרלוונטית בעת הנוכחית היא בעלת השלכות ישירות על השוק ומספקת לו 'דלק', שבא לידי ביטוי בירידת התשואות על האג"ח האמריקאיות ל-10 שנים ובעליות שהציג שוק המניות".

כך אומר נועם מאירוביץ, מנהל השקעות בכיר במגדל ניהול תיקי השקעות ומוסיף כי "עד עכשיו נתוני השוק האמריקאי לא היו חד-משמעיים ואיפשרו לפד לעמוד בלחצים שהופעלו עליו מצד הממשל האמריקאי ולא להוריד ריבית. אולם, דוח התעסוקה האחרון המעודכן שהתפרסם בארה"ב וההתאמות שנעשו בקשר לנתוני שוק התעסוקה האמריקאי אחורה העלו נתונים שליליים בקשר למצבו והדבר איפשר לפד להציג שינוי כיוון בגישתו".

בקשר לעליות שנרשמו בימים האחרונים בבורסה בתל-אביב אומר מאירוביץ כי "השוק המקומי נהנה מגלי הדף מתגובת השוק האמריקאי והציג גם הוא עליות באפיק המנייתי, לצד ירידה מסוימת בתשואות האג"ח. זאת למרות שאנחנו בסיטואציה שונה מזו של השוק האמריקאי".

ציפיות השוק המקומי להורדת ריבית נדחו עם ההתקדמות בזמן

נוסף להשפעות השוק האמריקאי מאירוביץ מתייחס לעליות החדות שנרשמו בתקופה האחרונה במניות הביטוח ואומר כי "שינויי תקינה חשבונאיים בדוחות הכספיים של חברות הענף השפיעו לטובה על מניותיהן. השינויים לא משפיעים על מהות עסקי הביטוח, אבל מסייעים לשקף בצורה נכונה יותר חלק מהותי מאותם עסקים לטווח הארוך וליצירת בהירות בקשר למה אפשר לצפות מאותם עסקים בעתיד ונראה שהמשקיעים מעודדים מכך, למרות שעסקי הביטוח לא השתנו".

בקשר לסנטימנט השלילי המאפיין את המסחר במניות הענף היום (ב') הוא מוסיף כי "ירידות השערים בחלק ממניות הביטוח מגיעות אחרי גל עליות נרחב, במסגרתו הן הובילו את המגמה החיובית בבורסה המקומית, כמימוש רווחים של חלק מהמשקיעים".

בקשר לזירת המאקרו מציין מאירוביץ, כי "ציפיות השוק מתחילת השנה להורדת ריבית בקצב מסוים נדחו עם הזמן, על רקע ההוצאות הגדולות הנמשכות על רקע המלחמה. אותן הוצאות מובילות לקיצוץ תקציבים רוחבי מחד ומנגד להגדלת הגירעון הממשלתי ומייצרות לחץ אינפלציוני, המושפע גם ממצב שוק השכירות. בשלב הנוכחי נראה שהורדת ריבית אחת ברבעון הרביעי של השנה עשויה לצאת לפועל, אבל עוד מוקדם לדעת בוודאות אם תרחיש זה יתממש".

"ככל שהריבית תרד בהמשך השנה, כפי שצופים רבים בשוק, הדבר יוכל לתמוך בפעילות חברות הנדל"ן והדבר כבר בא לידי ביטוי בהתעוררות שמציגות מניות הענף בימים האחרונים על הרקע הזה". כך לדברי מאירוביץ.



הדובר הינו בעל רישיון ניהול תיקים במגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, מקבוצת מגדל שוקי הון. אין באמור התחייבות להשגת תשואה/רווח ו/או למניעת הפסדים. האמור אינו תחליף לייעוץ/שיווק השקעות, המתחשב בצרכים המיוחדים לכל אדם. לקבוצת מגדל שוקי הון ו/או למי מטעמה עשוי להיות עניין אישי בנושא ו/או אחזקות בנכסים ו/או בסקטורים ו/או באפיקים ו/או במדינות שהוזכרו, והם מנהלים ו/או עשויים לנהל נכסים מהסוג שהוזכר ו/או מכשירי השקעה בסקטורים/אפיקים/מדינות אלה ו/או שהשקעותיהם עשויים לכלול נכסים המשתייכים לסקטורים/אפיקים/מדינות אלה. ההערכות בכתבה, מהוות מידע צופה פני עתיד ולכן התממשותן אינה וודאית, ואינה בשליטת קבוצת מגדל שוקי הון ו/או מי מטעמה.

