קרן הנדל״ן המניב תימורה רוכשת את מגדל קונקורד בבני ברק מאפי נכסים וחוצה את רף מיליארד ש׳ היקף נכסים

קרן הנדל"ן המניב תימורה, חתמה אמש על עסקה לרכישת מגדל קונקורד בבני ברק מאפי נכסים בכ-246 מיליוני ₪. מגדל קונקורד, המצוי ברחוב בר-כוכבא מספר 21, משתרע על פני 19 קומות ומכיל כ-23,000 מ"ר משרדים, 600 מ"ר מחסנים ו - 329 מקומות חנייה.
תפוסת המגדל כעת עומדת על כ-90% וההכנסה התפעולית השנתית הנקייה מהנכס בתפוסה מלאה תעמוד על כ-19.8 מיליוני ₪ העסקה משקפת מחיר של כ-9,500 ₪ למ"ר בנוי. הדיירים במגדל כוללים מכללה חרדית, עורכי דין, רואי חשבון, סוכנויות ביטוח, חברות היי טק וחברות נדל"ן. העסקה בוצעה בתיווך חברת ESR המנוהלת ע"י אלעד נימוס.
תימורה הוקמה בשנת 2022 ומתמקדת ברכישה, השבחה וניהול השקעות בנכסים מניבים בתחומי התעסוקה, המסחר, תעשייה, לוגיסטיקה ואחסנה. בבעלות הקרן נכסים בהיקף של כ-160 אלף מ"ר. עם השלמת העסקה, תגיע תימורה להיקף נכסים של כ–1.1 מיליארד ₪. בכוונת הקרן להרחיב את ההשקעות בתחומים אלו.
המנכ"לים המשותפים של תימורה, דודי נג'מי וגיא שעיה, מסרו: "אנחנו רוכשים מגדל משרדים מעולה שנוהל באופן מקצועי על ידי אפי נכסים אחת מחברות הנדל"ן המובילות בישראל. אנחנו עוקבים בשנים האחרונות אחרי ההתפתחות המרשימה של מתחם BBC, המהווה אלטרנטיבה אטרקטיבית הן מבחינת מחירי השכירות והן מבחינת נגישות לשוקי המשרדים של ת"א ור"ג וצופים כי בשנים הקרובות המתחם ימשיך ויתפתח וימשוך אחריו שוכרים ממגוון תחומים. בכוונתנו להמשיך בפעולות השבחת הנכסים שרכשנו לרבות מיצוי ומימוש זכויות בנייה, הגדלת התפוסות, שכר הדירה והרווחיות התפעולית בנכסי הקרן".
מתחם (Bnei Brak Business Center) BBC נהנה מנגישות תחבורתית מצוינת כאשר רחוב ז'בוטינסקי מדרום מהווה ציר מוטה תחבורה ציבורית, בו החלה הפעילות של הקו האדום של הרכבת הקלה המקשר בין פ"ת, בני ברק, ר"ג, ת"א, ובת-ים. יתר הצירים הסובבים את המתחם, כגון דרך בן גוריון ורחוב ששת הימים הינם צירים ראשיים בהם מתנהלת תנועה רבה של אוטובוסים, כלי רכב פרטיים ומוניות. הגופים המחזיקים בבניינים במתחם כוללים קבוצות רכישה כדוגמת מגדלי בסר, חברות יזמיות, כגון, תדהר ותאגידים בעלי איתנות פיננסית גבוהה, כגון, חברת הביטוח מנורה ואלייד. הדיירים במתחם מגיעים מתחומי הפיננסים (מיטב דש), האשראי (Max, Isracard), מקצועות חופשיים (בעיקר עורכי דין), מכללות, היי טק ולאחרונה גם גופי רפואה.
את תימורה מובילים, כמנכ"לים משותפים, המייסדים דודי נג'מי ועו"ד גיא שעיה. כיו"ר הקרן מכהן עודד שמיר אשר שימש בעברו כמנכ"ל מבני תעשייה, כלכלית ירושלים, נכסי אזורים ויו"ר נתיבי ישראל. בראש ועדת ההשקעות של הקרן עומד רועי יקיר אשר שימש בעברו כמנהל ההשקעות הראשי של כלל ביטוח וכמשנה למנכ"ל ומנהל ההשקעות הראשי של הפניקס. בוועדת ההשקעות של הקרן מכהנים, בין היתר, דן דרך, לשעבר מנכ"ל משרד התעשייה והמסחר ודירקטור ב-IBI וכן עו"ד יונתן אלטמן המשמש גם כיו"ר משרד עו"ד עמית, פולק, מטלון.
בית קונקורד, צילום: תמיר לוי