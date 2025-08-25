שבוע גורלי לשווקים: הפד בוחן את מדד האינפלציה המרכזי לקראת החלטת הריבית בספטמבר

שבוע עמוס בסוגיות מקרו וכלכלה ממתין למשקיעים, כאשר מכסים חדשים ומדד האינפלציה המרכזי של הפד יעצבו את סנטימנט השוק לקראת ספטמבר.
שבוע המסחר האחרון של אוגוסט רחוק מלהציע רגיעה קיצית: לוח הזמנים צפוף בענייני מקרו, דוחות כספיים והחלטות מדיניות. במרכז תשומת הלב – פרסום מדד ה-PCE בארה"ב ביום שישי (29 באוגוסט), שנותר המדד המועדף על הפד למדידת אינפלציה. הפתעה כלפי מעלה עלולה להצית מחדש את הדיון בשאלה האם יש סיכוי ל"הפסקה נציּת" בהחלטת הריבית של ספטמבר. במקביל, סיום הפטור ממכס במסגרת כלל ה-“de minimis” והטלת מכסים חדשים של ארה"ב על הודו משתלבים בתמונה הרחבה יותר של מתיחות סחר.
בצד הדוחות הכספיים, NVIDIA תפרסם את תוצאותיה באמצע השבוע – אירוע שנתפס כברומטר מרכזי למצב הרוח סביב טכנולוגיה ובינה מלאכותית. שורה ארוכה של חברות סיניות תעדכן גם היא את המשקיעים ותספק הצצה לעמדות השוק באסיה לאחר הקיץ. באירופה, נתוני מדד המחירים לצרכן ושיעור האבטלה בגרמניה יעצבו את הדיון סביב אינפלציה, כשגם צרפת ואיטליה צפויות לפרסם נתוני מחירים וצמיחה.
מעבר לכך, שווקים מתעוררים אחדים יפרסמו נתוני תמ"ג ואינפלציה, בעוד שבנקים מרכזיים בדרום קוריאה, הפיליפינים ומצרים צפויים לקבל החלטות מדיניות. על כל אלה מתווספות כותרות גיאו-פוליטיות מאסיה ואירופה ונאומים של בכירי בנקים מרכזיים – מה שמבטיח שבוע רחוק משקט.