אורמת מאריכה ב-25 שנים את חוזה מכירת החשמל (PPA) עם SCPPA ‏

אורמת טכנולוגיות הודיעה: היום התקבלו כל האישורים הנדרשים להארכת חוזה מכירת החשמל (PPA) הקיים עם Southern California Public Power Authority (SCPPA) ב-25 שנים עבור 52 מגה-וואט של אנרגיה המיוצרת ממתחם Heber 1 הממוקם ב- Imperial Valley שבדרום קליפורניה.
ההסכם לטווח ארוך מבטיח המשך אספקה של אנרגיה גיאותרמית נקיה ל- Los Angeles Department of Water and Power (LADWP) ול-Imperial Irrigation District (IID).
דורון בלשר, מנכ"ל החברה: "ההסכם, עליו הודענו לאחרונה, קיבל את כל האישורים הנדרשים ומדגיש את יכולתה של אורמת לספק אנרגיה מתחדשת אמינה בקנה מידה משמעותי. אנו גאים להעמיק את שיתוף הפעולה עם SCPPA, LADWP ו־,IID ולתמוך ביעדי האנרגיה והאקלים של קליפורניה באמצעות תחנת Heber 1."
תחנת Heber 1, מנכסי הדגל של אורמת, מהווה אבן יסוד באספקת אנרגיה נקיה בדרום קליפורניה מזה עשרות שנים. תחנת הכוח, פועלת כיום בטכנולוגיית קירור אוויר מתקדמת, ומספקת יחד עם כל קומפלקס Heber, 91 מגה-וואט של חשמל נקי מפליטות, 24 שעות ביממה. הארכת החוזה החל מפברואר 2026 מבטיחה כי תחנת Heber 1 תמשיך לשרת מיליונים מתושבי קליפורניה עד שנת 2052.