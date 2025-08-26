ברקת בתנופת פעילות: מממנת קבוצת רכישה נוספת בפרויקט מגורים בפארק הים-בת ים

הסכם המימון הינו לצורך מימון וליווי הפרויקט שיוקם בשכונת פארק הים ויכלול 81 יחידות דיור.
החודש עדכנה ברקת כי חתמה על הסכם מימון בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל עם מגדל ביטוח, מנורה ועמיתים, מול כ-203 בעלי זכויות בשדה דב.
ברקת, בניהולו של עדי גזית, בשיתוף מוסדי מהותי, חתמה על הסכם ליווי לפרויקט בשווי של כ-300 מיליון שקל. במסגרת ההסכם תעניק ברקת ל-107 חברי קבוצת בעלי קרקע הלוואה בסך של עד כ-180 מיליון שקל להקמת פרויקט מגורים בבת ים.
הפרויקט, אשר יוקם בשכונת פארק הים בבת ים, כולל הקמת מגדל מגורים בן 21 קומות ובו 81 יחידות דיור. בפרויקט יוקמו גם קומות גג, קומת ביניים וקומת קרקע, מעל ל- 3 קומות תת-קרקעיות לחניה, מחסנים ושטחים טכניים. הפרויקט ימוקם בחלקה הדרום-מערבי של העיר בת ים, בסמיכות לאזור העסקים בעיר ובקרבה משמעותית לחוף הים, בשכונת פארק הים. הפרויקט מצוי בימים אלה בשלב החפירה והדיפון והינו פרויקט שלישי שברקת מממנת במתחם פארק הים בבת ים.
עו"ד ערן מזרחי, שותף במשרד אפשטיין רוזנבלום מעוז (ERM) מלווה את ברקת בעסקה זו. מצד הקבוצה נמנים הנאמנים עורכי הדין אהוד גינדס ושי מילוא.
לפני כחצי שנה עדכנה ברקת כי חתמה על הסכם ליווי נוסף בשכונת פארק הים בבת ים, לפרויקט בשווי של כ-640 מיליון שקל. במסגרת ההסכם מעניקה ברקת ל-132 חברי קבוצת בעלי קרקע הלוואה בסך של עד כ-340 מיליון שקל להקמת פרויקט מגורים. לצורך העמדת המימון לליווי הפרויקט התקשרה ברקת עם חברת 'מגדל ביטוח ופיננסים' בהסכם לקבלת הלוואה בסך כ-300 מיליון שקל. הפרויקט כולל 2 מגדלי מגורים בני 19 קומות ובהם 156 יחידות דיור. בין הבניינים יוקם מבנה מקשר בן 3 קומות מעל קומת קרקע ו-2 קומות מרתף אשר ישמשו לחניה ומחסנים.
עוד עדכנה ברקת בחודש האחרון כי חתמה על הסכם מימון עם כ-203 בעלי זכויות בשדה דב, מגרש 105, בתל אביב. מסגרות האשראי ישמשו לטובת הקמת פרויקט של 372 יחידות דיור למגורים, 66 יחידות מלונאיות וכן שטחי מסחר בשדה דב. סך האשראי שיועמד על ידי ברקת, בשיתוף עם מגדל ביטוח ופיננסים, מנורה ועמיתים, לפי הסכם המימון עומד על כ-1.153 מיליארד שקל. בשלב הראשון, מסגרת האשראי הפרטנית לכל בעל זכויות, תשמש בעיקר לביצוע עבודות חפירה ודיפון, כנגד שעבוד ראשון על מקרקעי הפרויקט לטובת ברקת ובשלב השני, תועמד מסגרת אשראי פרטנית לכל בעל זכויות לטובת הקמת הפרויקט. ההלוואות מתוך מסגרות האשראי יועמדו על ידי ברקת לאורך חיי הפרויקט בהתאם להתקדמות הבניה. מועד פירעון האשראי צפוי להיות בתום 6 שנים ממועד העמדת האשראי.
עדי גזית, מנכ"ל ברקת: "אנו גאים להיות בין החלוצים בענף המימון לנדל"ן בישראל ולקבוצות רכישה ובעלי קרקע בפרט. תחום קבוצות הרכישה ובעלי קרקע דורש ניסיון ויכולות מיוחדות שברקת בנתה לאורך השנים. התחום חזר לפעול במלוא העוצמה, ואנו זמינים עבור קבוצות רכישה ובעלי קרקע למענה מהיר, יעיל ומותאם להם."