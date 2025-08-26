דן זיצ׳ק, מנכ״ל חלל-תקשורת: "תוצאות הרבעון השני משקפות שיפור בעסקי החברה וצמיחה בפעילות עמוס 17"

יתרת המזומנים עלתה לכ-226 מיליון דולר לעומת כ- 174 מיליון דולר בסוף 2024.
הכנסות הלוויין עמוס 17 ממשיכות לצמוח בעקבות חתימת חוזים חדשים השנה, עם גידול של 24% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
צבר ההזמנות של החברה מסתכם בכ-102 מיליון דולר, מתוכו כ-58 מיליון דולר בלוויין עמוס 17.
חברת חלל-תקשורת (TASE: SCC), ספקית התקשורת הלווייני ומפעילת צי הלוויינים "עמוס", פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון השני לשנת 2025.
בדוחות הכספיים מציגה החברה שוב, רבעון עם רווח נקי בסך 700 אלף דולר, זאת, על אף הוצאות מימון כבדות, הכוללות ריביות פיגורים. אישורו בהקדם של הסדר החוב של החברה ויציאתו לדרך, יסייעו לחברה להמשיך בצמיחה, בהכנסות וברווחיות. החברה מציגה המשך של צמיחה בהכנסות הלוויין הדיגיטלי המתקדם עמוס 17, כתוצאה ממימוש פעילות עסקית ממוקדת ומוכוונת לפלחי שוק באפריקה, לצד יישום השינוי האסטרטגי והמעבר למכירות שירותי תקשורת מקיפים ומבוססי לוויין.
סיכום עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השני של 2025:
הכנסות החברה הסתכמו בכ- 21.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2025. מתוכן, הכנסות הלווין עמוס 17 עמדו על כ-10.0 מיליון דולר, גידול של כ-24% לעומת ההכנסות מהלוויין ברבעון המקביל אשתקד, שעמדו על כ-8.1 מיליון דולר.
החברה רשמה גידול של כ- 87% בתזרים מפעילות שוטפת, שהסתכם ב- 16.6 מיליון דולר ברבעון השני, לעומת 8.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
יתרות המזומנים ומזומנים מוגבלים בחברה ליום 30 ביוני 2025 עומדות על כ- 226 מיליוני דולר.
צבר ההזמנות הסתכם לסך של כ- 102 מיליון דולר, מתוכו צבר ההזמנות ללוויין עמוס 17 הסתכם בכ- 58 מיליון דולר.
ברבעון השני של 2025 דיווחה החברה על ארבע עסקאות בהיקף של כ-21 מיליון דולר (כ-71 מיליון ש״ח). בין השאר, דיווחה על הרחבת ההתקשרות עם לקוח לאספקת שירותים באמצעות הלוויין עמוס 4 היקף של כ-3.8 מיליון דולר ; על התקשרות בהסכמים עם מפעיל לוויין בינלאומי, המספק שירותי תקשורת לוויינית, לאספקת שירותי תקשורת לוויינית באמצעות הלוויין עמוס 17, בהיקף של 9.1 מיליון דולר ; על התקשרות עם ספק תקשורת בינלאומי בהסכם לאספקת שירותי תקשורת לוויינית באמצעות הלוויין עמוס 4, בהיקף של כ- 4.4 מיליון דולר ; ועל התקשרות עם לקוח ממשלתי מאפריקה בהסכם לאספקת שירותי תקשורת לוויינית באמצעות הלוויין עמוס 17 בהיקף של כ- 3.8 מיליון דולר.
דן זיצ'ק, מנכ"ל חלל-תקשורת: "תוצאות הרבעון השני של 2025 ממשיכות לשקף את השיפור העסקי בפעילות חלל-תקשורת ואת המשך הגידול בפעילות עמוס 17, שהגיע ברבעון השני של 2025 לקצב הכנסות שנתי של למעלה מ- 40 מיליון דולר. הצלחות אלו איפשרו לנו להציג הצעת הסדר חוב משופרת, שמיטיבה עם כל בעלי העניין וזכתה לרוב מוצק בכל סדרות האג"ח. במקביל החברה ממשיכה לשמור על רמת יעילות התפעולית ועל מרווח EBITDA משמעותי של כ- 76%. האמון של מחזיקי האג"ח בהצעת הסדר החוב של החברה היא חשובה ביותר להמשך הדרך. אנו פועלים, ביחד עם נציגויות ונאמני אגרות החוב ליישם את ההצעה בהקדם האפשרי. הסדר החוב יחזק ללא ספק את חוסנה הפיננסי של החברה ויתרום קדימה, להמשך הצמיחה".
