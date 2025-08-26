אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה: "הגידול בכמות המבוטחים והחיתום האיכותי מביאים אותנו לרווחי שיא"

ליברה מציגה שיא ברווח הכולל ברבעון השני עם זינוק של כ-67% לכ-23 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-39.5 מיליון ש"ח ומהווה כ-77% מהרווח הכולל השנתי ב-2024.

החברה ממשיכה בצמיחה המואצת: הפרמיות ברוטו ברבעון השני הסתכמו בכ-208 מיליון ש"ח לעומת כ-182 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

שיפור ברווחיות החיתומית בענפי הרכב: ה-Combined Loss Ratio ברוטו ברכב רכוש ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-75% לעומת כ-82% ברבעון המקביל אשתקד, הנמוך בענף!

התשואה להון ברבעון השני לשנת 2025 עמדה על כ-67% (במונחים שנתיים).

אפליקציית "Chik" המוצר לביטוח נהגים צעירים מזדמנים זוכה להצלחה גדולה עם מעל לכ-220,000 שימושים בחודש וקצב הגידול בעלייה מתמדת.

לראשונה בשוק הביטוח בישראל - ליברה השיקה החודש מוצר חדש ובלעדי לישראלים הטסים לארה"ב: "גרין קארד רפואי", המעניק למבוטח מעמד כמו של אזרח אמריקאי עם ביטוח רפואי, ללא צורך בתשלום או בפניה לחברת הביטוח.

מנוע הצמיחה של ענף ביטוח חיים צובר תאוצה, בין היתר, לאור שיתוף הפעולה עם סוכנות "מעלות" מקבוצת בנק לאומי בתחום המשכנתאות: גידול משמעותי במרווח השירות החוזי בשייר (CSM) לכ-7 מיליון ש"ח ליום 30 ביוני 2025 לעומת כ-2.8 מיליון ש"ח אשתקד.

ליברה, חברת הביטוח הדיגיטלית, שנוסדה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2025. ברבעון הראשון השנה החלה החברה ביישום תקן חשבונאות IFRS17, חלף תקן IFRS4, וזאת בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

החברה ממשיכה להציג גידול בפרמיות ברוטו וברווח הנקי. הרבעון השני אופיין בגידול בהכנסות, הנובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בכל הענפים בהם היא פועלת וגידול ברווח הכולל הנובע משיפור ברווחיות החיתומית בענפי רכב רכוש וענפי רכוש אחרים. החברה רשמה גידול בפרמיות ברוטו לצד ב-Loss Ratio Combined הנמוך בשוק הביטוח, בענף רכב רכוש, שהסתכם בכ-75% ברבעון השני לשנת 2025 לעומת כ-82% ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות ברוטו ברבעון השני לשנת 2025 צמחו בכ-14% והסתכמו בכ-208 מיליון ש"ח לעומת כ-182 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות ברוטו במחצית הראשונה לשנת 2025 צמחו בכ-13% והסתכמו בכ-453 מיליון ש"ח לעומת כ-401 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. יצוין כי הגידול בכמות המצטרפים החדשים בתקופת הדוח אל מול התקופה המקבילה אשתקד עומד על כ-24%.

החברה הציגה רווח כולל לפני מס בסך של כ-35.1 מיליון ש"ח, גידול של כ-68% לעומת כ-20.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל לפני מס במחצית הראשונה הסתכם בכ-60.3 מיליון ש"ח, גידול של כ-51% לעומת כ-40.1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. הרווח הכולל לפני מס בשנת 2024 הסתכם בכ-77.9 מיליון ש"ח.

הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם בכ-23 מיליון ש"ח לעומת כ-13.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל לאחר מס במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בכ-39.5 מיליון ש"ח לעומת כ-26.3 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. הרווח הכולל לאחר מס בשנת 2024 הסתכם בכ-51 מיליון ש"ח. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-10 מיליון ש"ח (כ- 0.22 ש"ח למניה).

ברבעון השני לשנת 2025 נרשמו רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-10.6 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-5.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה לשנת 2025 נרשמו רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-16.3 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-8.2 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. היקף תיק הנוסטרו של החברה למועד פרסום הדוח מסתכם בכ-650 מיליון ש"ח.

במגזר ביטוח כללי, ההכנסות משירותי ביטוח צמחו ברבעון השני בכ-19% והסתכמו בכ-209.3 מיליון ש"ח לעומת כ-175.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות משירותי ביטוח במחצית הראשונה של שנת 2025 בכ-22% והסתכמו בכ-410.7 מיליון ש"ח לעומת כ-335.8 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח משירותי ביטוח ברבעון השני זינק בכ-100% והסתכם בכ-33.6 מיליון ש"ח לעומת כ-16.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח משירותי ביטוח במחצית הראשונה של שנת 2025 צמח בכ-57% והסתכם בכ-56.6 מיליון ש"ח לעומת כ-36.2 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. הגידול נובע משיפור ברווחיות החיתומית בעיקר בענף רכב רכוש וגידול בכמות המבוטחים.

הרווח מהשקעות ומימון הסתכם ברבעון השני בכ-2.6 מיליון ש"ח לעומת כ-6.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח מהשקעות ומימון הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2025 בכ-7.3 מיליון ש"ח לעומת כ-7.7 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

בהתאם למדיניות החברה, לחברה אין כלל לקוחות שהינם ציי רכב וקולקטיבים וכל הלקוחות הינם לקוחות פרטיים. לחברה יש כיום למעלה מ-250,000 מבוטחים (כ-460,000 פוליסות) כאשר הרוב המכריע של מבוטחי החברה בענף הרכב, רוכשים פוליסות רכב חובה ורכב רכוש יחד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש ברבעון השני לשנת 2025 צמחו בכ-12% והסתכמו בכ-134.6 מיליון ש"ח לעומת כ-120.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות משירותי ביטוח רכב רכוש צמחו ברבעון השני בכ-20% והסתכמו בכ-139.2 מיליון ש"ח לעומת כ-115.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות משירותי ביטוח רכב רכוש צמחו במחצית הראשונה בכ-24% והסתכמו בכ-273.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 221.0 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. הגידול נובע מהמשך צמיחה משמעותית בהיקפי הפעילות של החברה בענף, המלווה בגידול של כ-24% בכמות המבוטחים הפרטיים החדשים בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח משירותי ביטוח בענף רכב רכוש זינק בכ-53% והסתכם ברבעון השני בכ-27.7 מיליון ש"ח לעומת כ-18.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח משירותי ביטוח בענף רכב רכוש זינק במחצית הראשונה זינק בכ-39% והסתכם בכ-51.8 מיליון ש"ח לעומת כ-37.4 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. הגידול נובע מירידה בעלות הגניבה, עלייה בהיקף הפעילות וירידה בשיעור עלויות השיווק והרכישה בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

הרווח מהשקעות ומימון ברכב רכוש הסתכם ברבעון השני של 2025 בכ-1.3 מיליון ש"ח לעומת כ-1.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח מהשקעות ומימון ברכב רכוש במחצית הראשונה הסתכם בכ-2.8 מיליון ש"ח לעומת כ-2.5 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח לפני מס בענף רכב רכוש ברבעון השני הסתכם בכ-27.0 מיליון ש"ח לעומת כ-17.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח לפני מס בענף רכב רכוש במחצית הראשונה הסתכם בכ-51.3 מיליון ש"ח לעומת כ-37.4 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד ולעומת רווח כולל לפני מס בענף רכב רכוש של כ-63 מיליון ש"ח בשנת 2024.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה ברבעון השני לשנת 2025 צמחו בכ-15% והסתכמו בכ-62.2 מיליון ש"ח לעומת כ-54.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות משירותי ביטוח רכב חובה גדלו בכ-15% והסתכמו ברבעון השני בכ-62.4 מיליון ש"ח לעומת כ-54.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות משירותי ביטוח רכב חובה במחצית הראשונה גדלו בכ-18% והסתכמו בכ-122.9 מיליון ש"ח לעומת כ-104.3 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. הגידול נובע מהמשך צמיחה משמעותית בהיקפי הפעילות של החברה בענף.

הרווח משירותי ביטוח בענף רכב חובה הסתכם ברבעון השני בכ-6.1 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-987 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח משירותי ביטוח בענף רכב חובה הסתכם במחצית הראשונה בכ-5.1 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 1.0 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. השיפור נובע בעיקר משיפור בתוצאות החיתומיות בשנה זו למול התקופות המקבילות אשתקד, ומקיטון בחלקה של החברה ב"פול" בשנת חיתום 2024, לאחר פרסום חלקה הסופי של החברה.

הרווח מהשקעות ומימון ברכב חובה ברבעון השני הסתכם בכ-1.2 מיליון ש"ח לעומת כ-5.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח מהשקעות ומימון ברכב חובה במחצית הראשונה הסתכם בכ-4.2 מיליון ש"ח לעומת כ-5.1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח לפני מס בענף רכב חובה ברבעון השני הסתכם בכ-5.7 ש"ח לעומת כ-3.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח לפני מס בענף רכב חובה במחצית הראשונה הסתכם בכ-6.5 מיליון ש"ח לעומת כ-4.2 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר (ביטוח דירה, עסק, חיות מחמד וביטוח נסיעות לחו"ל) צמחו בכ-28% ברבעון השני לשנת 2025 והסתכמו בכ-8.2 מיליון ש"ח לעומת כ-6.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות משירותי ביטוח כללי אחר גדלו בכ-38% והסתכמו ברבעון השני בכ-7.7 מיליון ש"ח לעומת כ-5.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות משירותי ביטוח כללי אחר במחצית הראשונה גדלו בכ-40% והסתכמו בכ-14.7 מיליון ש"ח לעומת כ-10.5 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

ההפסד משירותי ביטוח בענף כללי אחר הסתכם ברבעון השני בכ-315 אלף ש"ח לעומת הפסד של כ-390 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד משירותי ביטוח בענף כללי אחר הסתכם במחצית הראשונה בכ-260 אלף ש"ח לעומת הפסד של כ-2.2 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח מהשקעות ומימון בביטוח כללי אחר הסתכם ברבעון השני בכ-150 אלף ש"ח לעומת כ-74 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח מהשקעות ומימון בביטוח כללי אחר הסתכם במחצית הראשונה בכ-225 אלף ש"ח לעומת כ-158 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד הכולל לפני מס בענף ביטוח כללי אחר הסתכם בכ-518 אלף ש"ח לעומת הפסד כולל בסך של כ-543 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הכולל לפני מס בענף ביטוח כללי אחר במחצית הראשונה הסתכם בכ-628 אלף ש"ח לעומת הפסד כולל בסך של כ-2.4 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הפרמיות ברוטו במגזר ביטוח חיים במחצית הראשונה לשנת 2025 צמחו בכ-93% והסתכמו בכ-5.1 מיליון ש"ח לעומת כ-2.6 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

במחצית הראשונה של שנת 2025 שיווקה החברה פוליסות ביטוח חיים בפרמיה משונתת בסך של כ-12.4 מיליון ש"ח. כחלק מהמיקוד בתחום ביטוח חיים כמנוע צמיחה, בחודש נובמבר 2024 ליברה התקשרה עם סוכנות "מעלות" למכירת פוליסות משכנתא של בנק לאומי, וברבעון הראשון החלה את הפעילות בפועל.

ההכנסות משירותי ביטוח חיים במחצית הראשונה הסתכמו בכ-5.6 מיליון ש"ח לעומת כ-2.7 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח משירותי ביטוח חיים הסתכם במחצית הראשונה בכ-882 אלף ש"ח לעומת הפסד של כ-112 אלף ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

סך הרווח מהשקעות ומימון נטו במחצית הראשונה הסתכמו בכ-1.1 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-69 אלף ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס בענף בביטוח חיים במחצית הראשונה הסתכם בכ-2 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-43 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

יתרת מרווח השירות החוזי (CSM) בשייר של החברה ליום 30 ביוני 2025 הסתכמה בכ-7 מיליון ש"ח לעומת כ-2.8 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

ההון של החברה הסתכם ליום 30 ביוני 2025 לסך של כ-148.1 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-108.6 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2024. הגידול בהון העצמי נובע מרווח כולל לאחר מס של כ-39.5 מיליון ש"ח במחצית הראשונה לשנת 2025.

ליברה ממשיכה ליישם את מודל שיתוף המבוטחים ברווחים באמצעות יצירת ארנק דיגיטלי לכל לקוח וצבירת מטבעות דיגיטליים (ליברות) הניתנים למימוש למזומן, לחידוש פוליסות או לרכישה של פוליסות חדשות. בתקופת הדוח חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-14.2 מיליון ליברות, מתוכם הומרו לשקלים ומומשו כ-8.85 מיליון ליברות המהווים כ-8.85 מיליון ש"ח.

בפברואר 2024 ליברה השיקה את אפליקציית"Chik" , אפליקציה ייעודית לנהגים צעירים עד גיל 24. האפליקציה מאפשרת לנהגים צעירים לרכוש ביטוח רכב יומי ל-24 שעות במחיר של 30 ש"ח או לפרק זמן ארוך יותר של עד 7 ימים ברצף, ללא תלות בחברת הביטוח בה הרכב מבוטח, ללא הגבלת ק"מ וללא התקנת רכיבי מעקב נוספים ברכב. אפליקציית"Chik" זוכה להצלחה גדולה עם מעל ל-220,000 שימושים בחודש וקצב הגידול בעלייה מתמדת.

אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה, מסרה: "ליברה ממשיכה להציג צמיחה משמעותית בכל תחומי פעילותה ומסכמת את הרבעון השני עם תוצאות חזקות בכל הפרמטרים ורווחי שיא. זאת, בעיקר בעקבות הגידול בכמות המבוטחים, ההקפדה על חיתום איכותי, תוך התמקדות בביטוחי פרט בלבד, לצד המודל התפעולי היעיל של החברה. ליברה בולטת ברווח חיתומי משמעותי לצד הוצאות תפעוליות נמוכות, כך שה- Combined Loss Ratio שהחברה מציגה הוא מהטובים בענף. אפליקציית Chik שזוכה להצלחה רבה בקרב הנהגים הצעירים, שיתוף הפעולה עם סוכנות "מעלות" מקבוצת לאומי בתחום ביטוחי המשכנתא, הרחבת סל המוצרים שאינם בתחום הרכב, והגידול המתמשך בתיק הנוסטרו מהווים עבורנו עוגן ונדבך נוסף לצמיחה ורווחיות בשנים הקרובות. החודש השקנו מוצר חדשני בתחום הנסיעות לחו"ל: גרין קארד רפואי לטסים לארה"ב, המעניק למבוטח מעמד כמו של אזרח אמריקאי עם ביטוח רפואי ומאפשר לו לקבל שירותים רפואיים ללא תשלום וללא צורך בפנייה לחברת הביטוח. אנו ממוקדים בחדשנות טכנולוגית ומוצרית ובפתרונות מבודלים המותאמים לצרכי הלקוח ונמשיך להביא בשורות חדשות ולייצר ערך למבוטחים שלנו ולבעלי המניות."



