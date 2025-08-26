קבוצת ברן חתמה על הסכם EPC מחייב בפרויקט להקמת מפעל חומרים מורכבים בבלקן

ההסכם נחתם עם חברה בינלאומית להקמת מפעל חדשני בתחום החומרים המורכבים במדינה בבלקן, ומהווה המשך ישיר למזכר ההבנות מתחילת השנה, במסגרתו מספקת ברן שירותי ניהול ותכנון.
קבוצת ברן מעדכנת כי ביום 25 באוגוסט 2025 חתמה חברת בת בבעלותה המלאה על הסכם EPC מחייב עם חברה בינלאומית להקמת מפעל לחומרים מורכבים במדינה בבלקן.
בהתאם להסכם, היקף התמורה עומד על כ-42 מיליון אירו. זאת, בנוסף על כ-8.9 מיליון אירו בגין שירותי ניהול ותכנון. הפרויקט מתוכנן להתבצע בתוך 18 חודשים, ובמקביל תפעל החברה לקידום שיתופי פעולה נוספים עם הלקוח במדינות נוספות באירופה.