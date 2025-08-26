רשות ניירות ערך: הבהרות בקשר לעמדת הסגל בעניין פנייה כללית

שאלה: בעמדת הסגל בעניין פרסום כללי שאינו בגדר "פנייה לציבור" בחוק השקעות משותפות בנאמנות (להלן: "עמדת הסגל"), נאמר כי בדומה לקבוע בסעיף 15א(א)(4) לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), פרסום כללי לא ייחשב כ"פנייה לציבור" כמשמעות המונח בחוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד-1994 (להלן: "חוק השקעות משותפות"), וזאת, בין היתר, בכדי ליצור פרשנות דומה לשני הדינים.

1. האם מעמדה זו נובע כי יש להחיל את כלל עמדות סגל הרשות העוסקות בפרשנות המונח "הצעה לציבור" בחוק ניירות ערך, ושפורסמו בעבר, גם על המונח "פנייה לציבור" בחוק השקעות משותפות?

2. באופן ממוקד, האם פרסום של מנהל ההשקעות או תחום ההשקעה של הסדר ההשקעה המשותפת, תקופת ההשקעה וכן סכום ההשקעה המינימאלי בהסדר, ייחשב כפרסום כללי, שלפי עמדת הסגל לא ייחשב כ"פנייה לציבור"?

תשובה: כפי שנאמר בעמדת הסגל, כדי להשיג ודאות ופשטות משפטית, סבור סגל הרשות כי יש להעדיף פרשנות דומה למונחים דומים בחוק ניירות ערך ובחוק השקעות משותפות בנאמנות. עם זאת, אין בכך משום קביעה כי למונחים בשני החוקים האמורים תהיה תמיד משמעות זהה. זאת, בשל העובדה כי לשני החוקים מטרות ותכליות שונות, והם עוסקים בסוגים שונים של מוצרים פיננסיים ולכך השלכה גם על כלליות הפרסום לעניין פניה או הצעה לציבור לפי החוקים השונים.

סגל הרשות סבור כי פרסום מדיניות השקעות כללית, הכוללת רק את תחום ההשקעה (לדוגמה – חברות אנרגיה מתחדשת) ללא ציון נתונים פיננסיים, פרסום שם מנהל ההשקעות וכן פרסום הכולל את סכום ההשקעה המינימאלי, עולים כדי פרסום כללי שאינו מהווה פנייה לציבור. בדומה לכך, ניתן לכלול בפרסום כללי כאמור של קרן מזינה (Feeder Fund) את שם קרן המטרה, ובלבד ששם זה אינו כולל מדיניות השקעה מפורטת או נתונים פיננסיים או כספיים.

באשר לקרן המשקיעה בנדל"ן כנכס בסיס, ניתן לכלול בפרסום כללי את סוג הנכסים שיוחזקו בקרן (לדוגמה – השקעה בנכסי דיור מוגן), מאפייני השימוש בנכסים האמורים ומיקומם, ללא ציון נתונים כספיים.

באשר לנכס הייחוס של הקרן, הרי שבשונה מעמדות הסגל הנוגעות לפרשנות חוק ניירות ערך, לא ניתן לפרסם את נכס הייחוס או את תשואתו. הסיבה להבדל זה, נעוצה במרכזיותו של נתון התשואה בכל הנוגע להשקעה במוצר השקעה פיננסי. מאחר שפרסום נכס הייחוס של הקרן מרמז על תשואה עתידית, הן של נכס הייחוס והן של הקרן, הרי שנתון זה הוא נתון שיש לו השלכה מהותית בקבלת החלטת השקעה ולפיכך פרסום שנתון זה נכלל בו אינו מהווה פרסום כללי. הדברים נכונים אף ביחס לתקופת ההשקעה, כך שגם פרסום בו נכלל נתון זה לא ייחשב כפרסום כללי.