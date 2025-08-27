קרן נאמנות במוקד || איילון מניות צמיחה ישראליות בארה״ב

זוהי סקירה באמת שונה מהרגיל. בד"כ, אני אציג קרן של תחומים רחבים יחסית, כאשר אלו נמצאים כ"אופנה" אצל המשקיעים או שעומדים להיות כאלו. כמו כן, הקרנות עד כה היו מוצגות כנכסים שראויים להיות בתיק המעקב עד אשר המגמה הכללית של השוק והענף ידרשו זאת והגיע הזמן להפעיל אותן.

הפעם, ההמתנה למימוש הרווח יכולה להיות ארוכה במיוחד כי היא לא נובעת כל כך מעניינים כלכליים ו-או פיננסיים אלא מעניינים גיאו-פוליטיים. מדובר במשהו הקרוב לליבנו תמיד: ההיי-טק הישראלי כאשר אנו נסתכל על המופע שלו במניות הנסחרות בארה"ב. תיכף תראו בגרפים שהמלחמה שהחלה ב-07-10-2023, ובמיוחד החל ממה שקרה בחודשים האחרונים, כל אלו גרמו לשינוי משמעותי ב"אהבת הסיכון" כלפי המניות הטובות האלו.

הקרן, פשוט מקבצת את הסקטור ומציגה זאת הכי טוב שאפשר. אז מדוע אני סוקר אותה? כי, על פי הבנתי את המצב, כאשר כל החלק עצים יסתיים בצורה זו או אחרת, וכאשר האבק קצת ישקע על התמונות הקשות מעזה ועל האנטישמיות שפרצה בגללן, יש מצב הגיוני שהמשקיעים ייתנו שוב את התמחור המגיע למניות האלו. ואף יותר, אם נצא כמעצמה אזורית שאויביה הוכו שוק על ירך. לכן, סקירה זו בהחלט עונה על העניין של "קרן לתיק המעקב" כאשר המעקב יהיה לגבי התפתחות העימות בינינו ובין החמאס ופחות על הדוחות והמגמות של המניות הנידונות. הבה נתחיל.



פרטי הקרן





הקרן מגיעה אלינו מבית איילון. היא די צעירה ונכנסה לפעולה ממש לפני התחלת המלחמה! מזל ביש במקצת... אבל, כפי שתראו מטה, המניות שבתיק הקרן לא היו תמיד שליליות כפי שהן כרגע כי המצב ההסברתי והמהות עצמה של מה שקורה בעזה גרם להן נזק ממשי רק לאחרונה. גודל הקרן זעיר למדי ואינו חשוב כל כך בגלל מה שכן חשוב הוא הרעיון שעומד מאחורי המהות של הקרן הזו.

דמי הניהול די מפתיעים לשלילה עם 1.60% כאשר ציפינו למשהו הרבה יותר אטרקטיבי בהינתן לתשואות ולהתפתחויות. סטיית התקן עומדת על 2.48% וזה אומר תנודתיות גבוהה מאוד כאשר אין בזה הפתעה גדולה. בדיוק כמו שאין הפתעה בתשואות של 1.03% שנתית מול 4.11% של הממוצע של הקטגוריה ובמיוחד הירידה של 12.06%- מתחילת השנה. בחשיפות אין בכלל דבר לציון מיוחד.



ביצועי הקרן





מן הגרף השנתי לעיל ניתן לראות שה"מכה" בקרן הגיעה סביב מרץ-אפריל, יחד עם כל המניות בשוק, שירדו הרבה עקב נושא המכסים של הנישא טראמפ. הבעיה היא שהמניות הישראליות האלו לא הצליחו חזור לעצמן אחרי אותה מכה. וזה בניגוד למצופה וממה שקרה למניות האמריקאיות בסקטור. כדי לקבל מושג על מה שקרה אני מביא השוואה בין שלושה נכסים, ושלושה טווחים: קרן מניות בארה"ב כללית של איילון, קרן של מגדל המשקיעה במניות ממדד ה-S&P500, והקרן שלפנינו. הטווחים הינם של שנתיים, שנה, ומתחילת השנה:





מה ניתן לסכם משלושת הגרפים? שישנן תקופות שבהן המניות הישראליות שבתיק הקרן בהחלט טובות בהרבה מאלו הנמצאות בתיקי שתי הקרנות האחרות. אלו האחרונות די קורלטיביות ופחות תנודתיות. אבל, עיקר העניין הוא שהמהלך האחרון ראה הבדל שלילי דרמטי כנגד הקרן של ההיי-טק הישראלי מול ה"סטנדרד" של שתי הקרנות האחרות. וזה בדיוק מה שאני חושב שידרוש תיקון כלפי מעלה ב"יום שאחרי".



גיוסים ופדיונות





אין הרבה מה לומר על הגודל והגיוסים-פדיונות בקרן. מאז חודשי ההתחלה העניינים קצת התערערו ואין עדיין סימן של תחייה מחדש. נדע שהציבור הבין את הפוטנציאל שבקרן ומניותיה רק כאשר נראה גיוסים מאסיביים לנכס עם יכולות תקומה אדירים כמו שיש כאן.

למי שמעוניין, ניתן להגיע לדף הקרן באתר פאנדר, וגם לקטגוריה. המון הצלחה לכולם!

המון הצלחה לכולם!





תמונה: Dreamstime



לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]