אבנר ארד: "אנו בדרך להגשים את היעד האסטרטגי - להגיע עד 2030 לנתח שוק של 20% בכל מגזר פעילות"

גידול של 33% בהכנסות הדוח המאוחד לעומת החציון המקביל אשתקד, שהסתכמו לכ-64 מיליון ש״ח בחציון הראשון של שנת 2025, לעומת כ-48 מיליון ש"ח אשתקד.

ה-EBITDA המאוחד גדל בכ-39% לסך של 22.3 מיליון ש״ח, לעומת 16 מיליון ש"ח אשתקד.

גידול של כ-30% בתזרים המאוחד מפעילות שוטפת ביחס לחציון הראשון אשתקד, שהסתכם לסך של כ-23 מיליון ש"ח, לעומת כ-17.6 מיליון ש"ח אשתקד.

בתחום האנרגיה המתחדשת: חיבור פרויקטים חדשים לרשת הביא לגידול של כ-35% בהכנסות, שהסתכמו בכ-64.3 מיליון ש"ח וגידול של כ-26% ב-EBITDA, שהגיע לכ-53.2 מיליון ש"ח.

בתחום האנרגיה הקונבנציונלית: ה-EBITDA המתואם (באיחוד יחסי) צמח ב-47% ל-503 מיליון ש״ח לעומת התקופה המקבילה, והתזרים מפעילות שוטפת צמח בכ-19.5% לכ-266 מיליון ש"ח.

חברת משק אנרגיה הפועלת בתחום האנרגיה המתחדשת, הקונבנציונאלית וסחר ואספקת חשמל מדווחת היום (יום רביעי, 27 באוגוסט 2025) על תוצאותיה לחציון הראשון לשנת 2025 ומציגה גידול בהכנסות וב-EBITDA. התחום הקונבנציונאלי, באמצעות דליה חברות אנרגיה, רשם גידול משמעותי, כאשר ה-EBITDA באיחוד יחסי הסתכם בחציון הראשון לסך של כ-503 מיליון ש"ח, ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם לסך של כ-266 מיליון ש״ח.

הכנסות תחנת 'דליה צפית', הפועלת במודל מכירה בילטראלית ללקוחות עסקיים וביתיים, צמחו בחציון הראשון לשנת 2025 לסך של כ-1.2 מיליארד ש״ח, גידול של 12.1% לעומת אשתקד, והEBITDA - המתואם גדל לכ-286 מיליון ש״ח.

הכנסות תחנת ׳אשכול ייצור׳ (המוחזקת 75% ע"י דליה חברות אנרגיה ו-2.5% ע"י החברה) הפועלת במודל השוק בו היא מעמידה זמינות ומוכרת את החשמל למנהל המערכת בלבד, הסתכמו לסך של כ-716 מיליון ש״ח והEBITDA- המתואם הסתכם לכ-276 מיליון ש״ח.

דליה 2 ואשכול אבשל השלימו את הזמנת הציוד ואת ההתקשרות עם הקבלנים ובכך מתקדמת למועדי הפעלה מסחרית כמתוכנן

דליה חברות אנרגיה מקדמת הקמת שתי תחנות כח נוספות, הראשונה באמצעות דליה אנרגיות הרחבה (׳דליה 2׳), והשנייה באמצעות ׳אשכול אבשל אנרגיות׳, בשתי התחנות חתמו דליה 2 ואשכול-אבשל על מזכר הבנות למימון הקמת תחנת הכח במתחם, על הסכם להבטחת מועדי אספקת הציוד העיקרי לתחנות הכח, דליה 2 חתמה על הסכם EPC ואשכול-אבשל חתמה על מזכר הבנות מחייב עם קבלן EPC להקמת תחנת הכח. כמו כן דליה חברות אנרגיה חתמה על מזכר הבנות לאספקת גז מאנרג'יאן.

בהתאם להסכמים אלו, תחנת דליה 2 צפויה לסיים את ההקמה ולהתחיל לפעול מסחרית בסוף שנת 2028, ותחנת אשכול-אבשל צפויה לסיים את ההקמה ולהתחיל לפעול מסחרית במחצית שנת 2029.

עם השלמת הקמתן והפעלתן של שתי התחנות הנוספות, בהספק כולל של כ-1.7 ג'יגה, תחזיק דליה חברות אנרגיה בהספק מותקן משמעותי של כ-3.3 ג'יגה ובצי של 6 מחז"מים מהיעילים במשק הישראלי שיועמדו לטובת המשק והצרכן הישראלי.

בתחום האנרגיה המתחדשת נרשם בחציון הראשון של 2025 גידול של כ-35% בהכנסות לסך של כ-64.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-47.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול הנובע מהפעלת ארבעה פרויקטים חדשים. בשנים 2025-2026 תחבר משק אנרגיה עוד שבעה פרויקטים של אנרגיה מתחדשת הצפויים להביא את חלקה של משק אנרגיה בהכנסות מיצור חשמל בשנת 2026 לכ-167 מיליון ש"ח. ה-EBITDA הפרויקטאלי מנכסים בהפעלה מסחרית הסתכם בחציון הראשון של 2025 לסך של כ-53.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-26% בהשוואה ל-42.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2024. ה- FFO הפרויקטאלי מנכסים מניבים הסתכם בחציון הראשון של 2025 לסך של כ-35.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-11% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות המדווחות צמחו בכ-32.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לסך של כ-63.7 מיליון בחציון הראשון של 2025. הרווח לפני פחת, מימון ומיסים צמח בכ- 39% לסך של כ- 22.3 מיליון ש"ח.

ההפסד הכולל הסתכם בכ-79 מיליון ש"ח, בעיקר בשל הפסד מחברות כלולות, והתזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-23 מיליון ש"ח. ההון העצמי המיוחס לבעלים מסתכם ליום 30 ביוני 2025 לסך של כ-2.2 מיליארד ש"ח.

אבנר ארד: "אנו פועלים למימוש היעדים האסטרטגיים – להגיע עד שנת 2030 לנתח שוק של כ-20% בכל אחד ממגזרי הפעילות. אנו מציינים השלמת אבן דרך משמעותית בבניית התחנות הקונבנציונאליות החדשות במקביל להרחבה משמעותית בייצור ממקורות מתחדשים".



