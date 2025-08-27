"האסטרטגיה מוכיחה את עצמה": פתאל שומרת על יציבות בהכנסות למרות המלחמה

פתאל החזקות: הכנסות הרבעון השני הסתכמו בכ- 2.1 מיליארד ש"ח למרות הירידה החדה בתפוסות בישראל; הרווח הנקי שמר על יציבות - בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח ברבעון השני 2025 בנטרול תקן IFRS16 עמד על כ-148.9 מיליון ש"ח.

נכון למועד פרסום הדוח לחברה 313 בתי מלון (264 פעילים) ב- 21 מדינות הכוללים כ- 55,000 חדרי אירוח: בשנת 2025 צפויים להיפתח 13 בתי מלון נוספים.

על פי עסקאות חתומות כיום, עד סוף שנת 2029 צפויה החברה לפתוח לפחות 41 בתי מלון נוספים, אשר צפויים להניב לחברה EBITDA שנתית בהיקף של כ- 315 מיליון ש"ח.

בכוונת החברה לגייס שותפות רביעית בשנת 2026.

פתאל החזקות, שהינה רשת בתי המלון הגדולה בישראל, הולנד ואוסטריה והינה אחת מחברות המלונות הגדולות בבריטניה, גרמניה וספרד, כוללת נכון למועד אישור הדוח 313 בתי מלון (264 פעילים) ב- 21 מדינות וכ- 55 אלף חדרי אירוח בארץ ובחו"ל , מסכמת את הרבעון השני לשנת 2025 עם המשך מגמת הצמיחה בתפוסות באירופה ובהכנסה לחדר.

עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השני 2025:

הכנסות החברה ברבעון השני לשנת 2025 עלו לכ– 2.08 מיליארד ש"ח, בהשוואה להכנסות החברה ברבעון השני אשתקד שעמדו על כ- 1.98 מיליארד ש"ח. יציין, כי על אף ששנה שעברה הרשת אירחה מפונים שהעלו את אחוזי התפוסה בישראל וכן, על אף השפעת מבצע "עם כלביא" על הכנסות חודש יוני, מצליחה החברה לסיים את הרבעון השני השנה עם עלייה קלה בהכנסות זאת בזכות עלייה ממוצעת במחיר לחדר.

הרווח לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) ברבעון השני 2025 הסתכם לכ-739.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-801.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע כאמור מאירוח המפונים בבתי המלון של החברה אשתקד וממלחמת עם כלביא השנה

הרווח הנקי ברבעון השני 2025 לאחר יישום התקן הסתכם ברבעון השני 2025 בכ- 121.3 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של כ- 125 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2024.

בנטרול תקן IFRS16 הרווח הנקי עמד על כ-148.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של כ-160.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2024.

הרווח הכולל ברבעון השני הסתכם בכ- 144 מיליון ש"ח , בהשוואה לכ- 316.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי התוצאות הכספיות למחצית הראשונה 2025:

הכנסות החברה במחצית הראשונה לשנת 2025 עלו לכ – 3.48 מיליארד ש"ח, בהשוואה להכנסות החברה במחצית הראשונה אשתקד שעמדו על כ- 3.39 מיליארד ש"ח. יצוין, כי על אף ששנה שעברה הרשת אירחה מפונים שהעלו את אחוזי התפוסה בישראל, מצליחה החברה לסיים את המחצית הראשונה השנה עם עלייה בהכנסות בזכות עלייה באחוזי התפוסה בחו"ל ועלייה במחיר הממוצע לחדר.

הרווח לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) במחצית הראשונה 2025 הסתכם לכ-1.05 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-1.2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע כאמור בעיקר מאירוח המפונים בבתי המלון של החברה אשתקד ומלחמת עם כלביא השנה.

ההפסד במחצית הראשונה 2025 בנטרול תקן IFRS16 עמד על כ-74.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של כ-28.9 מיליון ש"ח במחצית המקבילה בשנת 2024. לאחר יישום התקן החברה מציגה הפסד במחצית הראשונה 2025 של כ- 132.8 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד של כ- 36.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל במחצית הראשונה הסתכם בכ- 37.2 מיליון ש"ח , בהשוואה לכ- 300 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

פתאל מעדכנת את התחזית לשנת 2025

הכנסות החברה צפויות לנוע בין 8,100-8,300 מיליון ש"ח (בשנת 2024 הסתכמו ההכנסות ב- 7,945 מיליון ש"ח); ה- EBITDAR צפוי לנוע בין 2,750-2,900 מיליון ש"ח (בשנת 2024 עמד על 2,882 מיליון ש"ח). ה- FFO צפוי לנוע בין 750-900 מיליון ש"ח (בשנת 2024 עמד על 925 מיליון ש"ח). יצוין, כי כ- 80% מרווחי החברה מקורם באירופה.





התפוסות בישראל בשנת 2024 כוללות תפוסה של אירוח המפונים



נתונים מהמאזן נכון ליום ה-30 ביוני 2025

נכון לסוף חודש יוני 2025, הונה העצמי של החברה בנטרול תקן IFRS16 גדל בכ-12.6% לכ-5.6 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-4.97 מיליארד ש"ח ביוני 2024. הרכוש הקבוע של החברה גדל לכ-11.4 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-8.23 מיליארד ש"ח ביוני 2024. נכון למועד הדוח לחברה קופת מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך המוחזקים למסחר בסכום כולל של כ-1.07 מיליארד ש"ח.

שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים: "אנו מסיימים את הרבעון השני עם יציבות בהכנסות וברווח הנקי חרף הירידה המשמעותית באחוזי התפוסה בישראל, שנבעה בעיקר ממלחמת "עם כלביא". עם פרוץ המלחמה השמיים נסגרו ואיתם הסיכוי לחזרת התיירות הנכנסת לישראל השנה וזאת בניגוד להערכות החברה שהיא תשוב במחצית השנייה של שנת 2025.

חשוב לציין, כי אסטרטגיית החברה לפעול בעיקר באירופה ובאגן הים התיכון מוכיחה את עצמה בשנתיים המורכבות במדינת ישראל ובזכותה החברה ממשיכה להציג צמיחה בפעילות הגלובלית, המונה נכון למועד הדוח 313 בתי מלון (264 פעילים) ב- 21 מדינות, הכוללים יחד כ- 55,000 חדרי אירוח.

פעילות החברה בחו"ל מהווה כ- 80% מכלל הפעילות של רשת פתאל ואנו בוחנים עסקאות נוספות לרכישת בתי מלון באמצעות השותפות השלישית עם המוסדיים, שזכתה לביקושים גבוהים.

השותפויות הינן מנוע צמיחה נוסף ותרומתן ל-EBITDA בשנת 2025 צפויה לעמוד על כ- 45 מיליון אירו. תרומה זו עתידה להמשיך לצמוח עם הצטרפות מלונות נוספים והגעה לשנה מייצגת של מלונות קיימים.

בהקשר זה נציין, כי אנחנו לקראת סיום הקרן השלישית ובשנת 2026 נפעל לגיוס קרן נוספת . להערכתנו, במידה והמלחמה תסתיים שנת 2026 תהייה שנה מצויינת לחברה בכלל ולפעילות החברה בישראל בפרט, לאור פתיחת מלונות חדשים והתייצבות מלונות שנרכשו בשנתיים האחרונות.

בנוסף לשותפויות, ע"פ עסקאות חתומות כיום, עד סוף שנת 2029 צפויה החברה לפתוח לפחות 41 בתי מלון נוספים, אשר צפויים להניב לחברה EBITDA שנתית בהיקף של כ- 315 מיליון ש"ח.

רשת פתאל ממשיכה לפעול על פי תוכניתה האסטרטגית להרחבת הפעילות בישראל ובאירופה הן מבחינת רכישות של בתי מלון חדשים באמצעות השותפות והן בהשבחת מלונות קיימים ושיפור הגמישות של פתאל מבחינת מודל הפעלה (בעלות, שכירות וניהול) תוך גיוון טריטוריאלי בדגש על ערים אשר מובילות בתחום התיירות באירופה, מהווה יתרון יחסי משמעותי, במיוחד בתנאי שוק ומימון משתנים".



