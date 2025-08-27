גיא נתן, מנהל קרן הגידור Valley: ״לאור משקלה האדיר של אנבידיה, תוצאותיה ישפיעו על המסחר בת״א״

גיא נתן, מנהל קרן הגידור Valley: "כל העיניים של המשקיעים נשואות היום לדוחות אנבידיה. החברה תפרסם היום את דוחות הרבעון השני של 2025 עם ציפיות להכנסות של כ־46 מיליארד דולר ועלייה חדה ברווחיות.
המשקיעים עוקבים בדריכות משום שהחברה הפכה למנוע המרכזי של גל הבינה המלאכותית בשווקים. יחד עם זאת, המתיחות בין ארצות הברית לסין מטילה צל על התוצאות, בין היתר בשל חיוב חדש של 15 אחוז על מכירות בסין והקפאת ייצור של שבבים ייעודיים לשוק זה, מה שמעמיד בסימן שאלה את המשך הצמיחה בקצב הנוכחי".
"השוק מעריך כי התנודתיות לאחר פרסום הדוחות עשויה להיות קיצונית לעלייה או ירידה בשווי החברה, כלומר תנודות של מאות מיליארדי דולרים, והשפעה ישירה על מדדי המניות המובילים בארצות הברית.
לאור משקלה האדיר של אנבידיה בשוק העולמי, תוצאותיה צפויות להשפיע גם על המסחר בתל אביב: הפתעה חיובית עשויה להזרים מומנטום לסקטור הטכנולוגיה המקומי ולתמוך בעליות, בעוד אכזבה או אזהרות לגבי השוק הסיני עלולות לגרור ירידות חדות גם במדדים המקומיים".