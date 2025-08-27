יוגב שריד, מנכ"ל שיח מדיקל גרופ: "יציבות ברווחיות למרות תנאי השוק המאתגרים"

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה של השנה הסתכם ב-4.3 מיליון ש"ח, בדומה למחצית המקבילה, וזאת על אף הירידה בהכנסות.
הכנסות החברה בחציון הראשון הסתכמו בכ-78.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-85 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – וזאת לאור ירידה במספר המטופלים בשוק הישראלי.
ה- Adjusted EBITDA בחציון הסתכם בכ- 7.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 8.1 מיליון ש"ח בחציון המקביל וזאת על אף הירידה כאמור לעיל.
לצד הרווח החברה ממשיכה לשמור על איתנות פיננסית ותזרים חיובי:
תזרים המזומנים במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 14.7 מיליון ש"ח לעומת תזרים שלילי של כ- 1.5 מיליון ש"ח בחציון המקביל.
לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים וקרנות נאמנות כספיות בסך של כ- 28 מיליון ש"ח ויתרת מסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של כ- 22 מיליון ש"ח.
תמצית נתוני המחצית הראשונה של שנת 2025:
ההכנסות בתקופה הסתכמו בכ-78.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-85.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בין היתר מקיטון במספר המטופלים בישראל ביחס לתקופה המקבילה וכן מכשלים שחווה "נובולוג" המפיץ של מוצרי החברה בהחלפת מערכת ניהול הנתונים שלו בתקופת הדוח, מה שהוביל לחוסרים ועיכובים בהפצת מוצרי החברה והשפיע על פעילות המכירה בכלל בתי המרקחת בישראל. לאור הכשלים כאמור, פעלה הנהלת החברה באופן מיידי לצמצום הנזקים במספר אופקים וביניהם, התקשרות עם מפיץ נוסף להפצת מוצרי החברה ברבעון הראשון.
הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכס ביולוגי הסתכם ב-24.3 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-26.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
שיעור הרווח הגולמי עמד על 31.1% בדומה לתקופה המקבילה אשתקד בה עמד על 30.9%.
הרווח התפעולי הסתכם ב-6.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 7.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
Adjusted EBITDA הסתכם בכ- 7.8 מיליון ש"ח (המהווה 10% מההכנסות) לעומת כ- 8.1 מיליון ש"ח (המהווה 9.5% מההכנסות) בחציון המקביל.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בחברה בחציון הסתכם ב-4.3 מיליון ש"ח זהה לחציון המקביל אשתקד.
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 14.7 מיליון ש"ח לעומת תזרים שלילי של כ-1.5 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות בחברה ליום 30.6.2025 הסתכם בכ- 91.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 91.4 מיליון ש"ח בסוף שנת 2024, הגידול נובע מהרווח בתקופה אשר הסתכם בכ- 4.2 מיליון ש"ח אשר קוזז בחלקו מחלוקת דיבידנד בסך של כ- 4 מיליון ש"ח.
שיח מדיקל גרופ (בורסת ת"א: שיח), תמצית נתוני הרבעון השני לשנת 2025:
ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-39.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-43.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-9.8%.
הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכס ביולוגי ברבעון הסתכם ב-12.1 מיליון ש"ח, לעומת כ- 17.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
שיעור הרווח הגולמי עמד ברבעון על 31.1% ומהווה שיעור רווחיות מייצג לפעילות החברה, לעומת כ- 40.0% ברבעון המקביל אשתקד אשר היה חריג לטובה.
הרווח התפעולי הסתכם ב-4.0 מיליון ש"ח לעומת כ- 7.0 מיליון ש"ח.
Adjusted EBITDA ברבעון הסתכם בכ- 4.3 מיליון ש"ח (ומהווה 11% מההכנסות) לעומת כ- 8.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בחברה ברבעון הסתכם ב-3.0 מיליון ש"ח, לעומת כ-4.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם בכ- 10.9 מיליון ש"ח לעומת תזרים שלילי של כ-1.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
יוגב שריד, מנכ"ל שיח מדיקל גרופ: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה של שנת 2025 בשביעות רצון. אנו מציגים במחצית, יציבות ב-Adjusted EBITDA שהסתכמה בכ- 7.8 מיליון ש"ח. אנו מאמינים כי לאורך זמן, זהו המדד הנכון לבחון את חברת שיח וכן יציבות ברווח הנקי לבעלי המניות.
הישגים אלו הושגו חרף תנאי שוק מאתגרים, הכוללים ירידה במספר המטופלים, וכן בעיות לוגיסטיות מהן סבל המפיץ של החברה – אשר הובילו לקיטון בהכנסות.
אנו מאמינים כי מספר מטופלי הקנאביס הרפואי יחזור לצמיחה בעתיד, כאשר כבר עתה אנו רואים התייצבות במספרם.
מעבר לשמירה על חלקנו בשוק המשתנה, אנו ממשיכים לשים דגש על הצד התפעולי, הודות לעבודה המאומצת והעקבית בכל שלבי שרשרת הערך, אנו מציגים בחציון יציבות בשיעור הרווח התפעולי ואף שיפור בשיעור הרווח הנקי.
אציין כי טרם הגענו למיצוי מלוא יכולות המפעל שבבעלותנו ותרומתו טרם באה לידי ביטוי באופן מלא.
החברה ממשיכה לשמור על איתנות פיננסית – אנו מציגים תזרים מזומנים מפעילות שוטפת במחצית הראשונה של השנה של כ- 14.7 מיליון ש"ח ובנוסף לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים וקרנות נאמנות כספיות בסך של כ- 28 מיליון ש"ח ויתרת מסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של כ- 22 מיליון ש"ח.
עוד אזכיר כי בחודש אפריל 2025, חילקנו לראשונה דיבידנד מתוך רצון לשתף את המשקיעים בהישגי החברה וכן לאור הערכתנו כי ביכולתנו לעשות כן מבלי לפגוע בתוכניות הצמיחה של החברה. חלוקה זו התאפשרה בין היתר לאור החוזק והיציבות של החברה.
אנו ממשיכים לפעול בהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה אשר מוכיחה את עצמה לאורך זמן חרף תנאי השוק המשתנים.
