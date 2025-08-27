״פרענו הלוואות ב-20 מיליון שקל״: יו״ר יוטרון חיים שני על חיזוק המאזן וירידה בהוצאות המימון

הרווח הנקי בחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-1.4 מיליון שקל, לעומת 0.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד;
הפעילות השוטפת הניבה תזרים מזומנים חיובי בסך של כ-14.1 מיליון שקל;
במאי 2025 חתמה החברה על הסכם להקמת חניון חצי אוטונומי בקליפורניה בתמורה צפויה של כ-5.5 מיליון שקל;
בינואר 2025 חתמה החברה על הסכם להקמת חניון אוטונומי במנהטן לחניה וטעינה של רכבי יוקרה גדולים בתמורה צפויה של כ-8.5 מיליון שקל;
יוטרון, שבשליטת קרן פימי, מובילה עולמית בשוק החניונים הרובוטיים האוטונומיים והמחסנים האוטומטיים, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לחציון הראשון של 2025. המשקפים צמיחה בפעילות העסקית ותזרים מזומנים חזק.
הכנסות החברה בחציון הראשון של 2025 הסתכמו בכ-56.3 מיליון שקל, גידול של כ-28% בהשוואה להכנסות סך של כ-44 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. העלייה נובעת מביצוע פרויקטים שנחתמו בשנת 2024 , בעיקר במגזר המערכות הלוגיסטיות האוטומטיות.
הרווח הגולמי בחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-10.9 מיליון שקל (כ-19.3% מההכנסות), לעומת 11.3 מיליון שקל (כ-25.8% מההכנסות) בחציון המקביל אשתקד. הקיטון ברווחיות הגולמית נבע בעיקר משנוי בתמהיל ההכנסות.
הרווח התפעולי בחציון הראשון של 2025 עמד על כ-0.34 מיליון שקל, לעומת 1.2 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי בחציון הראשון של 2024 הסתכם בכ-1.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-0.1 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. הגידול נובע בין היתר מירידה בהוצאות מימון לצד גידול בהכנסות מימון, שנבע בעיקר מהכנסות מהפרשי שער.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בחציון הראשון של 2025 בכ-14.1 מיליון שקל בהשוואה לתזרים של כ-9.2 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.
ההון העצמי של החברה, ליום 30 ביוני 2025, הסתכם בכ-55.5 מיליון שקל (כ-43.5% מסך המאזן).
נכון ליום 30 ביוני 2025, לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-41 מיליון שקל.
אירועים מרכזיים במהלך תקופת הדו"ח ולאחריו:
ביום 9 במאי 2025 חתמה החברה על הסכם להקמת חניון חצי אוטונומי בקליפורניה מסוג Utron-Puzzle. סך התמורה הצפויה לחברה עבור הפרויקט מסתכמת בכ-5.5 מיליון שקל, אשר תשולם בהתאם להתקדמות אבני דרך בביצוע הפרויקט. החניון מתוכנן להסתיים תוך 24 חודשים ממועד תחילתו.
ביום 24 בינואר 2025 חתמה החברה על הסכם להקמת חניון אוטונומי במנהטן, שמיועד לאפשר חניה וטעינה לרכבי יוקרה גדולים וכבדים במיוחד, כגון דגמי לימוזינות ו- VAN Full יוקרתיים. סך התמורה הצפויה לחברה עבור הפרויקט מסתכמת בכ-8.5 מיליון שקל, אשר תשולם בהתאם להתקדמות אבני דרך בביצוע הפרויקט. החניון מתוכנן להסתיים תוך 24 חודשים ממועד תחילתו.
יו"ר יוטרון, חיים שני: "תוצאות החציון הראשון של 2025 משקפות את המשך מגמת הצמיחה של החברה, עם גידול של 28% בהכנסות ותזרים מזומנים חזק. במהלך התקופה המשכנו להרחיב את פעילות החברה, הן בתחום החניונים האוטונומיים והן בתחום המחסנים האוטומטיים וכן נחתמו הסכמים לביצוע פרויקטים חדשים. בנוסף, במהלך השנה החולפת פרענו הלוואות בהיקף של כ-20 מיליון שקל, מהלך שהוביל לירידה בהוצאות המימון וחיזק את מבנה המאזן. במקביל, אנו ממשיכים לפעול בהתמדה לשיפור היעילות התפעולית ולחיזוק צבר ההזמנות במטרה להבטיח צמיחה מתמשכת. אנו מזהים התעניינות גוברת וביקושים מצד לקוחות פוטנציאליים בארה"ב עבור פתרונות החברה, לצד גידול בביקושים לפתרונות הלוגיסטיים בשוק הישראלי ופועלים בהתאם".
חניון אוטומטי מבית יוטרון, צילום: יח״צ
27 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 17.38 מיליון ביוטרון
קרנות נאמנות שמחזיקות את יוטרון. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
5.01%
|
3378326
|
4.23%
|
1814374.46
|
1.54%
|
497720.3
|
1.38%
|
217378.43
|
0.88%
|
3528575
|
0.43%
|
4671379.14
|
0.4%
|
272815.76
|
0.39%
|
960587.39
|
0.36%
|
272156.17
|
0.35%
|
99646.96