ICR מפקידה תוכנית ענק בחיפה: 2,400 יח"ד

חברת ICR ישראל קנדה ראם מודיעה כי הועדה המחוזית אישרה להפקיד בפועל את התוכנית שהחברה מקדמת בשכונת קריית שפרינצק בחיפה.

ICR בניהולה של דלית רביב, ובבעלות משותפת של ישראל קנדה (ברק רוזן ואסי טוכמאייר) ו-ORC LAND (רז עודד).

התכנית של ICR, במתווה של פינוי בינוי, מתפרסת על שטח של כ-65 דונם, וכוללת הריסה ופינוי של כ-25 מבני מגורים ישנים בני 3-4 קומות הכוללים כ-550 יח"ד ללא ממ"ד ושאינם עומדים בתקן לרעידות אדמה. במקומם ICR תבנה כ-20 בניינים חדשים בני 9-35 קומות, וסה"כ כ-2,400 יח"ד. בפרויקט יוצע תמהיל של דירות 3,4,5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים, בשילוב של בנייה גבוהה ומרקמית, ובתחומי התוכנית ישולבו שטחי פארק טבעי עם נופים יוצאי דופן של חוף הים בחיפה. בנוסף, התוכנית תכלול עירוב שימושים, ותכלול שטחים למבני ציבור ולשטחי מסחר.

מתוך הדירות שייבנו, כ-1,850 יח"ד ישווקו על ידי ICR, ויתר הדירות הן דירות התמורה לדיירים.

היקף השטח המיועד למגורים: 150 אלף מ"ר, היקף השטח המסחרי: 3,500 מ"ר, היקף השטחים הציבוריים הבנויים כ-11,000 מ"ר והיקף השטח הציבורי הפתוח: כ-15 דונם.

מתחם סטרומה-ז'אן ז'ורס, הינו מתחם גדול וייחודי במערב העיר חיפה, בשכונת קריית שפרינצק, הממוקמת לרגלי המורדות המערביים של הכרמל. מצפון לה שכונת עין הים, מדרום רמת הנשיא ונווה דוד וממערב שער העליה. הפרויקט שמקדמת ICR נמצא במתחם הרחובות סטרומה 4-8,1-5 ממזרח / ז'אן ז'ורס 21-45, 32-46 מצפון / יציאת אירופה 20-24 / סוטין 3-11 ממערב.

השכונה ממוקמת על מצוק שפונה לים. גן אלי כהן, המהווה פיסת טבע עירונית קסומה, משולב בתכנון באמצעות אצבעות ירוקות הנכנסות אל תוך הבינוי. יחד עם הנוף המרהיב של חוף הים הנשקף כמעט מכל נקודה במתחם, מהווים שני אלו מאפיינים המייחדים אותו מבינוי אחר באזור.

קידום הפרויקט במתחם סטרומה-ז'אן ז'ורס בחיפה מאפשר ל-ICR להעניק לבעלי הדירות הישנות בשכונה דירות חדשות ומרווחות עם ממ"ד, בבניינים חדשים אשר ייבנו במתחם ויביאו לשיפור משמעותי באיכות חיי התושבים. מתחם סטרומה-ז'אן ז'ורס נמצא בסמיכות לים במרחק אווירי ממוצע של 500 מ', כאשר דירות רבות בפרויקט יהנו מנוף פתוח לים. המתחם מוקף בפארקים ובגנים ציבוריים, בהם שמורת חוף וים שקמונה, ופארק גן אלי כהן אשר נכנס פנימה לתוך המתחם, ומהווה חלק משמעותי ממנו. כמו כן, מוצע בינוי מרקמי המשתלב לתוך הפארק וצופה עליו. בנוסף יתוכננו חללים משותפים לרווחת בעלי הדירות במתחם היוקרתי, בהתאם לתפיסת העולם של ICR לחוויית מגורים הוליסטית.

התכנית מציעה הקמה של שכונת מגורים הכוללת כ-2,400 יח"ד בבניה מגוונת בגבהים שונים בין 9 ל-35 קומות תוך הבטחת שטחים לטובת שימושים ציבוריים בהתייחסות לשכונה ולסביבה הגובלת, ויצירת המשכיות נופית המקשרת מצפון לדרום, וכן שיפור המערך התנועתי תוך שמירה על המרחב הציבורי ואיכותו. התכנית מחזקת את ציר ז'אן ז'ורס על ידי יצירת חזית מסחרית פעילה ומשפרת משמעותית את רמת הקישוריות וההלכתיות מחוץ ואל תוך השכונה, תוך שמירה על ערכי הנוף והטבע ושילובם במערך התכנוני המוצע בתכנית זו.

דלית רביב, מנכ"לית ICR: "חברת ICR שמה לה ליעד להיות פעילה באזורי ביקוש הן בעולמות ההתחדשות העירונית והן בפרויקטים יזמיים מבטיחים, שנהנים מנגישות תחבורתית מצוינת. אנו מאמינים בעיר חיפה שנמצאת בתנופת בנייה והתחדשות, והפרויקט הזה קורם עור וגידים בזכות נחישותה וחוסנה של חברת ICR, בשילוב האמון שהדיירים נותנים בחברה. התוכנית היא חלק מתהליך התחדשות עירונית של האזור כולו: קריית שפרינצק היא שכונה חיה ותוססת שמשנה את פניה, מתפתחת ומתחדשת. היא מושכת אליה אוכלוסיה מגוונת ונמצאת במיקום יוצא דופן - במורדות הכרמל עם נוף עוצר נשימה לים התיכון ובסמיכות לפארקים ולשטחים הירוקים.

אופי הפרויקט והבנייה בסטרומה-ז'אן ז'ורס מותאם לאסטרטגיה של החברה לפתח אזורים חדשים ומבטיחים שנמצאים באזורי ביקוש וצמיחה, ושיתרמו לשדרוג האזור ולהעשרת המרקם העירוני, כפי שהחברה עשתה בפרויקטים אחרים שלה בגבעתיים, הרצליה, נתניה ועוד".

הישג זה בשכונת קריית שפרינצק מתווסף לשורה של הצלחות ומהלכים משמעותיים ש- ICR ביצעה בשנה האחרונה, בהם: זכייה במכרז ענק לבניית 900 דירות ברחוב רוטשילד בראשל"צ, קבלת היתר בנייה מלא בפרויקט פסטורל בקרית היובל בירושלים לבניית 425 יח"ד, קבלת היתר בנייה מלא בפרויקט AIR בגבעתיים לבניית 333 יח"ד והפקדת התכנית בפרויקט רבי עקיבא בחולון בהיקף של 492 יח"ד.

הראל פרץ, מנכ"ל ICR התחדשות עירונית, מסר היום: "אנו מברכים על הפקדת התכנית וזאת לאחר עבודה מאומצת מצד כל הגורמים הנוגעים בדבר. מדובר בפרויקט משמעותי ורחב היקף שמשנה את פני האזור. צו השעה הוא להוציא פרויקטים כאלה מן הכח אל הפועל בהקדם האפשרי. החברה רואה חשיבות רבה בקידום פרויקט זה ומתכוונת להעמיק עבודתה בפרויקטים נוספים בעיר חיפה, שנמצאת בתנופת בנייה והתחדשות ומושכת אליה אוכלוסיה חדשה, צעירה ואיכותית.

אנחנו גאים להיות חלק מתהליך הפיתוח וההתחדשות העירונית בחיפה, ומודים לשותפינו - בעלי הדירות במתחם, לגורמי העירייה ולכל בעלי התפקידים המעורבים - על האמון ושיתוף הפעולה. נמשיך לפעול באופן יצירתי ואחראי לקידום פרויקט זה וליזום פרויקטים נוספים לטובת הקהילה והעיר."

אדריכל ומתכנן הפרויקט - HQ אדריכלים בראשות ארז אלה.

משרדי עורכי הדין שמלווים את בעלי הדירות הוותיקות - משרד עו"ד רון ברנט, משרד עו"ד בן ארי, פיש, ועו"ד הדר ארבל.

פרויקט סטרומה חיפה ICR, קרדיט: הדמייה סטודיו אור

