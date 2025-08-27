לומברד אודייר: הפחתת ריבית עצמאית של הפד תכביד על הדולר האמריקאי

קיראן קאוושיק, אסטרטג המט"ח הגלובלי בבנק לומברד אודייר, מציין כי במחצית הראשונה של 2025 הדולר האמריקאי רשם את הירידה החדה ביותר בחצי שנה מאז 1973. בשבועות האחרונים נרשמה יציבות יחסית, אך ישנם לא מעט גורמים שצפויים להביא להיחלשות נוספת של המטבע בחודשים הקרובים וגם ב־2026, בראשם תחילת מחזור הפחתות הריבית של הפד. לראשונה מזה שנים, הפד יפעל שלא בתיאום עם בנקים מרכזיים גדולים אחרים, מהלך שבבנק מעריכים כי יכביד על הדולר בטווח הקרוב.

לפי קאוושיק, הפד צפוי להתחיל להפחית ריבית בספטמבר ולהוריד אותה ל־3.75% עד סוף 2025, רמה הקרובה ל"נייטרלית" שאינה מאיצה או מאטה את הכלכלה. במקביל, הבנק המרכזי האירופי והבנק המרכזי השווייצרי צפויים לסיים את מחזור ההקלות בריביות של 2% ואפס בהתאמה, בעוד שביפן צפויה המשך מגמה של העלאות זהירות. הבנק המרכזי היחיד מבין הגדולים שעשוי לפעול במקביל לפד הוא הבנק המרכזי של אנגליה, שמחזיק כיום ריבית של 4%. פערי הריביות הצפויים בין ארה"ב לבין יתר העולם צפויים להוביל ללחץ מתמשך על הדולר.

בנוסף, מבנה עקום התשואות בארה"ב צפוי להוסיף השפעה שלילית. השווקים מתמחרים כיום ירידה בתשואות הקצרות לצד פרמיית סיכון גבוהה על האג"ח הארוכות, בין היתר על רקע החשש מהעמקת הגירעון הפיסקאלי. לכך מצטרף החשש מפגיעה בעצמאות הפד, לאחר ניסיונו האחרון של הנשיא טראמפ להדיח את חברת מועצת הנגידים ליסה קוק, צעד המעורר חשש לאובדן אמון ועשוי להכביד עוד על הדולר.

ביחס למטבעות אחרים, מטבעות של כלכלות שלהן חשיפה גבוהה לנכסים זרים, כמו גוש היורו, יפן, נורבגיה, שוודיה וכן במידה מסוימת אוסטרליה וקנדה, הציגו מגמת התחזקות בולטת. גם במדינות מתעוררות כמו טאיוואן, דרום קוריאה, תאילנד, ישראל ודרום אפריקה קיים פוטנציאל להמשך מגמה זו.עם זאת, לשווייץ מאפיינים ייחודיים: עיקר החשיפה לנכסים זרים נובעת מהיתרות של הבנק המרכזי ולא מהמגזר הפרטי, ולכן השפעת ביקושיי הגידור נמוכה יותר.

המטבע החריג הוא הליש"ט, שלפי קאוושיק צפויה להציג ביצועי חסר בהשוואה למטבעות אחרים. הירידה הצפויה בריבית בבריטניה תפגע ביתרון התשואה של המטבע, רמות החוב הגבוהות יכבידו עליו, והוא אינו צפוי ליהנות במידה רבה מזרמי הון חוזרים מארה"ב.

קאוושיק מסכם כי השילוב בין ירידת עלויות הגידור, ירידה בריביות בארה"ב, התמתנות בפוזיציות המשקיעים והפוגה נוספת של 90 יום במלחמת המכסים עם סין, תומך בתחזית חיובית יותר כלפי מטבעות השווקים המתעוררים ובתחזית שלילית יותר כלפי הדולר.

