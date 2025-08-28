צפי לתגובה שלילית בארה"ב ואצלנו אחרי תוצאות אנבידיה - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

חזרנו לימים המעורבים, שבהם מחכים למשהו. במקרה הזה: לתוצאות אנבידיה וגם לענייני ההכרעה הצבאית בעזה. התוצאה בקרנות הייתה זו (27-08): בחיוב היומי מצאני תעשיה ישראלית, שורט דולר, ות"א 35. גיוון נדיר במיוחד. בחיוב החודשי מצאנו יותר ביטוח וקצת בנקים כאשר החיוב השנתי מכיל בעיקר בנקים וקצת ביטוח. בצד היורד היומי של המשוואה הדולר והבנקים יחד (?!), כאשר החלק החודשי מציג את מניות הבנייה בבלעדיות. השלילה השנתית בהובלת הדולר והאג"ח הקונצרני הדולרי.

הבורסה

ארה"ב: עיקר תשומת הלב היום (27-08) הייתה סביב תוצאות אנבידיה. לא אלאה אתכם בניתוחם כי יש לזה המון מקומות טובים בהרבה. עיקר העניין הוא זה: במסחר שלאחר הדיווח, המנייה יורדת (בזמן כתיבת שורות אלו ב-3.44%-). וזה די משמעותי עבור השוק הרואה בה חוד החנית של החומרה לענייני AI. שלא נדבר על הצד הפיננסי (מנייה בשווי שוק של 4.43 טריליון דולר !!). התגובה המיידית הזו היא גם מכה לחוזים העתידיים של המדדים העיקריים ולכן מייצרת צפי לירידות מחר, יום חמישי.

יש לזכור שביום חמישי נקבל גם את נתוני התוצר (GDP) וביום שישי את מדד האינפלציה האהוב על הפד: ה-PCE. לכן, נשאל: האם אנבידיה תהיה הטריגר לתיקון משמעותי או שנתוני המקרו האלו יחזירו את המדדים לשיאים? נחכה ונראה. בינתיים, הנה גרף יומי של הדולר-אינדקס המראה בבירור את רצונו לעלות חזרה מן המבנה העגלגל התחתי, שבו הוא שהה עד כה. הדברים נעים לאט אבל אין לטעות בכיווניות המשתנה. כל עוד הדולר לא יירד מתחת ל-97.5-98.0 נמשיך להניח על שינוי הכיוון המרומז בגרף:





לפני שהתקבלו תוצאות אנבידיה, השוק סגר חיובית בהחלט. הנה המספרים:





תל-אביב: קשה להרחיב על ענייני בורסה כאשר זו אינה יודעת כל כך מה היא רוצה לאותת לנו. והנה, בימים של המתנה כאלו, אנו לומדים להסתפק בעובדות הפשוטות, דהיינו בעליות ובירידות הנובעות מן הספציפי. מבט על מה שקרה בקרנות לעיל מראה גיוונים "שונים ומוזרים" שלא ראינו הרבה זמן במקומותינו. בכל אופן, הנה עיקר הדברים כאשר אנו מקווים שנראה כיווניות ברוכה ואחידה בקרוב:

ת"א 35: 0.26%, מול ת"א 90: 0.27%- (!). המניות הקטנות עולות ב-0.48% כאשר הנדל"ן יורד ב-0.2%-, והנפט-גז עולה עם תוספת של 0.44%. הטכנולוגיה עולה יפה עם 0.64% כאשר הבנקים מתממשים ב-0.45%- והפיננסיים יורדים ב-0.11%-. כאמור, הגיון של סקטוריאלי בהמתנה לבאות (הכרעה בעזה, אנבידיה, תוצר אמריקאי, ואולי, ברקס להמשך הלחימה מצד ארה"ב...)

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-26-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ימים של "שיגעון נגזרים" הינם ימים של שקט הסברתי. לכן, מספרים בלבד: עבור כל מניות ת"א 35 קיבלנו מחזור כללי של 5.244 מיליארדי שקלים (וזה הרבה בכל קנה מידה...) כאשר המוסדיים היו מאוזנים עד כדי אבסורד: קניות: 819.1, מכירות: 881.7 ונטו: 62.5- (במחזור של 5.2 מיליארד!!). בין הנמכרות ביותר: נובה (118.0-), הפניקס (168.0-) כאשר הנקנות ביותר הינן פועלים (56.9) ומניית לאומי (95.2).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

לידיעת הקוראים:

