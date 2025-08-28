מייסד ומנכ"ל אנבידיה, ג׳נסן הואנג: "הביקוש ל-Blackwell יוצא מגדר הרגיל, מירוץ ה-AI בעיצומו"

מעיקרי הדוחות:
ההכנסות הרבעוניות הגיעו לשיא של 46.7 מיליארד דולר, עלייה של 6% בהשוואה לרבעון הקודם ו-56% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
הכנסות תחום מרכזי הנתונים הגיעו לשיא של 41.1 מיליארד דולר ברבעון החולף - עלייה של 5% בהשוואה לרבעון הקודם ו-56% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה.
הכנסות תחום ה-Networking הגיעו לשיא של 7.3 מיליארד דולר ברבעון החולף - עלייה של 46% בהשוואה לרבעון הקודם ו-98% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה.
הכנסות תחום מרכזי הנתונים המגיעות ממוצרי מבוססי ארכיטקטורת Blackwell עלו ב-17% מרבעון לרבעון.
תחזית ההכנסות לרבעון הבא (Q3FY26) עומדת על 54.0 מיליארד דולר, פלוס מינוס 2%.
רווח חשבונאי (GAAP) למניה ברבעון היה 1.08 דולר, בעוד רווח מתואם (Non-GAAP) למניה עמד על 1.05 דולר.
מייסד ומנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, אמר: "Blackwell היא פלטפורמת הבינה המלאכותית שהעולם חיכה לה, המספקת קפיצה בין־דורית יוצאת דופן — הייצור של Blackwell Ultra מתקדם במלוא הקצב, והביקוש יוצא מגדר הרגיל. טכנולוגיית NVIDIA NVLink ברמת ארון השרתים מהפכנית ומגיעה בדיוק בזמן, כאשר מודלי בינה מלאכותית חושבים (AI Reasoning) מניעים עלייה בסדרי גודל בביצועי האימון וההסקה. מירוץ ה-AI בעיצומו, ו-Blackwell היא הפלטפורמה שבמרכזו״.
שם קרן
אחוז מהקרן
בשקלים
11.42%
6627894.69
11.39%
15579976.99
10.55%
4487041.19
9.5%
71866.97
8.81%
257156.64
8.63%
5610023.72
8.62%
31326665.79
8.54%
3053124.02
7.29%
2972457.01
6.6%
1047204.43