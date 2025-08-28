הראל עוברת לחלוקת דיבידנד פעמיים בשנה: "מהלך המבטא את האיתנות הפיננסית של הקבוצה"

הרווח הכולל ברבעון השני עלה בכ-87% לכ-789 מיליון ש"ח, והתשואה להון עמדה על כ-29%.
הרווח הכולל בחציון הראשון הסתכם בכ-1.3 מיליארד ש"ח, גידול של כ-94% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד; תשואה להון של כ-25%.
נמשכת מגמת שיפור ברווח החיתומי מעסקי הביטוח שהסתכם בכ-565 מיליון ש"ח ברבעון השני, גידול של כ-8%.
הרווח מעסקי ביטוח בחציון הראשון של שנת 2025, צמח בכ-105% והסתכם בכ-1,685 מיליון ש"ח.
דירקטוריון הראל השקעות החליט על מעבר לחלוקת דיבידנד פעמיים בשנה במקום אחת לשנה, מה שמבטא את איתנותה הפיננסית של הקבוצה.
החברה תחלק דיבידנד בסך 400 מיליון ש"ח בגין המחצית הראשונה של 2025.
עיקר התוצאות:
ברבעון השני של שנת 2025, הרווח הכולל הסתכם בכ-789 מיליון ש"ח, ומשקף תשואה להון של כ-29%, לעומת רווח כולל של כ-423 מיליון ש"ח ברבעון המקביל של שנת 2024, גידול של כ-87%.
בחציון הראשון של שנת 2025, הרווח הכולל הסתכם בכ-1,332 מיליון ש"ח, ומשקף תשואה להון של כ-25%, לעומת רווח כולל של כ-687 מיליון ש"ח בחציון המקביל של שנת 2024, גידול של כ-94%.
הגידול ברווח נבע מגידול ברווח החיתומי מפעילות הביטוח, בעיקר כתוצאה משיפור משמעותי ברווח מביטוח כללי.
הרווח מעסקי הביטוח ברבעון השני של שנת 2025, צמח בכ-72% והסתכם בכ-1,005 מיליון ש"ח לעומת הרבעוןהמקביל אשתקד. הרווח מעסקי ביטוח בחציון הראשון של שנת 2025, צמח בכ-105% והסתכם בכ-1,685 מיליון ש"ח
ממשיכים להגדיל את יתרת הרווח העתידי בזכות גידול במכירות חדשות של מוצרי צמיחה: למרות שחרור של יתרת CSM בסך של כ-805 מיליוני ש"ח בחציון הראשון של שנת 2025, יתרת הרווחים העתידיים ליום 30.6.2025 גדלה והסתכמה בכ-16.7 מיליארד ש"ח לעומת כ-16.5 מיליארד ש"ח נכון ליום 31.12.2024. הדבר מעיד על יצירת ערך משמעותית מעסקים חדשים.
המשך צמיחה בפרמיות שהורווחו ברוטו, שהסתכמו בחציון הראשון של שנת 2025, בכ-21.6 מיליארד ש"ח, צמיחה של כ-5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
הנכסים המנוהלים הסתכמו בכ-543 מיליארד ש"ח נכון ל-30.6.2025.
ההון העצמי של הקבוצה חצה לראשונה את רף ה-11 מיליארד ש"ח ועמד על כ-11.1 מיליארד ש"ח.
להלן התוצאות לפי תחומי הפעילות של הקבוצה:
ביטוח חיים:
ברבעון השני של שנת 2025, הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים הסתכם בכ-364 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-112 מיליון ש"ח ברבעון המקביל של שנת 2024.
בחציון, הרווח הסתכם בכ-548 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-21 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
שיפור ברווח החיתומי במחצית הראשונה כתוצאה מהמשך גידול בפעילות במוצרי הסיכונים.
ביטוח כללי:
ברבעון השני של שנת 2025, הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי הסתכם בכ-395 מיליון ש"ח, שיפור של כ-315 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל של שנת 2024.
בחציון, הרווח הסתכם בכ-584 מיליון ש"ח, שיפור של כ-365 מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
שיפור משמעותי ברווח הכולל בביטוח כללי בתקופה שנבע בעיקר משיפור בענפי רכב חובה ורכוש.
ביטוח בריאות:
ברבעון השני של שנת 2025, הרווח הכולל לפני מס בביטוח בריאות הסתכם בכ-246 מיליון ש"ח, לעומת כ-615 מיליון ש"ח ברבעון המקביל של שנת 2024.
בחציון, הרווח הסתכם בכ-553 מיליון ש"ח, לעומת כ-623 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
יציבות ברווח החיתומי בביטוח בריאות ברבעון השני ובמחצית הראשונה שהסתכם בכ- 267 מיליון ש"ח ובכ- 483 מיליון ש"ח בהתאמה.
ניהול נכסים (פנסיה, גמל ופיננסים):
הרווח הכולל לפני מס מתחום ניהול הנכסים, הסתכם ברבעון השני של שנת 2025 בכ-78 מיליון ש"ח לעומת כ-66 מיליון ש"ח ברבעון המקביל של שנת 2024. הרווח בחציון הסתכם בכ-138 מיליון ש"ח לעומת כ-123 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
נכון ליום 30.6.2025, היקף הנכסים המנוהלים של תחום ניהול הנכסים עלה לכ-413 מיליארד ש"ח.
פנסיה וגמל:
ברבעון השני של שנת 2025, הרווח הכולל לפני מס בפנסיה ובגמל הסתכם בכ-41 מיליון ש"ח, לעומת כ-35 מיליון ש"ח ברבעון המקביל של שנת 2024. הרווח בחציון, הסתכם בכ-70 מיליון ש"ח, לעומת כ-65 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. התוצאות הושפעו מגידול בדמי ניהול כתוצאה מגידול בהיקף הנכסים המנוהלים.
פיננסים - באמצעות בית ההשקעות "הראל פיננסים":
ברבעון השני של שנת 2025, הרווח הכולל לפני מס בפעילות השירותים הפיננסים הסתכם בכ-30 מיליון ש"ח, לעומת כ-24 מיליון ש"ח ברבעון המקביל של שנת 2024. הרווח בחציון הראשון של שנת 2025, הסתכם בכ-53 מיליון ש"ח, לעומת כ-46 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח נבע מהמגמה החיובית בשווקי ההון ומגידול בהיקף הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות.
נכון ליום 30.6.2025, היקף הנכסים המנוהלים על ידי הראל פיננסים עמד על כ-113 מיליארד ש"ח.
אשראי
ברבעון השני של שנת 2025 הרווח הכולל לפני מס מתחום האשראי הסתכם בכ-59 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-53 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
בחציון, הרווח הכולל הסתכם בכ-107 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-67 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2024, בנטרול השפעת שינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסים בהראל 60+ ובתחום מימון נדל"ן יזמי.
סך תיק האשראי הסתכם בכ-6.8 מיליארד ש"ח נכון ל- 30.6.25 לעומת כ-4.4 מיליארד ש"ח נכון ל- 30.6.24.
נספח: הנתונים הכספיים של הקבוצה
פרמיות שהורווחו ברוטו, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה
|
6M.25
|
6M.24
|
שינוי
|
Q2.25
|
Q2.24
|
שינוי
|
ביטוח חיים
|
2,564
|
2,740
|
-6.4%
|
1,470
|
1,535
|
-4.2%
|
ביטוח בריאות
|
2,861
|
2,624
|
6.0%
|
1,457
|
1,325
|
10.0%
|
ביטוח כללי*
|
2,746
|
2,637
|
4.1%
|
1,369
|
1,272
|
7.6%
|
סה"כ פרמיות שהורווחו ברוטו
|
8,171
|
8,001
|
2.1%
|
4,296
|
4,132
|
4.0%
|
דמי גמולים פנסיה
|
8,401
|
7,405
|
13.5%
|
4,317
|
3,836
|
12.5%
|
דמי גמולים גמל
|
3,501
|
2,910
|
20.3%
|
1,707
|
1,469
|
16.2%
|
תקבולים בגין חוזי השקעה
|
1,525
|
2,173
|
-29.8%
|
616
|
1,126
|
-45.3%
|
סה"כ
|
21,598
|
20,489
|
5.4%
|
10,936
|
10,563
|
3.5%
* כולל את מגזר חברות ביטוח בחו"ל
רווח (הפסד) כולל לפני מס בחלוקה למגזרים
|
6M.25
|
6M24
|
Q2.25
|
Q2.24
|
ביטוח חיים
|
563
|
(9)
|
371
|
(105)
|
גמל
|
25
|
28
|
14
|
14
|
פנסיה
|
45
|
37
|
27
|
21
|
סה"כ חיסכון ארוך טווח
|
633
|
56
|
412
|
(70)
|
ביטוח בריאות
|
553
|
623
|
246
|
615
|
ביטוח כללי
|
580
|
238
|
392
|
89
|
חברות ביטוח בחו"ל
|
4
|
(19)
|
3
|
(9)
|
פיננסים
|
53
|
46
|
30
|
24
|
אשראי
|
104
|
150
|
59
|
53
|
הון ואחר
|
74
|
(71)
|
77
|
(90)
|
סה"כ
|
2,001
|
1,023
|
1,219
|
612
נכסים מנוהלים
|
30.6.2025
|
30.6.2024
|
31.12.2024
|
חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
|
89.3
|
83.1
|
86.5
|
קרנות פנסיה
|
199.3
|
166.7
|
184.9
|
קופות גמל והשתלמות
|
78.8
|
69.8
|
75.4
|
קרנות נאמנות
|
94.7
|
76.8
|
87.9
|
ניהול תיקים ואחר*
|
18.0
|
17.6
|
18.0
|
סה"כ עבור מבוטחים ועמיתים
|
480.1
|
414.0
|
452.7
|
נוסטרו**
|
63.3
|
50.5
|
60.3
|
סה"כ
|
543.4
|
464.5
|
513.0
* כולל נכסים פיננסים שהונפקו על ידי הקבוצה ומנוהלים בתיקים בסך של כ-5.2 מיליארד ש"ח, כ-6.4 מיליארד ש"ח וכ-6.1 מיליארד ש"ח לימים 30 ביוני 2025, 30 ביוני 2024, ו-31 בדצמבר 2024, בהתאמה.
** כולל תעודות פיקדון שהנפיקה הראל פיננסים בסך של כ-19.0 מיליארד ש"ח, כ-9.9 מיליארד ש"ח, וכ-17.3 מיליארד ש"ח לימים 30 ביוני 2025, 30 ביוני 2024, ו-31 בדצמבר 2024, בהתאמה, כנגד התחייבויות בגין אגרות חוב ומכירה בחסר של ניירות ערך ונגזרים.
