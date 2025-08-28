דניאל אשחר: "הרווח הנקי הושפע מהשקל, אנו ממשיכים לממש הזדמנויות על רקע בעלייה בתקציבי הביטחון"

ההכנסות ברבעון צמחו בכ-19% לעומת אשתקד לכ-19.6 מיליון דולר.
הרווח הגולמי ברבעון צמח בכ- 20.7% לעומת אשתקד, לכ- 7.8 מיליון דולר (כ- 39.8% מההכנסות לעומת כ- 39.3% אשתקד).
הרווח התפעולי ברבעון צמח בכ- 25.1% לעומת אשתקד לכ-3.8 מיליון דולר (כ- 19.3% מההכנסות לעומת כ- 18.4% אשתקד).
הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ- 2.7 מיליון דולר, לעומת כ- 3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, והושפע בעיקר מהוצאות מימון גבוהות שנרשמו כתוצאה מהשפעתו של שער הדולר על ההתחייבות בגין חכירת מבנה אורביט בנתניה.
צבר ההזמנות צמח בסוף הרבעון השני לשיא של כ- 133.7 מיליון דולר לעומת כ- 127.5 מיליון דולר בסוף הרבעון הקודם וכ- 120.4 בסוף שנת 2024.
לחברה הסכמי מסגרת בהיקף של כ-44.6 מיליון דולר שאינם נכללים בצבר.
תוצאות החברה לרבעון השני של שנת 2025
ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ- 19.6 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 16.5 מיליון דולר ברבעון המקביל, גידול של כ- 19%. הגידול במכירות נובע בעיקר מגידול בהכנסות מביצוע עבודות, בעיקר בשוק המקומי.
הרווח הגולמי ברבעון הסתכם לכ-7.8 מיליון דולר לעומת כ-6.5 מיליון דולר ברבעון המקביל, גידול של כ-20.7%. שיעור הרווחיות הגולמית הסתכם לכ- 39.8% לעומת כ- 39.3% ברבעון המקביל. הגידול ברווח הגולמי ובשיעורו נובע מגידול יחסי במכירות ומתמהיל מכירות שונה.
הרווח התפעולי ברבעון צמח בכ-25.1% והסתכם לכ-3.8 מיליון דולר, בהשוואה לכ-3 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווחיות התפעולית הסתכמה לכ- 19.3% בהשוואה לכ- 18.4% ברבעון המקביל. הגידול ברווח התפעולי ובשיעורו נובע בעיקר מגידול בהכנסות ושיפור ברווחיות הגולמית.
ה EBITDA-ברבעון צמח בכ- 26.1% לכ- 4.9 מיליון דולר (מהווה כ- 24.9% מההכנסות) לעומת כ-3.9 מיליון דולר ברבעון המקביל (מהווה כ- 23.5% מההכנסות).
הוצאות המימון (נטו) ברבעון הסתכמו לכ- 0.7 מיליון דולר לעומת הכנסות מימון של כ- 0.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי במימון נובע בעיקר משינויים בהפרשי שער שנוצרו כתוצאה משינויים בשער הדולר והשפעתו בעיקר על ההתחייבות בגין חכירת מבנה אורביט בנתניה.
הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ- 2.7 מיליון דולר לעומת כ- 3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הנקי נובע בעיקר משינויים בהוצאות מימון שנוצרו בשל שינויים בהפרשי השער כאמור לעיל.
צבר ההזמנות נכון לסוף רבעון שני לשנת 2025 הסתכם לכ- 133.7 מיליון דולר בהשוואה לכ- 127.5 מיליון דולר בסוף רבעון ראשון לשנת 2025 ולכ- 120.4 מיליון דולר בסוף שנת 2024. צבר ההזמנות אינו כולל הסכמי מסגרת בסך של כ- 44.6 מיליון דולר אשר להערכת החברה ימומשו בסבירות גבוהה מאוד.
דניאל אשחר, מנכ"ל אורביט, מסר: "אנו מציגים רבעון נוסף של המשך צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים והגדלת הצבר, חרף התקופה המאתגרת. הרווח הנקי הושפע מההתחזקות המשמעותית של השקל ביחס לדולר במהלך חודש יוני אשר הגדילה את הוצאות המימון עקב ההשפעה החשבונאית על התחייבויות חכירת מבנה אורביט. אנו פועלים נמרצות מול לקוחות ושווקים חדשים, לצד הקיימים, על מנת להביא לידי ביטוי את היתרונות הטכנולוגיים והניסיון הרב שלנו בתחום הצבאי הימי, האווירי והיבשתי בדגש על ישראל ומדינות נאט"ו בהן לאורביט נוכחות גבוהה. במקביל, אנו ממשיכים להגדיל את דריסת הרגל שלנו במדינות מזרח אירופה, אסיה פסיפיק וארה"ב וזאת על מנת לממש את ההזדמנויות הרבות המתגברות על רקע העלייה בתקציבי הבטחון במדינות ברחבי העולם."
171 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 230.33 מיליון באורביט
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
6.7%
|
1232611.66
|
4.88%
|
527574
|
3.79%
|
427373.17
|
3.69%
|
955750
|
3.56%
|
2845305.98
|
3.42%
|
3422923.05
|
3.37%
|
6781849.08
|
אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta Mid – Small Cap MultiFactor Top 30 TA
|
3.34%
|
241269.53
|
3.17%
|
774769.18
|
3.16%
|
5277689.73