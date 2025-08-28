ליאור רביב, מנכ״ל ישרוטל: "התיירות הפנימית התחזקה משמעותית, וכל המלונות פועלים בביקושים גבוהים מאוד"

ברבעון השלישי, נרשמים ביקושים גבוהים מאוד במלונות הרשת.
חרף השפעת מבצע ״עם כלביא״ הכנסות החברה גדול ברבעון השני בכ-4% והסתכמו בכ-542 מיליון ש״ח.
הרווח הגולמי היה מסתכם בכ-199 מיליון ש"ח – גידול של כ-8% מול הרבעון המקביל אשתקד אולם בעקבות השפעת מבצע ״עם כלביא״ הרווח הגולמי הסתכם בכ-165 מיליון ש״ח.
ישרוטל ממשיכה בתנופת הצמיחה והפיתוח: נמצאת בתהליך ייזום של עשרה בתי מלון נוספים בישראל.
ליאור רביב, מנכ״ל ישרוטל, ״החל מהרבעון השני של 2024, תיירות הפנים התחזקה באופן משמעותי והובילה לביקושים גבוהים בכלל מלונות הרשת, נכון למועד פרסום הדוחות, כל המלונות פועלים ונרשמים בהם ביקושים גבוהים מאוד.
עם זאת, הרבעון הושפע ממבצע 'עם כלביא' אשר היווה פרק נוסף במלחמת 'חרבות ברזל', למשך כשבועיים נאלצנו לסגור את מרבית מלונות הרשת – מהלך שפגע זמנית בפעילות ובתוצאות. אלמלא השפעת המבצע, הרווח הגולמי הרבעוני היה מגיע לכ-199 מיליון ש"ח – עלייה של כ-8% לעומת רבעון מקביל אשתקד.
איתנותה הפיננסית של החברה, הכוללת יתרות מזומנים משמעותיות, פיקדונות ורכוש קבוע בלתי משועבד, מאפשרת לנו להתמודד עם האתגרים ולפעול באחריות, כשבמקביל אנו ממשיכים להוציא לפועל את מהלכי הפיתוח שהצגנו בארץ ובחו"ל וממשיכים לבסס את מעמדה של ישרוטל כחברה מובילה בענף״.
מספר החדרים ב-25 המלונות הפעילים בישראל נכון ליום 30 ביוני 2025 הסתכם ל- 5,183 (מתוכם 4,066 חדרים בבעלות מלאה או חלקית) לעומת 4,861 חדרים בתום התקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ-7%.
ברבעון השני של 2025 המשיכה החברה לפעול להתרחבות עסקית ולחיזוק תשתיות הצמיחה עם ייזום של עשרה מלונות חדשים בארץ ובאירופה.
בישראל – בין הפרויקטים שבבנייה: מלונות בתל אביב (שד' ירושלים, דיזנגוף, באזל, פינסקר ומונטיפיורי), באילת ובים המלח שעתיד להיפתח בספטמבר 2025. בנוסף, לחברה הסכמי שכירות ותפעול חתומים למלונות בירושלים, בתל אביב ובמפרץ אמנון בכנרת – מהלך המעמיק את נוכחות החברה בענף התיירות והאירוח בישראל.
בחו"ל – הרחבנו את פעילותנו באירופה באמצעות רכישת וייזום מלונות יוקרה בלב רומא בנוסף, חתמנו על הסכם אסטרטגי עם רשת Hilton העולמית ביחס למלונות ביוון.
הכנסות החברה לחציון הראשון לשנת 2025 צמחו ב- 8%בהשוואה לנתוני התקופה המקבילה והסתכמו לכ- 910 מיליון ש"ח – בין היתר, כתוצאה מפתיחת מלונות ׳איילה׳ ו׳גימנסיה׳ ומהשפעת העלייה במחזור לעומת החציון דאשתקד שהתאפיין בעיקר באירוח מפונים ובניכוי השפעת סגירת מלון המלך שלמה לשיפוץ מקיף ברבעון הראשון;
הרווח הגולמי לחציון הראשון לשנת 2025 הסתכם ב-232.7 מיליון ש״ח.
הרווח התפעולי לחציון הראשון לשנת 2025 הסתכם ב-93 מיליון ש״ח.
הוצאות המימון נטו בחציון הראשון של שנת 2025 הסתכמו לכ- 18 מיליון ₪.
הרווח הכולל של ישרוטל לחציון הראשון לשנת 2025 הסתכם ב-73 מיליון ש״ח.
עוד הוסיף רביב, ״אנו ממשיכים לפעול ביצירתיות ונחישות להשאת ערך לבעלי המניות ולרווחת לקוחותינו. ישרוטל ממשיכה במגמת צמיחה והתרחבות אסטרטגית. בישראל אנו מקדמים הקמה של עשרה מלונות חדשים וייחודיים בים המלח, בכנרת, בתל אביב, בירושלים ובאילת, במקביל להמשך תנופת הפיתוח בזירה הבינלאומית.
אנו בעיצומה של עונת הקיץ והביקושים הגבוהים תומכים בציפיות החברה לגידול בהיקפי הפעילות. באופן מסורתי, הרבעון השלישי מאופיין במחזור הכנסות חזק לאור חופשות הקיץ וחגי תשרי ואני סמוך ובטוח שמגמת הצמיחה תתחזק ותתבסס גם בהמשך השנה״.
80 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 62.42 מיליון בישרוטל
קרנות נאמנות שמחזיקות את ישרוטל. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
4.04%
|
820760
|
2.1%
|
1425620
|
2.08%
|
23580870
|
1.67%
|
22355
|
1.55%
|
812855
|
1.25%
|
2678265
|
1.07%
|
1626475
|
0.81%
|
431035
|
0.79%
|
62390
|
0.79%
|
401370