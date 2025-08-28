דן פרנס, מנכ״ל קרסו נדל״ן: "הרחבנו את מלאי הפרויקטים שבביצוע וביצענו מכירות יפות בירושלים"

ההכנסות ממכירת דירות צמחו ב- 31% לסך של כ- 205.9 מיליון ש"ח בחציון הראשון של 2025 ביחס לחציון המקביל אשתקד; דן פרנס: "אנו עמלים על הוצאה לפועל של פרויקטים נוספים לביצוע ואנו סבורים שהשוק יפתח כך שנראה את קצב המכירות עולה"
קרסו נדל"ן, מחברות הנדל"ן המובילות בישראל, המתמחה ביזום על קרקעות פרטיות מציגה במחצית הראשונה צמיחה בהכנסות ממכירת דירות וגידול בצבר ובפרויקטים לשיווק:
מתחילת 2025 מכרה קרסו 137 דירות וביצעה עוד 28 התקשרויות.
החלה בביצוע של 6 פרויקטים למגורים בירושלים, קריית אונו, חולון, בת ים ותל אביב הכוללים 862 יח"ד לשיווק ובהקמת המרכז המסחרי בצומת פורדיס והמרכז הלוגיסטי יוקה פארק באופקים.
בנוסף, לקרסו 20 פרויקטים בהקמה עם מלאי יח"ד בהיקף של למעלה מ- 2,250 יח"ד ו- 28 אלף מסחר ולוגיסטיקה*.
מתוך מלאי הדירות לשיווק 52% מכורות והחברה צפויה להוסיף עוד כ- 1,150 יח"ד לשיווק במהלך השנה הקרובה.
בפיתוח העסקי המשיכה קרסו להגדיל את הצבר לייזום והתקשרה בפרויקטים הכוללים כ- 8,000 יח״ד משדרות בדרום ועד חיפה.
אושרה תוכנית העיצוב האדריכלית למרחב קרסו ריב"ל- אחד המיזמים מעורבי השימושים הגדולים והחדשניים בתל אביב שהוגדר כ"פורץ דרך".
על-פי דוחות החברה לחציון הראשון ולרבעון השני לשנת 2025:
הכנסות החברה ממכירת דירות צמחו בחציון הראשון לשנת 2025 ב- 31% לסך של כ- 205.9 מיליון ש"ח, לעומת 157.2 מיליון ש"ח בחציון הראשון בשנת 2024.
הרווח הגולמי ממכירות מקרקעין, דירות ושירותיי בנייה צמח ברבעון הראשון לשנת 2025 בכ- 31% והסתכם לסך של כ- 39.4 מיליוני ₪. עוד בתחום הייזום מדווחת על מכירות של 14 יחידות לוגיסטיקה בתמורה כוללת בסך של 31 מיליון ₪ המהווים 15% מסה"כ המלאי לשיווק.
ה- NOI מהנכסים המניבים צמח בחציון הראשון לשנת 2025 בכ- 4.6% לסך של 37 מיליון ש"ח, לעומת 36 מיליון ₪ בחציון המקביל אשתקד. סך הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בחציון השני לשנת 2025 לסך של כ- 21 מיליון ש״ח.
לחברה איתנות פיננסית גבוהה, ההון העצמי המיוחס לבעלי מניותיה הסתכם בכ- 1.5 מיליארד ₪. ההון העצמי של החברה מהווה כ- 28% ממאזן החברה והיחס השוטף עומד על 1.42.
הנדל"ן להשקעה הסתכם לסך של כ-2.22 מיליארד ₪, במהלך תקופת הדוח. לחברה יתרות מזומנים חופשיות בסך של כ- 154.6 מיליוני ₪ (לצד כ-103 מיליוני ₪ מזומנים בחשבונות הליווי).
ליום 30 ביוני 2025 לחברה 2,252 יח"ד בשיווק, מתוכן נמכרו 1,175 יח"ד. בתקופת הדוח נמכרו 110 יח"ד בתמורה כספית של כ- 380 מיליוני ₪ (ללא מע"מ) ומסיום תקופת הדוח מכרה החברה עוד 27 יח"ד וביצעה עוד 28 בקשות רכישה.
שיעור המכירות המצטבר מהמלאי בשיווק (במונחים של יחידות דיור) עומד על 52%.
שיעור השיווק המשוקלל של הפרויקטים בהקמה (במונחים כספיים) עומד על 53% והוא מתקדם ביחס לשיעור הביצוע ההנדסי המשוקלל (במונחים כספיים) העומד על 39%. במהלך 12 החודשים הקרובים קרסו צפויה להגדיל את מלאי הדירות לשיווק בעוד 1,150 יח"ד עם פתיחה לשיווק של פרויקטים נוספים באזורי ביקוש.
דן פרנס, מנכ"ל קרסו נדל"ן: "קרסו נדל״ן הרחיבה בחודשים את מלאי הפרויקטים שבביצוע וביצעה מכירות יפות בהיקף של כ- 30% מיח״ד לשיווק בירושליים. אנו עמלים על הוצאה לפועל של פרויקטים נוספים לביצוע ואנו סבורים שהשוק יפתח כך שנראה את קצב המכירות עולה. לצד זאת, הגדלנו באופן משמעותי את מלאי יח״ד בייזום בהיקף של 8,000 בפריסה ארצית, שחלקם בשלבי בשלות מתקדמים. מתחם קרסו ריב"ל עבר אבן דרך משמעותית עם אישור תוכנית העיצוב האדריכלית ואנחנו מתקדמים במלוא הקצב לקראת קבלת היתר הבנייה. לפי לוחות הזמנים שלנו, עיקר העבודות יושלמו עד 2031. הפרויקט ייצר לחברה בסיס כלכלי ויזמי חזק בלב תל אביב- עם שליטה מלאה בתכנון, פיתוח וניהול של מתחם עירוני מהגדולים בעיר".
88 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 40.61 מיליון בקרסו נדלן
קרנות נאמנות שמחזיקות את קרסו נדלן. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
5.03%
|
209900.69
|
3.38%
|
1222885.72
|
2.4%
|
3475192.65
|
2.23%
|
748820.15
|
2.22%
|
2787529.94
|
2.21%
|
1396235.9
|
1.42%
|
964882.12
|
0.96%
|
2205706.15
|
0.9%
|
11809.12
|
0.83%
|
121942