דרור שרון, מנכ"ל אר פי אופטיקל: "הגדלנו משמעותית את הצבר, יש לנו בסיס איתן לצמיחה"

ההכנסות בחציון הראשון צמחו בכ-31% לעומת אשתקד לכ-20.1 מיליון דולר.

הרווח הגולמי צמח בכ-29% לעומת אשתקד לכ-8.4 מיליון דולר (כ- 42% מההכנסות, בדומה לאשתקד).

ה- EBITDA המתואם צמח בכ-45% לעומת אשתקד לכ-5 מיליון דולר (כ- 25% מההכנסות).

הרווח הנקי צמח בכ-48% לעומת אשתקד לכ- 3.4 מיליון דולר.

החברה הודיעה לאחרונה על מספר עסקאות כולל הזמנה מהותית של לקוח ביטחוני מהותי בסך של כ-12 מיליון דולר.

נכון למועד פרסום הדוח, צבר ההזמנות עומד על כ-110 מיליון דולר וכ-97 מיליון דולר לסוף יוני 2025 בהשוואה לכ-66 מיליון דולר בסוף יוני 2024 ולעומת כ-75 מיליון דולר בסוף שנת 2024. כ-28 מיליון דולר מהצבר לסוף יוני 2025 מתוכננים לביצוע בחציון השני של שנת 2025.

תוצאות החברה לחציון הראשון לשנת 2025 (נתוני פרופורמה הכוללים איחוד תוצאות ראדומטיקס)

ההכנסות בחציון הסתכמו לכ-20.1 מיליון דולר, בהשוואה לכ-15.3 מיליון דולר בחציון המקביל, גידול של כ- 31%.

הרווח הגולמי בחציון הסתכם לכ-8.4 מיליון דולר לעומת כ-6.5 מיליון דולר בחציון המקביל, גידול של כ-28.8%. שיעור הרווחיות הגולמית הסתכם לכ-42%, בדומה לחציון המקביל אשתקד.

ה EBITDA-המתואם בחציון צמח בכ-45% לכ-5 מיליון דולר (כ- 25% מההכנסות) לעומת כ-3.4 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד (כ- 22% מההכנסות).

הרווח הנקי בחציון גדל בכ-47.7% לכ- 3.4 מיליון דולר לעומת כ-2.3 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד.

צבר ההזמנות, נכון למועד הדוח, הסתכם לכ-110 מיליון דולר וכ-97 מיליון דולר בסוף יוני 2025 בהשוואה לכ-66 מיליון דולר בסוף יוני 2024 ולעומת כ-75 מיליון דולר בסוף שנת 2024. כ-28 מיליון דולר מהצבר לסוף יוני 2025 מתוכננים לביצוע במהלך החציון השני של שנת 2025 והיתרה מתוכננת לביצוע החל משנת 2026.

יעדי ההכנסות של דירקטוריון החברה לשנים 2025, 2026 ו-2027, כפי שהוצגו במצגת החברה, הן כ-48 מיליון דולר, כ- 75 מיליון דולר וכ-100 מיליון דולר, בהתאמה.

כפי שהחברה דיווחה במהלך תהליך ההנפקה, תוצאותיה ליום 30 ליוני 2025 ידווחו במתכונת חצי שנתית. החל מדוחות הרבעון השלישי לשנת ,2025 החברה תחל לדווח במתכונת רבעונית.

עסקאות משמעותיות אחרונות (לאחר תאריך המאזן):

בחודש אוגוסט קיבלה החברה הזמנת המשך משמעותית בהיקף של כ-12 מיליון דולר לאספקת מערכות ללקוח ישראלי עבור פרויקט יבשתי המשווק בחו"ל. בפרויקט זה לראשונה משולבות מערכות החברה וחברת הבת ראודמטיקס במערכת הלקוח, מערכת מכ"מ ואלקטרו-אופטיקה.

בחודש אוגוסט דיווחה החברה על הסכם בהיקף כולל של כ-2.2 מיליון דולר עם לקוח ביטחוני מהותי לפיתוח והצטיידות במרכיבים שונים לטובת אספקה סדרתית של מערכות מכ"מ ממוזערות מתוצרת חברת הבת של החברה ראדומטיקס, עבור פרויקט של הלקוח, לביצוע במהלך השנים 2025-2026. הייצור הסדרתי מתוכנן לשנים 2026-2028, בכפוף ולאחר השלמת הפיתוח לפי צרכי הלקוח.

עוד דיווחה החברה בחודש אוגוסט על הסכם עם חברה בינלאומית מובילה לפיתוח מערכות אלקטרו-אופטיות מתוצרת החברה בפרויקט הטילים של הלקוח, המבוססות על טכנולוגיה של מצלמות מקוררות בהיקף כולל של כ-1.1 מיליון יורו, לביצוע במהלך השנים 2025-2027. ההתקשרות מקדמת סל פתרונות אלקטרו-אופטיים מול הלקוח לצד פיתוח מצלמה לראש ביות אלקטרואופטי לחימוש מתכלה בפרויקט הטילים של הלקוח שמבצעת החברה.

דרור שרון, מנכ"ל אר פי אופטיקל, מסר: "אנו שמחים לדווח על תוצאות טובות בחציון הראשון של שנת 2025 עם המשך צמיחה בכל הפרמטרים והגדלה משמעותית של הצבר. מתחילת השנה ציינו מספר אבני דרך משמעותיות עבור החברה – השלמת הנפקה לראשונה של החברה בבורסה בתל אביב (IPO), השלמת רכישת פעילות ראדומטיקס וזכיה במספר פרויקטים אשר הרחיבו באופן מהותי את צבר ההזמנות בטווח הנראה לעין והניחו את הבסיס לקידום המשך צמיחה לשנים הקרובות ולקידום היעדים שהדירקטוריון הציב בפנינו.

השלמת ההנפקה ורכישת ראדומטיקס מאפשרים לנו לפעול יחד לפיתוח פתרון הוליסטי בתחום הסנסורים, המשלב יכולות ייחודיות וכן מעמיק את הערך שאנו מציעים ללקוחותינו ולשותפינו העסקיים. ההזמנה המהותית שקיבלנו לאחרונה מלקוח ביטחוני מוביל בארץ מהווה עדות מוחשית נוספת לפוטנציאל קידום הפתרון האמור.

אנו פועלים ללא הרף על מנת לעמוד ביעדים המאתגרים שלנו, כאשר הרחבת סל היכולות הטכנולוגיות שלנו בשילוב עם איתנות פיננסית והגידול בצבר ההזמנות מחזקים את ביטחוננו ביכולת להמשיך ולהצעיד את החברה קדימה, תוך שמירה על איכות, אמינות וחדשנות."

* כל הנתונים המופיעים במסמך הינם נתוני פרופורמה הכוללים איחוד תוצאות הפעילות של ראדומטיקס



