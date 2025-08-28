"אנו עדים לתהליך איזון מחדש גלובלי": בנקים מרכזיים מחזיקים ביותר זהב מאג"ח אמריקאי

קודם כל לגבי NVDA אנחנו נשאיר למקורות מידע אחרים, כולם כבר חפרו על זה מכל הכיוונים, אנחנו מתמקדים בפיקנטריה שאין לאף אחד.

רק סיכום הכי קצר מבלומברג, קצר וקולע לפי דעתי:

צמיחת המכירות ירדה ב-20% בארבעת הרבעונים האחרונים, בזמן שנוספו כ-1.5 טריליון דולר לשווי השוק של המניה בתקופה זו.

נבידיה פרסמה תחזית הכנסות מתונה לרבעון הקרוב, מה שמרמז על האטה בקצב הצמיחה לאחר בום חסר תקדים בן שנתיים בהשקעות בבינה מלאכותית. החברה צופה הכנסות של כ-54 מיליארד דולר ברבעון הפיסקאלי השלישי , בהתאם לממוצע תחזיות וול סטריט, אך מתחת לציפיות של אנליסטים מסוימים שצפו מעל 60 מיליארד דולר.

SocGen:

אלברט אדווארד אחד הותיקים ומוערכים בוול סטריט,

תשואות האג”ח הארוכות ממשיכות לטפס בעקביות, אך שוקי המניות מתעלמים מכך וניזונים במקום זאת מדוחות הרווח של חברות הטכנולוגיה הגדולות ומהחזון של הבינה המלאכותית. עידן ה”תשואה היחידה היא במניות” (TINA) חלף עם עליית הריביות, אך השווקים ממשיכים “לרקוד כל עוד המוזיקה מתנגנת”. השאלה היא: מתי ״ישברו״ התשואות את שוקי המניות?

Goldman, Global Delta One:

“המתחים הפיסקאליים” אינם בלעדיים לארצות הברית , צרפת ניצבת בפני הצבעת אמון ב-8 בספטמבר, עם גירעונות העולים על 5% וסיכון לבחירות חדשות. תקציב הסתיו של בריטניה צפוי להדגיש פערים פיסקאליים, בעוד יפן ממשיכה במדיניות מרחיבה לאחר הבחירות.

המסקנה הכוללת: סיכון לאינפלציה מבנית, פרמיות סיכון ארוכות טווח גבוהות יותר, “ואיומים מתגברים” על שוקי המניות בשל סביבת ריבית גבוהה.

מאז תחילת אוגוסט, הגישה נותרה זהירה אצל המשקיעים המוסדיים, בעוד שוקי המניות ממשיכים לדשדש בתקופה שהנזילות בשווקים מאוד נמוכה. הנתונים פונדמנטליים בצריכה ובשוק העבודה ממשיכים להיחלש, והמסחר סביב מניות הבינה המלאכותית נתון כעת תחת סימני שאלה. העליות האחרונות במניות נתמכות בעיקר על ידי מניות קטנות בראסל, על רקע ציפיות להפחתות ריבית אך תשואות בחלק הארוך של העקום ממשיכות לעלות, ולא לרדת.

העונתיות לקראת ספטמבר נראית שלילית. קרנות CTA מחזיקות כיום בפוזיציה לונג של כ-170 מיליארד דולר (מתוך תקרה פוטנציאלית של 220 מיליארד), אך רמות התנודתיות (20 ימים > 60 ימים) מצביעות על מיצוי הביקוש מצד קרנות עם אסטרטגיות ניהול סיכון מבוססות תנודתיות וכל עלייה נוספת בתנודתיות עשויה להוביל ללחץ מכירות מצידן.

Goldman:

רכישות נטו מתחילת החודש עד 25/08 במניות בשווקים המתעוררים ובמניות הסיניות היו הגבוהות ביותר שנרשמו בבנק בעשור האחרון ויותר.

על אף גל הרכישות המרשים לאחרונה, אלוקציית ההשקעה בסין עדיין נותרות ברמות נמוכות.

עוד נתון סופר מעניין, במיוחד שחפרתי פה על כך הרבה בשנה האחרונה על זהב:

לראשונה מאז 1996, בנקים מרכזיים זרים מחזיקים כיום ביותר זהב מאשר באג”ח ממשלת ארה”ב.

ייתכן שאנו עדים לאחד מתהליכי האיזון מחדש הגלובליים המשמעותיים ביותר בעשורים האחרונים.

בינתיים:

חווינו פה בבורסה בפתיחה, פקיעה מטורפת עם מחזור כמעט 2.2 מיליארד ש״ח.