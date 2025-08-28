"העסקה נחתמה": שמואל ברוך רכשה מאפי קפיטל 50% מקרקע בפרויקט בקרית אתא

שמואל ברוך רכשה מאפי קפיטל 50% מזכויות הבנייה בפרויקט שהיא מקדמת בקרית אתא ליזם שמואל ברוך. סכום המכירה נאמד בכ-67.5 מיליון שקל והוא כולל תשלום של מחצית מהסכום ששילמה החברה בגין המקרקעין בעת זכיתה במכרז של רמ"י לפני כשנה (כ-113 מיליון שקל) בתוספת 8 מיליון שקל דמי ייזום ו-3 מיליון שקל פרמיה בגין מכירת המקרקעין.
הקרקע ממוקמת בשכונה הצפונית החדשה של העיר בגוש 12893 בקרית אתא, בשטח של כ-22 אלף מ"ר עם זכויות בנייה ל-410 יח"ד אשר מיועדות לשוק החופשי. השכונה צפויה לכלול כ-13,000 יחידות דיור, מוסדות ציבור, אזור משרדים ותעסוקה, רחוב ראשי עם מסחר בחזיתות הבתים, שטחים פתוחים ופארקים. פריסת הרחובות המתוכננת צפויה לספק מרחב נוח להולכי רגל ולתחבורה הציבורית (אוטובוסים ומטרונית) ואף תחנה של קו הרכבת הקלה מחיפה לנצרת.
כחלק מההסכם, ש.ברוך תהיה אחראית על התכנון הכולל של כל הפרויקט, השיווק והמכירות. עבודות הביצוע יחולקו בין החברות.
אלון חבר, המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של אפי קפיטל נדל"ן מציין כי, "אנו מברכים על השותפות עם ש.ברוך, בפרויקט בקרית אתא, מדובר בחברה וותיקה עם ניסיון רב בתכנון וקידום פרויקטים. אפי קפיטל רואה חשיבות בקידום שיתופי פעולה עם גורמים בענף המאפשרים לנו להגדיל את נפח הפעילות שלנו בפריסה ארצית, לצד ניצול האפשרות לרשום רווח הון בזמן קצר מיום רכישת המקרקעין".
דבורה ברוך, מנכ"לית שמואל ברוך, אמרה: "אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם אפי קפיטל להקמת 410 יחידות דיור בקריית אתא. שיתוף פעולה זה הוא צעד נוסף בצמיחת החברה, כאשר הוא מצטרף לזכייה בפרויקט 'עכו רמות ים'. אנו ממשיכים בתנופת הפיתוח שלנו, תוך כדי שמירה על מאזן חזק. לצד הערך שאנו מייצרים למשקיעים, אנו שמחים להמשיך להיות שחקן משמעותי בפיתוח הפריפריה".