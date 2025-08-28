רפי עמית, דירקטור בכיר בפריורטק: "קמטק ואקסס נמצאות בליבת הייצור עבור החברות הגדולות בתחום ה-AI"

תחום ה-AI הוא התחום המתפתח ביותר בעולם כיום, ושתי החברות – קמטק ואקסס, נמצאות בליבת הייצור עבור החברות הגדולות בעולם העוסקות בתחום.

הרווח הכולל בחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-18.2 מיליון דולר, עלייה של כ-26% בהשוואה לחציון המקביל אשתקד.

חלק החברה ברווחי חברות כלולות עמד על כ-19.9 מיליון דולר, גידול של כ-8.4%.

הרווח (המיוחס לבעלי המניות) הסתכם בכ-13.4 מיליון דולר.

בכוונת אקסס (חברה כלולה) להגיש לרשות ני"ע הסינית (CSRC) ולבורסת שנזן בקשה לרישום למסחר על בסיס דוחות החציון הראשון של 2025.

פריורטק, חברת אחזקות המשקיעה בחברות מתחומי המוליכים למחצה, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולחציון הראשון של שנת 2025.

הכנסות החברה ברבעון השני של 2025 הסתכמו בכ-10.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-10.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בחציון הראשון של 2025 עלו ההכנסות ל-19.9 מיליון דולר, גידול של כ-2.5% לעומת כ-19.4 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד.

חלק החברה ברווחי חברות כלולות עמד ברבעון השני של 2025 על כ-10 מיליון דולר, עלייה של כ-10.9% לעומת כ-9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בחציון הראשון של 2025 הסתכם חלק החברה ברווחי חברות כלולות בכ-18.5 מיליון דולר, עלייה של כ-8.4% לעומת 17.1 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל הסתכם ברבעון השני של 2025 בכ-8.1 מיליון דולר, בהשוואה לרווח כולל בסך כ-9.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בחציון הראשון של 2025 הסתכם הרווח הכולל בכ-18.2 מיליון דולר, עלייה של כ-26% לעומת רווח כולל בסך כ-14.4 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד. לשינויים תרמו בעיקר תנודות בשער החליפין של היואן הסיני והשקל מול הדולר.

הרווח (המיוחס לבעלי המניות) ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-4.6 מיליון דולר, לעומת רווח בסך 9.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בחציון הראשון של 2025 הסתכם הרווח (המיוחס לבעלי המניות) בכ-13.4 מיליון דולר, לעומת רווח בסך 16.4 מיליון דולר בחציון הראשון של 2024.

הונה העצמי של החברה ליום 30 ביוני 2025 מסתכם בכ-272.3 מיליון דולר, כ-65% מסך המאזן, לעומת 236.7 מיליון דולר ליום 30 ביוני 2024.

הנפקת חוב – ביום 30 ביוני 2025 הנפיקה החברה סדרת אג"ח חדשה (סדרה ב') בהיקף של 201 מיליון שקל (ע.נ). שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז הינו 4.92%. תמורת ההנפקה נטו הסתכמה לסך של כ-58.8 מיליון דולר (כ-198.5 מיליון שקל).

חברה כלולה – קמטק

חלקה של פריורטק ברווח של קמטק עלה ברבעון השני של 2025 לכ-6.7 מיליון דולר, גידול של כ-20.7% בהשוואה לכ-5.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בחציון הראשון של 2025 הסתכם חלקה של פריורטק ברווח של קמטק בכ-13.5 מיליון דולר, גידול של כ-30% בהשוואה לכ-10.4 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד.

קמטק סיכמה את הרבעון השני של 2025 עם הכנסות של כ-123.3 מיליון דולר, עלייה של כ-20% לעומת כ-102.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בחציון הראשון של 2025 הסתכמו הכנסותיה בכ-242 מיליון דולר, גידול של כ-21% לעומת כ-199.6 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד.

לצד העלייה בהכנסות, רשמה קמטק שיפור ברווח התפעולי, שהגיע ברבעון השני לכ-32 מיליון דולר – עלייה של כ-23% לעומת כ-25.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. בחציון הראשון של 2025 הסתכם הרווח התפעולי בכ-64.7 מיליון דולר, גידול של כ-37% לעומת כ-47.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל של קמטק עמד ברבעון השני על כ-34.1 מיליון דולר, עלייה של כ-22% לעומת כ-28 מיליון דולר ברבעון המקביל. במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הכולל בכ-69 מיליון דולר, עלייה של כ-31% לעומת כ-52.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2024.

קמטק צופה כי מכירותיה ברבעון השלישי לשנת 2025 יהיו כ-125 מיליון דולר. ברבעון הראשון של 2025 השיקה קמטק פתרונות חדשים, אשר מעניקים תשובות לטכנולוגיות חדשות של לקוחות. במקביל לגידול האורגני, קמטק ממשיכה לבחון רכישות של חברות שיעשירו את היכולות הטכנולוגיות שלה ויאפשרו לה להיכנס לתחומים נוספים בתעשיות הסמיקונדקטור.

מערכות הבדיקה למארזים מתקדמים ולרכיבים בתחום ה- HPC (High Performance Computing) היוו בין 45% ל-50% ממכירות קמטק ברבעון השני של 2025. נוכחותה של החברה בכל המפעלים המובילים בעולם, תומכת בהערכה כי היא תמשיך ליהנות מהגידול בביקושים בתחום זה. כ-20% ממכירותיה נבעו ממערכות בדיקה לתחומים אחרים בתחום ה-Advanced Packaging. על פי הערכות בתעשייה, קצב הגידול השנתי בשנים הקרובות בביקוש לרכיבי HBM ו-Chipset צפוי להיות גבוה.

בתקופת הדוח המשיכה קמטק לבסס את מעמדה כחברה מובילה בתחום המארזים המתקדמים, לרבות רכיבים למחשוב עתיר ביצועים (HPC) כמו רכיבי זיכרון בפס רחב (HBM). לאור הגידול בתחומים בהם היא פועלת, בעיקר שוק ה- HPC ואימוץ טכנולוגיות מבוססות AI, ובשים לב לצבר ההזמנות הנוכחי, שנת 2025 תהיה להערכת קמטק שנת שיא במכירות ותהווה אבן דרך ביעד של 500 מיליון דולר מכירות בשנה.

חברה כלולה – אקסס

חלקה של פריורטק ברווח של אקסס עלה ברבעון השני של 2025 לכ-3.3 מיליון דולר, בהשוואה לכ-3.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בחציון הראשון של 2025 הסתכם חלקה של אקסס ברווח של קמטק בכ-5 מיליון דולר, בהשוואה לכ-6.6 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד.

אקסס סיכמה את הרבעון השני של 2025 עם הכנסות של כ-63.5 מיליון דולר, עלייה של כ-4% לעומת כ-60.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. בחציון הראשון של השנה הסתכמו ההכנסות בכ-111.8 מיליון דולר, לעומת כ-122 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2024.

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-9.4 מיליון דולר, לעומת כ-9.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בחציון הראשון של 2025 עמד הרווח התפעולי על כ-13.8 מיליון דולר, לעומת כ-18.9 מיליון דולר בחציון הראשון של 2024.

הרווח הכולל של אקסס הסתכם ברבעון השני של 2025 בכ-8.3 מיליון דולר, לעומת כ-8.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בחציון הראשון של 2025 הסתכם הרווח הכולל בכ-12.6 מיליון דולר לעומת כ-16.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

המכירות לתחום המצעים ל-RF ממשיכות להיחלש וזאת עקב החולשה הכלכלית בסין שמשפיעה לרעה על הביקושים לטלפונים סלולריים. תחום זה אחראי לכ-44% מהמכירות ברבעון.

לעומת זאת, בתקופת הדוח עלה הביקוש למארזים למודולים של Power Device המיועדים להשתלב במחשבי ה-HPC, בעקבות הגידול בביקושים למוצרים בתחום ה-AI. אקסס ביצעה התאמות והפנתה את רוב קווי הייצור מ-FCBGA ל-ECP, ואף מרחיבה את יכולות הייצור בתחום זה, על מנת שתוכל לעמוד בביקושים הצפויים. תחום המצעים לרכיבי Power Device היווה בתקופת הדוח כ-38% ממכירות אקסס, והוא הופך להיות אחד מתחומי הפעילות המובילים בחברה.

אקסס צופה כי מכירותיה ברבעון השלישי לשנת 2025 יהיו כ-85-90 מיליון דולר, ושמכירותיה בשנת 2025 יהיו גבוהות יותר לאלו של שנת 2024.

אקסס מעריכה כי היא עומדת בכללים הנוכחיים של בורסת שנזן לרישום למסחר. בכוונת אקסס להגיש את הבקשה לרישום למסחר בבורסת שנזן לרשות ניירות ערך הסינית (CSRC) ולבורסת שנזן על בסיס דוחות המחצית הראשונה של שנת 2025. הגשה זו צפויה להתבצע במהלך חודש ספטמבר 2025. רפי

רפי עמית, דירקטור בכיר בפריורטק: "תחום ה-AI הוא התחום המתפתח ביותר בעולם כיום, ושתי החברות – קמטק ואקסס, נמצאות בליבת הייצור עבור החברות הגדולות בעולם העוסקות בתחום. ה-AI הוא מנוע הצמיחה העיקרי הן של קמטק והן של אקסס, כאשר אקסס צפויה להגדיל את נתח מוצרי ה-AI לכ-50% ממכירותיה ובקמטק מדובר כבר היום בנתח של כ-50%. קמטק ממשיכה לבסס את מעמדה כיצרנית מובילה של מערכות בדיקה למארזים מתקדמים ורכיבים בתחום ה-HPC (High Performance Computing), ולאור הימצאות מכונות הבדיקה שלה בכל המפעלים המובילים בעולם, אנו מעריכים בביטחון כי היא תמשיך ליהנות מהגידול בביקושים בתחום ה-HPC".



