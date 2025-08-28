נאוויטס: הושג יעד ההפקה בשלושת הבארות הראשונות של שננדואה

השותפות מעדכנת כי נמשך תהליך העלייה ההדרגתית (ramp-up) בהפקה בפרויקט, כאשר כל אחת משלושת הבארות הראשונות הגיעה ליעד ההפקה היומי של כ- 25 אלף חביות ביום.

ההפקה מהבאר הרביעית צפויה להתחיל בימים הקרובים.

עם השלמת תקופת העלייה ההדרגתית בבאר הרביעית צפוי היקף ההפקה היומי בפרויקט להסתכם לכ-100 אלף חביות.

נאוויטס מעדכנת על דו"ח עתודות מעודכן בפרויקט בקסקין, המשקף עליה של כ-8% בעתודות (2P) ושל כ- 15% בתזרים המהוון, בנטרול השפעת עדכון תחזית מחירי הנפט.

נאוויטס מדווחת על חתימת הסכמים מלאים עם כל הספקים העיקריים בפרויקט SEA LION ,התקדמות בהסדרת הרגולציה מול ממשלת פוקלנד והתקדמות בתהליך מימון הפרויקט.

החלטת ההשקעה צפויה בחודשים הקרובים השנה. תחילת ההפקה המסחרית צפויה ברבעון הראשון של שנת 2028.

יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "כחודש לאחר תחילת ההפקה מפרויקט שננדואה, הצלחנו להגיע ליעד ההפקה היומי משלושת הבארות הראשונות. עם תחילת ההפקה מהבאר הרביעית והגעה לקצב הפקה מלא, יהפוך הפרויקט לאחד המשמעותיים ביותר במפרץ אמריקה. במקביל, חתמנו על הסכמים מלאים עם כל הספקים העיקריים בפרויקט SEA LION - הפרויקט הגדול הבא של נאוויטס - לקראת קבלת החלטת השקעה סופית (FID), הצפויה עוד השנה".

במחצית הראשונה, נאוויטס הכירה בהוצאות מימון לא תזרימיות כתוצאה מהפרשי שער דולר-שקל בהיקף של כ-46.7 מיליון דולר, ולפיכך רשמה הפסד של כ-45 מיליון דולר. בנטרול הפרשי שער, הרווח הנקי הסתכם בכ-1.4 מיליון דולר. ה-EBITDA של השותפות בתקופת הדו"ח הסתכמה בכ- 12.3 מיליון דולר.

לאחר שדיווחה על תחילת הפקה רשמית בפרויקט הדגל שננדואה ב-25.7, נאוויטס מעדכנת היום על נתוני הפקה ראשונים בפרויקט, לפיהם החלה ההפקה המדורגת והמבוקרת (Ramp up) בשלוש מתוך ארבע בארות ההפקה של המאגר (430 מיליון חביות נפט), וכל אחת מהבארות הללו הגיעה להפקה של כ-25 אלף חביות נפט ביום. שילובה של הבאר הרביעית בהפקה צפויה בימים הקרובים ועם השלמת התהליך במהלך חודש ספטמבר, צפויה ההפקה המסחרית המלאה בפרויקט, מכל ארבעת הבארות, להגיע להיקף יומי מוערך של כ-100 אלף חביות נפט.

מתקן הטיפול וההפקה של שננדואה, שהוא HUB אזורי, שודרג ליכולת קיבולת של כ-120 אלף חביות נפט ביום, והוא עתיד לשרת גם את מאגרי מוניומנט ושננדואה דרום שנמצאים בתהליכי פיתוח ועתידים להחל בהפקה במהלך שנת 2026 ושנת 2028, בהתאמה.

בנוסף, השותפות פרסמה היום גם דו"ח עתודות נפט, משאבים מותנים ותזרים מעודכן לפרויקט בקסקין, המתבסס על תוצאות הקידוח החמישי שהסתיים בהצלחה. לפי הדו"ח, העתודות בקטגורית 2P גדלו ב 8% לעומת הדוח הקודם ומסתכמות בכ-21.4 מיליון חביות נפט, וגדלו ב 10% בהתחשב בחביות הנפט שהופקו בפועל ב 2025. התזרים המהוון לקטגוריה זו (NPV10) גדל ב-4% ל 286 מיליון דולר. בנטרול עדכון תחזית מחירי הנפט ובהתחשב בתזרים נטו שהתקבל ב 2025, חלקה של השותפות בתזרים זה עלה ב-15% ביחס לתזרים המהוון הקודם שפורסם.

במקביל לתחילת ההפקה משננדואה, נאוויטס ממשיכה לקדם את פיתוח פרויקט SEA LION ומדווחת על חתימת כל ההסכמים העיקריים הדרושים לפיתוח הפרויקט ובכלל זה הסכם עם קבלן לביצוע קידוחי הפיתוח וההפקה והסכם לשדרוג מתקן ההפקה והאחסון הצף של הפרויקט (FPSO).

בנוסף, נאוויטס מדווחת על התקדמות בסגירת המימון הפרויקטאלי שצפוי להיחתם במהלך המחצית השנייה של שנת 2025 והתקדמות בהסדרה של תחומי המיסוי והיציבות פיסקלית מול ממשלת פוקלנד, כאשר כלל האישורים לביצוע הפרויקט צפויים להתקבל עם קבלת ההחלטת ההשקעה הסופית (FID), עוד במהלך השנה הנוכחית.

בהתאם לכך, צפויה ההפקה המסחרית בפרויקט להתחיל ברבעון הראשון של שנת 2028.

בסיכום המחצית הראשונה של שנת 2025, נאוויטס רושמת הפסד של כ-45.3 מיליון דולר, הנובע בעיקרו מהוצאות מימון נטו בשל הפרשי שער החליפין שקל-דולר, המיוחסים לאג"ח השקלי שגייסה השותפות. בנטרול הפרשי שער, הרווח הנקי הסתכם בכ-1.4 מיליון דולר. ההכנסות במחצית 2025 הסתכמו בכ-35.8 מיליון דולר, ומשקפות קיטון של כ ,16%, הנובע ברובו בשל ירידת מחירי מכירת הנפט אל מול התקופה המקבילה.

פרויקט בקסקין (חלקה של נאוויטס) הפיק במחצית הראשונה של 2025 כ-406 אלף חביות נפט, מתוכן כ-230 אלף חביות במהלך הרבעון השני, עלייה של כ-10% לעומת תוצאות ההפקה בתקופה המקבילה אשתקד.

הנכסים היבשתיים של נאוויטס, דנברי ונצ'ס, הפיקו כ-252 אלף חביות נפט במחצית הראשונה של 2025, ירידה של כ-13% לעומת תוצאות ההפקה בתקופה המקבילה אשתקד. המחיר הממוצע לחבית נפט במחצית 2025 עמד על כ-67.6 דולר לחבית לעומת מחיר ממוצע של כ-77.8 דולר לחבית במחצית שנת 2024.



