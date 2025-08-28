מנכ"ל אידומו, ירון קליש: "ההסכמים עם סמסונג ואמזון ממקמים אותנו כשחקן משמעותי בתחום ה-AI Video"

אידומו מציגה תוצאות המשקפות עמידה ביעדים האסטרטגיים: גידול בהכנסות, ברווח גולמי וב-ARR במחצית הראשונה לשנת 2025; צמצום חד של 40% בהפסד התפעולי וירידה של 80% בתזרים השלילי מפעילות שוטפת.

החברה חתמה במהלך החציון הראשון על 10 עסקאות של פתרון ה-AI VIDEO של החברה, כולל עסקאות אסטרטגיות עם סמסונג ואמזון.

דגשים למחצית הראשונה לשנת 2025:

במהלך ששת החודשים הראשונים של שנת 2025 החברה חתמה על הסכמים חדשים עם מינימום התחייבות לשימוש בהיקף של 7.54 מיליון דולר, לעומת כ-7.1 מיליון דולר שנחתמו בתקופה המקבילה. החברה צופה צמיחה בחתימת חוזים חדשים בחציון השני של 2025 לעומת החציון הראשון;

צבר ההזמנות ליום 30 ביוני 2025, עומד על סך של כ-16.3 מיליוני דולר, לעומת צבר בהיקף של כ-15.7 מיליון דולר בסוף החציון הראשון של 2024;

הכנסות החברה צמחו בכ-5% והסתכמו בכ-8.05 מיליון דולר, בהשוואה ל-7.66 מיליון דולר בתקופה המקבילה;

ה-ARR צמח לכ-19.3 מיליון דולר, לעומת 18.3 מיליון דולר אשתקד- גידול של כ-5%;

הרווח הגולמי עלה בכ-8% והסתכם ב-6.79 מיליון דולר;

ההפסד התפעולי המתואם ירד ב-39% ל-1.96 מיליון דולר בלבד;

תזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת צומצם ב-80% ועמד על פחות ממיליון דולר לעומת תזרים שלילי של 4.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה;

הוצאות מכירה ושיווק צומצמו ב-20% תוך שמירה על קצב מכירות חזק;

החציון השני של השנה מאופיין כחציון חזק יותר משמעותית (בדגש על הרבעון הרביעי) מהחציון הראשון מבחינת חתימה על חוזים חדשים.

אידומו בע״מ (ת״א: אדמו), ספקית פתרונות תוכן וידאו מבוסס בינה מלאכותית (AI Video) לארגונים, מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לחציון הראשון של שנת 2025.

נכון לסוף התקופה עומד מספר הלקוחות הפעילים על 155, כולל לקוחות מתחומי הפיננסים, הביטוח, הבריאות וההשכלה, בארה״ב, אירופה וישראל.

אידומו מתקדמת בהתאם ליעדיה העסקיים לשנת 2025 ומעריכה כי תשלים את המעבר לאיזון תזרימי תפעולי ברבעון הרביעי של השנה. הנהלת החברה צופה המשך צמיחה בחתימות חוזים חדשים, כניסות לשווקים נוספים והרחבת הפעילות עם שותפים אסטרטגיים, לצד מיקוד בהצפת ערך לבעלי המניות באמצעות ביסוס המובילות של Lucas בשוק ה-Enterprise GenAI Video.

אירועים משמעותיים במהלך תקופת הדוח:

במהלך החציון הראשון של 2025 חתמה החברה על מספר עסקאות, חלקן עם לקוחות חדשים וחלקן עם לקוחות קיימים כחידוש והרחבת הפעילות, בהיקף כולל של כ-7.5 מיליון דולר, שכללו 10 עסקאות משולבות פתרון ה-AI של החברה.

להלן פירוט חלק מהעסקאות:

מספר התקשרויות עם הלקוח הגדול של החברה, תאגיד בנקאי אמריקאי מוביל, ביניהן התקשרות ראשונה להטמעת פתרון ה-Lucas Enterprise AI Video ל-12 חודשים בהיקף של כ-180 אלף דולר וכן התקשרות לפרויקט וידאו פרסונלי עבור הלקוחות העסקיים של החברה בהיקף 270 אלף דולר;

חתימה על עסקאות לחידוש פעילות עם שני לקוחות קיימים בתחום המשכנתאות בארה"ב – האחת ל-3 שנים בהיקף של כ-675 אלף דולר והשנייה לשנתיים בהיקף של כ-240 אלף דולר;

חתימה על עסקה לחידוש פעילות עם תאגיד בנקאי אמריקאי מוביל ל-3 שנים בהיקף מינימלי של כ-470 אלף דולר;

חתימה על עסקאות עם לקוח קיים, תאגיד פיננסי גדול באנגליה, בהיקף של כ-450 אלף דולר ל-3 שנים; בנוסף, התקשרה החברה עם התאגיד בעסקת Lucas Enterprise AI Video בהיקף של 90 אלף דולר ל-6 חודשים;

הרחבת פעילות עם לקוח קיים, תאגיד בנקאי אמריקאי מוביל, ב-350 אלף דולר נוספים עד לסוף 2025;

חתימה על עסקה עם רשת פארם וקמעונאות בריאות באנגליה בהיקף של כ-320 אלף דולר הכוללת גם שימוש בפלטפורמת Lucas Enterprise AI Video;

חתימה על עסקה להרחבת פעילות עם לקוח קיים, חברת שירותי חינוך והערכה, לרכישת פתרון Lucas Enterprise AI Video בארה"ב ל-24 חודשים בהיקף של כ-150 אלף דולר;

חתימה על עסקה עם לקוח חדש בארה"ב מתחום הבריאות לרכישת פתרון Lucas Enterprise AI Video ל-12 חודשים בהיקף של כ-90 אלף דולר;

חתימה על עסקאות עם לקוח קיים, תאגיד פיננסי בארה"ב, לחידוש פעילות בהיקף של כ-300 אלף דולר ל-3 שנים; בנוסף, התקשרה החברה עם התאגיד בעסקת Lucas Enterprise AI Video בהיקף של 70 אלף דולר ל-12 חודשים.

בנוסף לעסקאות אלו, בחודש יוני 2025 חתמה החברה על שני שיתופי פעולה אסטרטגיים משמעותיים:

חתימת הסכם אסטרטגי עם סמסונג בו תשולב פלטפורמת החברה, Lucas AI Video בפתרון השילוט הדיגיטלי של Samsung במסגרת תוכנית ה-PIRS העולמית;

חתימת הסכם אסטרטגי עם Amazon Q, הצטרפות החברה לקטגוריה יוקרתית לצד ארבע חברות נוספות בלבד, ובכללן Zoom ו- Asana.

בסוף יולי 2025, החברה חידשה את מסגרת האשראי מהבנק המלווה לשנה נוספת ועד 31.7.26. בנוסף, ב-27.8 הבנק המלווה העמיד לחברה 5.1 מיליון ש"ח (כ-1.5 מיליון דולר) נוספים ל-5 חודשים כחלק מתוכניות החברה למימוש מטרותיה העסקיות.

לדברי ירון קליש, מנכ"ל ומייסד החברה, "החציון הראשון של 2025 מגלם עבור אידומו שילוב מדויק בין צמיחה, התייעלות ואסטרטגיה ממוקדת. החציון הראשון של השנה התאפיין בגידול בהכנסות וב-ARR לצד שיפור ניכר במדדי היעילות ובראשם קיטון חד בהפסד התפעולי ובתזרים השלילי, כל זאת לצד הידיעה שהחציון השני של השנה מאופיין כחציון חזק יותר בחתימה על חוזים חדשים.

במחצית הראשונה נרשמו שני הישגים משמעותיים ואסטרטגיים עבור החברה - חתימת ההסכמים עם Samsung ו-Amazon, אשר מהווים לא רק הבעת אמון בטכנולוגיה שלנו, אלא משמשים כמנועי חדירה לשווקים גלובליים. השילוב של Lucas בפלטפורמות הענן של ענקיות טכנולוגיה אלו ממקם אותנו כשחקן משמעותי בתחום ה-AI Video לארגונים.

אנחנו ממשיכים להתנהל באחריות ובשקיפות, מתוך מיקוד ביצירת ערך לבעלי המניות, לעובדים וללקוחות, ונמצאים בתנופה עסקית שמציבה את אידומו כמובילה בשוק המתפתח של תוכן וידאו מבוסס בינה מלאכותית.״

