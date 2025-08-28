אפי קפיטל ומיכמן מימון בשיתוף פעולה אסטרטגי

חברת מיכמן מימון, המתמחה במתן פתרונות מימון רב-תחומיים ליזמי נדל"ן, חתמה על הסכם שותפות עם אפי קפיטל לרכישה והקמת פרויקט מגורים רחב היקף בביתר עילית. עלות רכישת המקרקעין מסתכמת בכ-304 מיליון ש"ח. שווי המכירות הצפוי של הפרויקט נאמד בכ-1.3 מיליארד ש"ח.
הפרויקט, שנפרס על כ-13 דונם, ייבנה במספר שלבים (שלב א' ושלב ב') ויכלול 438 יחידות דיור חדשות בכ- 12 בניינים לצד כ- 5,100 מ"ר שטחי מסחר (מכר) עם אופציה להגדלת זכויות הבנייה וכן מבני ציבור לרווחת הציבור. לקרקע תב"ע מאושרת המאפשרת יציאה לביצוע כבר בשנת 2026. החברות צופות כי סיום הפרויקט והאכלוס יהיו בשנת 2030.
השותפות בין מיכמן מימון לאפי קפיטל משקפת מודל פעולה חדשני בענף - שילוב בין גוף פיננסי ציבורי המתמחה במתן פתרונות מימון מורכבים לבין גוף יזמי איתן ועתיר ניסיון. מודל זה מאפשר ליזמים לקדם את הפרויקט בצורה יעילה ומהירה, תוך גיוס מקורות הון מגוונים, השלמות הון וליווי פיננסי סגור.
העסקה משתלבת עם האסטרטגיה העסקית של מיכמן מימון, שנכנסה לאחרונה לתחום הליווי הסגור לפרויקטי מגורים, וממשיכה להרחיב את פעילותה בעסקאות אקוויטי והשלמות הון ליזמים בעלי איתנות פיננסית גבוהה. מעבר לפרויקט הנוכחי, השותפות נועדה לשמש פלטפורמה לפרויקטים נוספים בעתיד, כחלק מתרומתם של שני הגופים להגדלת היצע הדיור בישראל ולפיתוח מתחמים איכותיים בערים המתפתחות.
מבחינת אפי קפיטל מדובר על שיתוף פעולה, שאינו ראשון, עם גוף פיננסי שמעמיד חלק מההון העצמי לטובת קידום פרויקטים בעיקר בתחום המגורים.
העסקאות לשיתוף הפעולה בין החברות ורכישת המקרקעין בבית"ר עלית הובלו על ידי מר אלון חבר, המשנה למנכ"ל באפי קפיטל ומר אלעד לוי מאורי, סמנכ"ל בכיר במיכמן מימון.
אלעד לוי מאורי, סמנכ״ל בכיר במיכמן מימון: "אנחנו רואים בשיתוף הפעולה האסטרטגי עם אפי קפיטל, כמו גם עם יזמים נוספים, כהזדמנות אדירה לביצוע עסקאות מימון מתוחכמות ויצירתיות שמייצרות ערך אמיתי לכל הצדדים ולשוק הנדל"ן בישראל - באמצעות ליווי סגור, עסקאות אקוויטי והשלמות הון. אנו ממוקדים ביזמי נדל"ן למגורים בעלי איתנות פיננסית גבוהה ופועלים מתוך ניהול סיכונים קפדני. הפרויקט הזה צפוי לחזק את קהילת ביתר עילית ולספק מאות יחידות דיור חדשות לצד מבני מסחר וציבור, תוך תרומה להמשך צמיחתנו ורווחיות החברה. בחרנו באפי קפיטל מבין מספר חברות, לאור הפעילות הענפה לה היא שותפה בתחום הנדל"ן ולאור הגידול המרשים בפעילות שעשתה בשנים האחרונות".
אלון חבר, המשנה למנכ"ל בחברת אפי קפיטל: "זו אחת הדרכים של אפי קפיטל להתפתח ולגדול עם שותפים אסטרטגיים בעלי איתנות פיננסית אשר יודעים להעמיד את ההון העצמי הנדרש לטובת הפרויקטים, מה שמאפשר לאפי קפיטל צמיחה רוחבית במספר רב של פרויקטים במקביל. חברת מיכמן מימון נכנסה לשיתוף פעולה אסטרטגי עם אפי קפיטל ואנו פועלים להרחבתו לעסקאות נוספות״.