העוצמה הסינית = חולשת המערב תופי המלחמה הסיניים לאוזני טראמפ. שנת הנחש – טראמפ הזהר לך (גם עם המכסים)



המשתתפים במצעד ודגשים מרכזיים

נשיא סין, שי ג’ינפינג, ישתתף בהובלת המצעד ביחד עם דמויות בכירות נוספות והוא אף יישא נאום מרכזי במהלך האירוע. בנוסף ולאדימיר פוטין, נשיא רוסיה, קִים ג'וֹנְג אוּן נשיא צפון קוריאה וראש ממשלת הודו, מודי נרנדרה אישרו את הגעתם למצעד. דיווחים מערוצי תקשורת בעולם מאשרים, שמנהיגים מובילים ממדינות כמו איראן, בלארוס, קמבודיה, אינדונזיה, לאוס, מלזיה, מיאנמר, נפאל, סרביה, סלובקיה ווייטנאם, ישתתפו במצעד העוצמה הסיני. נוכחותם מדגישה למערב שסין אינה מבודדת ובעלת בנות ברית חזקות באזור, היכולות להתמודד עם המערב ובנות הברית שלו.

הדגמה של טכנולוגיה צבאית מתקדמת

הסינים יציגו במצעד כלי נשק וטכנולוגיה חדשים וחדשניים כמו: טילים היפרסוניים, מטוסי תצפית וריגול מתקדמים, מסוקים, כלי שיט בלתי מאוישים,טילים נגד ספינות טילים. עוד דיווחו על פריסות של טילי קרקע-קרקע בעלי יכולות גרעיניות, טילי שיוט, מל"טים צבאיים, ומערכות הגנה אלקטרוניות משולבות חיל האוויר, הים והקרקע ישלבו כוחות בתצוגת טיס קרבית משולבת, המדמה תרחיש "מלחמה אמיתית" – כולל מטוסי קרב, פיקוח מוקדם ומערכות שליטה. חלק מהמערכות יוצגו לציבור לראשונה.

המשמעות ההיסטורית–פנימית

לגיטימציה פוליטית: המפלגה הקומוניסטית מציגה עצמה כמי שהביאה לניצחון על הפשיזם והבטיחה את עצמאות סין.

אחדות לאומית: המצעד נועד לחזק את הגאווה הלאומית ולבסס את שלטונו של שי ג’ינפינג כמנהיג־על.

הדגמה פנימית: להראות לאזרחים כי הצבא מוכן, מודרני ובלתי ניתן לערעור.

המסרים החיצוניים – בעיקר לארה"ב

1. "אנחנו מוכנים למלחמה אמיתית"

המצעד מתוכנן כתרחיש קרב – לא רק תצוגת תכלית. המטוסים, חייל היבשה,הטילים והכוחות פועלים בסימולציה המדמה עימות מול אויב חזק. הצגת טילים בליסטיים, טילים היפרסוניים, מערכות שליטה ושלל אמצעי הלחימה המתקדמים משדרים לוושינגטון מסר ישיר וברור: אם תתערבו בטייוואן או בים סין הדרומי, סין לא תהסס להשתמש בכוחה הצבאי.

2. איתות של בריתות חלופיות

נוכחותם של פוטין ומנהיגי דרום-מזרח אסיה משדרת מסר של גיבוש "גוש אנטי מערבי".

המצעד נערך שבועות אחרי החרפת מלחמת המכסים עם ארה"ב והוא מהווה איתות: סין אינה מבודדת, יש לה שותפים אזוריים וגלובליים.

הציר המזרחי קולט בשמחה את הודו שמוכה על ידי טראמפ במכסים גבוהים .טראמפ דורש מהודו להפסיק לרכוש נפט מרוסיה ובעקבות סירובה הטיל עליה מכסים בשיעור 50%. בנוסף לכך חלה התקרבות בין ארה"ב לפקיסטאן – יריבה מרה של הודו – ושעור המס שהוטל עליהם הינו 19% בלבד. ההתקרבות הינה על רקע אינטרס אמריקאי בתחום המינרלים חיוניים ורזרבות נפט שטרם פותחו.

3. השוואה ומסרים למערב

סין מאותתת שיכולה לנהל מצעדים ענקים בהיקף המזכיר ברית המועצות לשעבר,ובכך מציבה אלטרנטיבה מול העליונות הצבאית האמריקנית.

המסר: "אנחנו כבר לא רק מעצמה כלכלית – אלא גם צבאית".

ביחס לטאיוואן: איתות הרתעתי חד משמעי. סין לא מתכוונת לוותר, והיא מוכנה למלחמה כוללת אם ייחצה "הקו האדום".

ביחס לאירופה: "התקרבותכם לארה"ב מול סין תעלה לכם כלכלית וביטחונית".

ביחס ליפן: בחירה בסמל היסטורי (ניצחון על יפן) מדגישה את התביעה הסינית לזיכרון קולקטיבי אנטי־יפני . בעקיפין גם נגד הברית יפן–ארה"ב.

מסר ישיר לטראמפ

התזמון איננו מקרי: לאחר החמרת המכסים האמריקניים על סין, בייג׳ינג מראה כי התשובה שלה אינה רק כלכלית, אלא גם אסטרטגית–צבאית ."אל תטעו לחשוב שסין מוחלשת; יש לנו עוצמה שמאזנת את הלחץ הכלכלי".

איתות הרתעתי נגד "הכיתור" האמריקני ארה"ב בונה בריתות עם יפן, דרום קוריאה והפיליפינים .המצעד עם נוכחות פוטין ומנהיגי אסיה מאותת:



לסין יש "ציר נגדי", לא ניתן לבודד אותה.

למה זו התרעה ולא רק הצגה?

נשק חדש: חשיפת טילים היפרסוניים וכלי נשק שלא נראו קודם . זו לא מופע פנימי בלבד, אלא הרתעה מכוונת החוצה.

קהל יעד: למרות שהאירוע מוצג כזיכרון היסטורי, הסיקור מתמקד באנגלית ובמדיה מערבית. כלומר: מי שצריך לראות – רואה.

שפת הגוף הדיפלומטית: עצם הזמנת פוטין ושותפי ASEAN (איגוד מדינות דרום מזרח אסיה אינדונזיה, מלזיה, הפיליפינים, סינגפור ותאילנד) מסמלת לארה״ב – "אתם לא היחידים שמובילים קואליציות".

סיכום

מצעד יום הניצחון ה-80, הוא הרבה יותר מאירוע הנצחה היסטורי. זוהי פעולה מתוזמרת בקפידה של תקשורת אסטרטגית, אירוע שיא המדגים את הישגי צבא השחרור העממי תחת שי ג'ינפינג, והצהרת כוונות לעתידה של סין.

האירוע מציג צבא שעשה קפיצת מדרגה איכותית בעשור אחד, ועבר מהתמקדות בטילים א-סימטריים "רוצחי נושאות מטוסים" לכוח רב-ממדי מקיף, המסוגל לנהל לוחמה מושכלת. המערכות המוצגות אינן לתצוגה בלבד; הן הכלים שנועדו להשיג את מטרתה האסטרטגית המרכזית של סין: איחוד טאיוואן וביסוס עליונות באזור האינדו-פסיפי.

התמונה הדיפלומטית חושפת עולם הנחצה לגושים גיאופוליטיים. המצעד משמש כנקודת כינוס לקואליציה בהנהגת סין,צפון קוריאה ורוסיה של מדינות שאינן מרוצות מהסדר בהנהגת ארה"ב, ובמקביל מדגיש את חוסר האמון האסטרטגי העמוק והגובר בין סין למערב.

כל זאת, לצורך שליחת מסר מובהק : סין חזקה לא פחות מהמערב,יש לה יכולת צבאית מתקדמת ומוכנות אמיתית לעימות. היא אינה מבודדת אלא בונה קואליציה חזקה מול המערב. היא רואה עצמה כמתחרה ישירה לארה"ב לא רק בכלכלה, אלא גם בעוצמה צבאית גלובלית. והיא תעשה מה שהיא צריכה כדי להגן על האינטרסים שלה.

סין מאותת לארה״ב: אל תזלזלו ביכולתנו להגיב. טייוואן וים סין הדרומי הם קו אדום. גם אם תפעילו לחץ כלכלי, לסין יש אמצעי צבאי ודיפלומטי להחזיר מהלומה.



מרווחים שוקי הון בע"מ.

קובי אליסוף - מנכ"ל.

דניאל בן אוליאל –מנהל תיקים .

יאיר מור – כלכלן ואנליסט.

מסמך זה הוכן על ידי חברת א.ב. מרווחים שוקי הון בע"מ, יתכן כי מטבע הדברים יאפשר והפרטים יהיו חסרים או בלתי מעודכנים. אשר על כן מופנה מסמך זה לגופים מוסדיים מקצועיים כחומר מסייע ואין לקבל על סמך המסמך החלטות השקעה. אין במסמך זה ובכל הכלול בו משום יעוץ או הזמנה לרכוש (ואו למכור) את ני"ע המוזכרים בו .ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת א.ב. מרווחים שוקי הון בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם, אם יגרם, למאן דהוא כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה. חברת א.ב. מרווחים שוקי הון בע"מ מחזיקה עבור לקוחותיה ועבור עצמה, את ני"ע המוזכרים במסמך זה, כולם או חלקם, והיא עשויה למכור הן במגמת קניה והן במגמת מכירה, בכל