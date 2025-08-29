הבורסה בשיא - לאן זרם הכסף השבוע ? סקירה שבועית

הבורסה בתל אביב
נסחרה השבוע במגמה חיובית, כשברקע המשך פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני של השנה ונאום נגיד הבנק המרכזי של ארה"ב בג'קסון הול בו רמז על הפחתת ריבית אפשרית. מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-2.5% ושבר את שיא כל הזמנים, מדד ת"א-125 עלה בשיעור של כ-2.1%, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-1.0%, ומדד ת"א בנקים-5 עלה בשיעור של כ-4.4%.
מחזור המסחר היומי
הממוצע השבוע הסתכם בכ-4.4 מיליארד שקל. מחזור מסחר חריג בהיקף של כ-7.3 מיליארד שקל נרשם ביום 26.8.25, מועד עדכון מדדי MSCI. במסגרת זו חלו שינויים בהרכבי המדדים, כאשר 5 חברות הנסחרות בארץ התווספו למדדים וחברה אחת יצאה מהם. מניות הפניקס ונובה שהשתדרגו ממדד SMALL CAP למדד MID CAP נסחרו בנעילה במחזור של כ-1.1 מיליארד שקל כל אחת.
בשוק המניות
נרשמה למסחר חברה חדשה (החברה ה-14 השנה), אקסונז ויז'ן, העוסקת בטכנולוגיית בינה מלאכותית לסקטור הביטחוני.
השבוע
התאפיין בגיוסי הון משמעותיים באמצעות הקצאות פרטיות של מניות, בהן גוייסו כ-1.0 מיליארד שקל.
מדדי איגרות החוב
הממשלתיות ומדדי איגרות החוב הקונצרניות נסחרו השבוע במגמה חיובית.
בשוק איגרות החוב
הקונצרניות גיוסו השבוע כ-2.2 מיליארד שקל ב-2 הנפקות לציבור, וב-2 הקצאות פרטיות מהן הנפקה אחת בוצעה על ידי חברה חדשה - לנטרה קנדה, העוסקת בתחום הנדל"ן ובנייה.
בקרנות המחקות
מדדי מניות מקומיים נרשמו השבוע רכישות, לעומת מכירות בשבוע הקודם. בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים ובקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים נרשמו השבוע רכישות, בהמשך לרכישות בשבוע הקודם.
בקרנות האקטיביות
המשקיעות במניות ובאיגרות חוב מקומיות נרשמו השבוע הזרמות, בהמשך להזרמות בשבוע הקודם. בקרנות הכספיות נרשמו פדיונות, לעומת הזרמות בשבוע הקודם.
תנועות משקיעים בקרנות - רכשו בכ 1.39 מיליארד שקלים (לעומת 1.07 בשבוע שעבר)
בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים
נרשמו השבוע רכישות נטו בהיקף של כ-127 מיליון שקל, לעומת מכירות נטו בהיקף של כ-122 מיליון שקל בשבוע שעבר.
בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים
נרשמו רכישות נטו בהיקף של כ-187 מיליון שקל, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של 134 מיליון שקל בשבוע שעבר.
בקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים
נרשמו השבוע רכישות נטו בהיקף של כ-135 מיליון שקל, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של כ-102 מיליון שקל בשבוע שעבר.
בקרנות הכספיות
נרשמו השבוע פדיונות בהיקף של כ-0.5 מיליארד שקל לעומת הזרמות בהיקף של כ-0.6 מיליארד שקל בשבוע שעבר.
בקרנות האקטיביות אג"ח
המשקיעות באיגרות חוב בבורסה בתל-אביב נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-0.4 מיליארד שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-0.3 מיליארד שקל בשבוע שעבר.
בקרנות האקטיביות מניות
המשקיעות במניות בבורסה תל אביב נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-41 מיליון שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-58 מיליון שקל בשבוע הקודם.
מדדי מניות
|
מדדי שווי שוק
|
שינוי השבוע
|
שינוי מתחילת השנה
|
ת"א–35
|
2.5%
|
28.3%
|
ת"א–90
|
1.0%
|
28.3%
|
ת"א–125
|
2.1%
|
29.0%
|
ת"א–SME60
|
2.2%
|
22.0%
|
ת"א 90 ובנקים 5
|
2.2%
|
34.4%
|
מדדים ענפיים
|
שינוי השבוע
|
שינוי מתחילת השנה
|
ת"א טק-עילית
|
2.9%
|
28.9%
|
ת"א בנקים-5
|
4.4%
|
47.6%
|
ת"א ביטוח
|
0.4%-
|
111.0%
|
ת"א רשתות שיווק
|
0.6%
|
26.6%
|
ת"א-נפט וגז
|
1.0%
|
38.1%
|
ת"א נדל"ן
|
1.5%
|
11.7%
הבורסה
בתל אביב נסחרה השבוע במגמה חיובית, כשברקע המשך פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני של השנה ונאום נגיד הבנק המרכזי של ארה"ב בג'קסון הול בו הוא רמז על הפחתת ריבית אפשרית.
מדד ת"א-35 עלה השבוע בשיעור של כ-2.5%, ושבר את שיא כל הזמנים, מדד ת"א-125 עלה בשיעור של כ-2.1%, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-1.0%, ומדד ת"א בנקים-5 עלה בשיעור של כ-4.4%.
מחזור המסחר היומי השבוע היה גבוה והסתכם בכ-4.4 מיליארד שקל.
נציין כי ביום שלישי ה-26.8.25 חל עדכון מדדי ה-MSCI שבמסגרתו הצטרפו חברות ישראליות חדשות למדדי ה-MSCI MID-CAP ו-MSCI SMALL-CAP. החברות המצטרפות למדדי ה-MSCI MID-CAP היו: נובה והפניקס. המצטרפות למדד ה-MSCI SMALL-CAP היו: קרסו מוטרוס, אינרום, מיטב השקעות ותורפז, וחברת תדיראן גרופ יצאה מהמדד. לאור העדכון, המחזור היומי בשוק המניות ביום שלישי עמד על כ-7.3 מיליארד שקל. במניות נובה והפניקס המחזור בשלב הנעילה הסתכם בכ-1.14 מיליארד שקל ו-1.15 מיליארד שקל בהתאמה.
בבורסות חו"ל - מדדי המניות בארה"ב נסחרו השבוע במגמה חיובית. מדד ה- Dow Jones עלה בשיעור של כ-1.7%, מדד ה- S&P 500 עלה בשיעור של כ-1.8%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-2.3%.
הבורסות באירופה נסחרו השבוע במגמה שלילית - מדד DAX 40 ירד בשיעור של כ-1.0%, מדד FTSE 100 ירד בשיעור של כ-0.6%, מדד CAC 40 ירד בשיעור של כ-2.5%, ומדד EURO STOXX 50 ירד בשיעור של כ-1.3%.
בשוק איגרות החוב –האפיק הממשלתי הצמוד והלא צמוד עלו בשיעור של כ-0.4%. מדד תל גוב-צמודות 15+ עלה בשיעור של כ-0.6%, ומדד תל גוב- שקלי 10+ עלה בשיעור של כ-0.7%.
מדדי איגרות החוב הקונצרניות הצמודות והלא צמודות עלו בשיעור של כ-0.1%. מדדי תל בונד-צמודות 5-15 ותל בונד-שקלי 5-10 עלו בשיעור של כ-0.2%.
התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עומדת על 4.11%, ירידה קלה בהשוואה לתשואה של כ-4.17% בסוף השבוע הקודם. במקביל, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ירדה השבוע והיא עומדת על 4.23%, בהשוואה ל-4.33% בסוף השבוע הקודם. התשואה לפדיון של איגרות החוב הממשלתית של ישראל ל-10 שנים ממשיכה להיות נמוכה מהתשואה לפדיון של איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים של ארה"ב ומלמדת על פרמיית סיכון נמוכה בישראל.
הנפקות בשוק המניות
חברת אקסונז ויז'ן (חברת מניות חדשה, ה-14 השנה), העוסקת בטכנולוגיית בינה מלאכותית לסקטור הביטחוני, גייסה כ-40 מיליון שקל בהנפקת מניות וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, לפי שווי חברה של כ-127 מיליון שקל, לאחר ההנפקה.
בנוסף, שש חברות גייסו כ-1.0 מיליארד שקל בהקצאות פרטיות כמפורט להלן:
חברת תורפז אנרגיה העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק תמציות טעם וריח לתעשיית הקוסמטיקה והמזון ובחומרי גלם לתעשיית הפארמה, גייסה כ-330 מיליון שקל בהקצאת מניות.
חברת אקסל העוסקת בייבוא, הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים בתחום התקשורת, גייסה כ-40 מיליון שקל בהקצאת מניות וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות.
חברת ריט 1 העוסקת בהשקעות במקרקעין וניהול נדל"ן מניב, גייסה כ-120 מיליון שקל במניות.
חברת ג'ין טכנולוגיות העוסקת בפיתוח ושיווק פלטפורמת בניה מלאכותית גנרטיבית, לשילוב והטמעה בארגונים גדולים, גייסה כ-23 מיליון שקל בהקצאת מניות וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות.
חברת דניה סיבוס העוסקת בביצוע עבודות בנייה למגורים, מסחר, משרדים ותשתיות, גייסה כ-150 מיליון שקל בהקצאת מניות.
חברת שיכון ובינוי העוסקת בתשתיות, בנייה, יזמות נדל"ן, וזכיינות פרויקטים בארץ ובחו"ל ושולטת ב"שיכון ובינוי אנרגיה" גייסה כ-300 מיליון שקל בהקצאת מניות.
הנפקות בשוק איגרות החוב
בשוק איגרות החוב הקונצרני גוייסו השבוע כ-2.2 מיליארד שקל ב-2 הנפקות לציבור וב-2 הקצאות פרטיות כמפורט בטבלה שלהלן:
|
שם החברה
|
ענף/עיסוק
|
סכום
(במיליוני שקלים)
|
הנפקה לציבור / הקצאה פרטית
|
סדרה נסחרת/ חדשה
|
סוג הצמדה
|
מח"מ
(שנים)
|
ריבית/
תשואה לפדיון
|
דירוג
"מעלות" /"מדרוג"
|
לנטרה קנדה (חברה חדשה)
|
נדל"ן ובנייה
|
260
|
הנפקה לציבור
|
חדשה
|
ללא
|
3.07
|
6.40%
|
|
בתי זיקוק
|
אנרגיה וחיפושי נפט וגז
|
443
|
הנפקה לציבור
|
נסחרת
|
ללא
|
5.83
|
5.41%
|
A+
|
בנק הפועלים
|
בנקים
|
1,386
|
הקצאה פרטית
|
חדשה
|
ללא
|
2.95
|
ב"י+2.25%
|
|
פאי סיאם
|
מסחר ושירותים
|
103
|
הקצאה פרטית
|
נסחרת
|
ללא
|
3.13
|
6.77%
|
בנוסף, שלוש חברות אג"ח מובנות גייסו בהנפקות לציבור כ-2.4 מיליארד שקל.
מאקרו ושונות
ארה"ב
בכנס השנתי של ג'קסון הול נגיד הבנק המרכזי מר ג'רום פאוול רמז כי הבנק המרכזי עשוי להתחיל בסבב של הפחתות ריבית שיחלו בספטמבר. הסיבה לכך היא שלמרות שהמכסים יצרו חוסר ודאות משמעותי לגבי האינפלציה, שוק העבודה מתקרר ומחייב בחינה קרובה יותר של הבנק המרכזי.
מדדי איגרות חוב
|
מדד
|
שינוי השבוע
|
שינוי מתחילת השנה
|
תל גוב-צמודות
|
0.4%
|
2.8%
|
תל גוב-שקלי
|
0.4%
|
4.6%
|
תל בונד-60
|
0.1%
|
4.4%
|
תל בונד-שקלי
|
0.1%
|
3.8%
מטבע חוץ
|
מטבע
|
שינוי השבוע
|
שינוי מתחילת השנה
|
דולר/שקל
|
2.1%-
|
8.3%-
|
אירו/ שקל
|
2.7%-
|
2.1%
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר